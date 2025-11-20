Gonzalo Belloso, sobre el título de Central: "Me parece súper lógico y muy merecido"

La Ciudad De qué mueren los rosarinos: las principales causas de fallecimiento en la ciudad

POLICIALES Pelea entre ladrón y víctima: se defendió de un robo hasta con un mordiscón

Economía UOM: "Vasalli está en situación límite, no entró ni un tornillo para producir"

Información General Quini 6 vacante: de cuánto es el pozo récord de este domingo

La Ciudad Un móvil policial chocó a un auto particular en el centro de Rosario

Información General Aumento de sífilis en jóvenes en todo el país: cuál es la situación en Santa Fe

Información General El Quini 6 sigue sin salir y el pozo acumulado ya supera los $12.000 millones

Política Injerencia extranjera: quién es el miembro de Fundación Libertad acusado en México

Por Elbio Evangeliste Ovación Malas noticias para Central: cuántas fechas de suspensión recibió Malcorra tras ver la roja

Policiales Exbarras de NOB implicados en un crimen están acusados por amenazas a Di María

Policiales Siete detenidos en más de 50 allanamientos por las recientes balaceras

Economía El dólar mayorista volvió a subir y se entonaron los contratos a futuro

Información General Javier Milei distinguió a Andrea Bocelli con la Orden de Mayo

Información General La Nasa difundió imágenes detalladas del cometa que llega desde otra estrella

Policiales El crimen en una barbería del barrio Las Flores irá a juicio: un vecino acusado

Policiales Explotación de una menor: apresan a una pareja en allanamientos en el centro

Por Patricia Martino Economía La industria metalúrgica rosarina suma 32 meses en caída en un fin de año crítico

Información general El Conicet cierra el año con un streaming de una exploración inédita

La Ciudad Trenes Argentinos vende pasajes para el verano: los destinos desde Rosario