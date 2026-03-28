Rugby: Atlético del Rosario visita a Los Matreros con el objetivo de volver a la senda del triunfo

Tras caer ante Regatas de local, Plaza va por su recuperación ante Los Matreros, por la tercera fecha del Top 14 de la Unión de Rugby de Buenos Aires

Tras su caída como local ante Regatas Bella Vista, Atlético del Rosario vuelve al ruedo para disputar la tercera fecha del Top 14 de la Unión de Rugby de Buenos Aires (Urba) , donde buscará volver a la senda del triunfo.

Con dos cambios de nombres y una modificación posicional en la formación con respecto al equipo que presentó la semana pasada, el conjunto del pasaje Gould enfrentará este sábado a Los Matreros desde las 15.30 con el arbitraje de Corte. Para enfrentar al conjunto del Oeste, Ignacio Sapino ingresará en lugar de Echenique y Tomás Cornejo por Felipe Nogues, mientras que su hermano Manuel jugará de fullback y Martín Elías de apertura.

En consecuencia, Atlético del Rosario formará con Ezequiel Reyes, Ramiro Rubio y Bruno Montenegro; José Cáceres y Octavio Capella; Federico Etcheverry, Ignacio Sapino y Lucas Malanos; Tomás Cornejo y Martín Elías; Nicolás Casals, Santiago Vitola, Ramiro Musio y Juan Cruz Bertero; Manuel Nogués.

La última vez que ambos equipos estuvieron frente a frente en Castelar fue, paradójicamente, el año pasado en el torneo de Primera A, oportunidad en la que Atlético del Rosario se impuso con autoridad por 51-28.

En dicho certamen, el equipo de Morón le sacó una leve ventaja al de Rosario en la tabla, consagrándose campeón y desplazando al equipo de la Cuna de la Bandera al segundo lugar. Igualmente, una fecha antes de la finalización, ambos equipos lograron el ascenso directo al círculo superior.

El resto de la tercera fecha de la Urba

La máxima categoría de la Unión de Rugby de Buenos Aires contempla además otros encuentros. Uno de los destacados será el clásico que sostendrán Alumni y Belgrano, mientras que Newman y SIC volverán a verse las caras tras la final del año pasado. Además, se enfrentarán Hindú v. CUBA, La Plata v. CASI, Regatas Bella Vista v. Los Tilos, y Champagnat v. Buenos Aires.