Cuándo juegan Central y Newell's las próximas cuatro fechas del torneo Apertura

La Liga Profesional dio a conocer los días y horarios de las próximas cuatro fechas del torneo Apertura, por lo que tanto Central como Newell's conocen cuándo jugarán esos respectivos encuentros. Ambos cuerpos técnicos pueden armar la logística de trabajo.
Lo único que no definió la Liga Profesional es cuándo se jugarán los encuentros correspondientes a la novena fecha, que fue la que no se disputó por el paro que decretó el comité ejecutivo de la AFA en ese momento.
Por el lado de Central, la definición de los días y horarios permitirá armar con detalle la logística del plantel, ya con la Copa Libertadores en el medio. El certamen continental para el canalla se iniciará el jueves 9 de abril, cuando reciba en el Gigante a Independiente del Valle de Ecuador.
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