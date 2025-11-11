Teodelina encaró el proyecto de un parque acuático mientras construye una de las piletas más grandes de Sudamérica

Durante las últimas semanas, la obra ingresó en una etapa clave con la llegada de camiones de hormigón para completar una de las alas del solárium

Además de la pileta principal, el proyecto incluye la creación de un parque acuático que ya está en su etapa final de fabricación a cargo de una empresa rosarina

Una de las piletas más grandes de Sudamérica se está construyendo en Teodelina y según un anuncio del intendente, Joaquín Poleri junto a la senadora, Leticia Di Gregorio, las obras ya están en el 80% de avance. Además, adelantaron que el complejo incorporará un parque acuático.

El proyecto, ejecutado con fondos cedidos por el gobierno de la provincia de Santa Fe , avanza con ritmo sostenido y marcará un antes y un después en la infraestructura turística y deportiva de la región del sur provincial.

Durante las últimas semanas, la obra ingresó en una etapa clave con la llegada de camiones de hormigón para completar una de las alas del solárium , que contará con amplios sectores laterales y reposeras.

“La pileta nueva de Teodelina se construye sobre la estructura de la antigua, aprovechando esa base pero resignificando completamente el espacio. Es una obra desde cero que muestra lo que se puede lograr con planificación y trabajo conjunto”, destacó Di Gregorio.

Según explicó la legisladora, “solo restan tareas de pintura y la rampa de acceso para personas con discapacidad. También se agregaron nuevas bombas y un sistema de desagüe que permite vaciar la pileta en pocas horas sin necesidad de corriente eléctrica. Estimamos que todo estará listo para inaugurar el 20 de diciembre para que los vecinos puedan disfrutarla este verano”, adelantó.

Teodelina-pileta2

Parque acuático único en la región

Además de la pileta principal, el proyecto incluye la creación de un parque acuático que ya está en su etapa final de fabricación a cargo de una empresa rosarina. “El parque está prácticamente listo y en los próximos días comenzarán las tareas de montaje de las bases. Va a ser un espacio único en la región”, aseguró Poleri.

El diseño contempla dos áreas bien diferenciadas: una con temática de castillo medieval que se ubicará en la parte profunda de la pileta, y otra especialmente pensada para los más chicos, en una pileta independiente que reemplazará a la anterior de niños. Allí se instalarán juegos interactivos que lanzan chorros de agua, un balde basculante, un barco pirata encallado y palmeras que funcionan como aspersores.

“El objetivo es que las familias de Teodelina y toda la región cuenten con un espacio recreativo de primer nivel, que combine diversión, seguridad y atractivo turístico”, subrayó el intendente.

Teodelina, pileta4

Además, destacó el impacto local del proyecto: “Esta intervención ordena y potencia un espacio clave de la ciudad, suma servicios, genera movimiento en la temporada y fortalece nuestra identidad como destino turístico”.

Finalmente, aclaró: “Estamos en la etapa final de una obra que transforma un emblema de Teodelina. Una de las piletas más grandes y convocantes de Sudamérica está casi lista, y el parque acuático será el complemento perfecto para inaugurar un nuevo capítulo en la vida recreativa de la localidad”, completó Poleri.

>> Leer más: Todos los parques acuáticos de Santa Fe para disfrutar del verano