Central: las charlas con Coronel están estancadas y por ahora el acuerdo parece lejano

El lateral rechazó un segundo ofrecimiento económico y sigue entrenando en soledad en la ciudad deportiva de Granadero Baigorria

En Central se preparan con todo para la recta final de la fase de grupos del torneo Apertura y el inicio de la Copa Libertadores. Por cómo están dadas las cosas, en ninguno de esos frentes participará Emanuel Coronel , a menos que su situación dé un giro importante.

El lateral derecho se mantiene al margen del plantel, entrenando en soledad en la ciudad deportiva de Granadero Baigorria , y por el momento no hay indicios de que el conflicto contractual que mantiene con el club vaya a solucionarse, al menos en el corto tiempo.

Hubo novedades en estos últimos días y obviamente no fueron las mejores. Es que las partes siguen sin ponerse de acuerdo, pese a que hubo un nuevo ofrecimiento desde lo económico por parte del club .

Frente a esa oferta que la dirigencia le realizó al futbolista, la respuesta fue negativa, motivo por el cual su reinserción en el plantel profesional no se dio.

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Esta información fue confirmada por todas las fuentes consultadas. Después de que estallara el conflicto, con una propuesta económica de por medio, el club insistió en la negociación y le realizó al jugador un nuevo ofrecimiento, superior al primero, pero que también fue catalogado como insuficiente.

Coronel El contrato de Coronel con Central vence en diciembre de 2026. El club pretende renovarlo ahora. Celina Mutti Lovera / La Capital

En este contexto, Coronel sigue entrenando en Granadero Baigorria, con la imposibilidad de ser tenido en cuenta por el entrenador Jorge Almirón, quien también sufre las consecuencias. Y las versiones dan cuenta de que, al menos hasta hoy, las negociaciones están estancadas.

Qué puede pasar

Las posibilidades no son muchas. Si las cosas se arreglan, Coronel volverá a sumarse al grupo, pero en caso contrario se mantendrá al margen hasta la finalización de su contrato y podrá irse con el pase en su poder. Otra variable es que se acuerde una rescisión de contrato a mediados de año.

El vínculo de Coronel con el Canalla vence en diciembre de 2026, pero desde Central, en el contexto de una “política institucional”, pretenden acordar ahora los términos de un nuevo contrato.

Lo que trascendió en su momento es que ese nuevo contrato ofrecido al futbolista contemplaba una mejora desde lo económico, que iba a correr desde el momento en que se pusieran de acuerdo, aunque del lado del jugador hubo una respuesta negativa. Por eso el club tomó la decisión de separarlo del plantel.

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Las charlas siguieron y hubo un segundo ofrecimiento, en teoría superior al primero, pero el mismo volvió a ser considerado insuficiente, lo que pone la situación en un contexto ya de mayor tensión.

El clásico y nunca más

El último partido que jugó Coronel con la camiseta de Central fue el clásico. Después llegó el ofrecimiento del club, la negativa del jugador y la inmediata decisión de la dirigencia de apartarlo. Por eso no viajó al partido contra Argentinos Juniors. Por supuesto, tampoco fue convocado tampoco para los encuentros frente a Banfield e Independiente Rivadavia de Mendoza.

Una situación similar se dio en 2024, justo en la previa de un clásico y con Miguel Ángel Russo como entrenador, cuando el técnico no pudo contar con Kevin Ortiz, quien finalmente llegó a un arreglo.

A Coronel esto no le sirve, a Central tampoco y las esquirlas le llegan hasta Almirón. Pero el tema va más allá de lo deportivo porque lo que hay en juego es dinero. Lo cierto es que la diferencia parece importante y hasta que la misma deje de existir, el lateral no podrá viajar de Granadero Baigorria a Arroyo Seco.