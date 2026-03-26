Cuándo juegan Central y Newell's las próximas cuatro fechas del torneo Apertura

La Liga Profesional dio a conocer el cronograma de los próximos encuentros. Varios de esos cotejos el Canalla ya los jugará con la Libertadores en el medio

Ángel Di María traslada ante la marca del juvenil Valentino Acuña, en el clásico disputado en el Parque.

Celina Mutti Lovera / La Capital

La Liga Profesional dio a conocer los días y horarios de las próximas cuatro fechas del torneo Apertura, por lo que tanto Central como Newell's conocen cuándo jugarán esos respectivos encuentros. Ambos cuerpos técnicos pueden armar la logística de trabajo.

Lo único que no definió la Liga Profesional es cuándo se jugarán los encuentros correspondientes a la novena fecha, que fue la que no se disputó por el paro que decretó el comité ejecutivo de la AFA en ese momento.

Por el lado de Central, la definición de los días y horarios permitirá armar con detalle la logística del plantel, ya con la Copa Libertadores en el medio. El certamen continental para el canalla se iniciará el jueves 9 de abril, cuando reciba en el Gigante a Independiente del Valle de Ecuador .

Gustavo de los Ríos / La Capital

Enzo Giménez, pelota al pie, en la derrota de Central en Mendoza frente a Independiente Rivadavia.

Fecha 13: sábado 4 de abril, a las 21, local de Atlético Tucumán (TNT Sports).

Fecha 14: domingo 12 de abril, a las 17.30, visitante de Huracán (ESPN Premium).

Fecha 15: domingo 19 de abril, a las 20.30, local de Sarmiento (ESPN Premium).

Fecha 16: viernes 24 de abril, a las 19.15, visitante de Estudiantes de Río Cuarto (TNT Sports).

El calendario de Newell's

NOB Matías Cóccaro se esfuerza en el triunfo de Newell's contra Gimnasia y Esgrima de Mendoza en el Coloso. Leonardo Vincenti / La Capital

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Fecha 13: domingo 5 de abril, a las 20.30, visitante de Central Córdoba de Santiago del Estero (ESPN Premium).

Fecha 14: domingo 12 de abril, a las 15, local de San Lorenzo (ESPN Premium).

Fecha 15: viernes 17 de abril, a las 20.30, visitante de Unión (ESPN Premium).

Fecha 16: domingo 26 de abril, a las 17.30, local de Instituto (TNT Sports).