Central campeón: un club negó que haya existido una votación para otorgarle el y la AFA lo ratificó

La Liga Profesional había comunicado que sumaba una estrella al equipo rosarino por "decisión unánime" de su comité ejecutivo

Los capitanes de Central, Jorge Broun y Ángel Di María, con la Copa que la Liga Profesional otorgó al club.

La decisión de otorgarle a Central el título de campeón de la Liga 2025 por haber sido el equipo que más puntos sumó en los torneos Apertura y Clausura generó diversas reacciones y quizás la más trascendente fue la del club Estudiantes, al que enfrentará el domingo en Arroyito.

Al anunciar el otorgamiento del título de campeón a Central, la Liga Profesional informó que tomó la decisión de crear este título y otorgárselo a Central "por unanimidad" de su comité ejecutivo.

El comunicado de la Liga en las redes sociales fue a su vez republicado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Sin embargo, horas después el club Estudiantes de La Plata publicó un mensaje en el que niega categóricamente que haya existido una votación en el comité ejecutivo sobre ambos temas.

Qué dijo Estudiantes

En efecto, el club presidido por Juan Sebastián Verón publicó en sus redes sociales el siguiente comunicado: "El Club Estudiantes de La Plata comunica a sus socios, socias, hinchas y a la comunidad que, en la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional del Fútbol Argentino, no se realizó ninguna votación respecto del reconocimiento del título de Campeón de Liga 2025".

El mensaje contradijo abiertamente la información difundida tanto por la Liga Profesional como por la AFA. Hasta este jueves a la tarde, el club platense fue el único que negó la existencia de una votación para consagrar a Central como campeón de la Liga 2025.

Gonzalo Belloso, sobre el título de Central: "Me parece súper lógico y muy merecido"

Al dar a conocer la noticia sobre el título y una estrella más para Central, la Liga Profesional afirmó que el tema estaba en estudio desde desde hace varios años. Después, el presidente de Central, Gonzalo Belloso, hizo la misma afirmación. Estudiantes no se expidió sobre esto, pero negó que haya habido una votación.

Estudiantes enfrentará justamente a Central este domingo en Arroyito en el partido correspondiente a los cuartos de final del torneo Clausura. El que gane pasará a cuartos y el que pierda quedará afuera de la competencia.

La dura respuesta de la AFA

Sin embargo, el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, salió a cruzar públicamente a Verón y el club que preside y al mismo tiempo ratificó la existencia de una votación.

Irónico, Toviggino publicó: "Sir Sir Sir !! No podías quedarte atrás, tenías que ser parte de la campaña mediática de desestabilización y terrorismo contra la AFA y sus Dirigentes. Dale Miamense, vení a una reunión de Comité Ejecutivo, así conoces la dinámica del Fútbol Argentino, que te hizo ser quien Sos !! Pecho Frío !! Me olvidaba, Sí se Votó, por unanimidad con tu Club presente en su VicePte. En Fin …".