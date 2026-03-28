Franco Bartolacci fue elegido presidente del consejo de universidades nacionales

El rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci, fue elegido ayer presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) en el 95 Plenario de Rectoras y Rectores de todo el país que se llevó a cabo en La Pampa. Durante este año de gestión, lo acompañará Anselmo Torres, rector de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), como vicepresidente. La defensa de la educación pública y la crisis presupuestaria marcaron la agenda.

“Para alguien que es hijo y nieto de una familia que llegó a este país sin absolutamente nada, para alguien que casi todo lo que tiene es gracias a la Universidad Pública argentina, asumir esta responsabilidad es un honor. Sepan que lo voy a hacer con mucha honestidad intentando modestamente estar a la altura de las circunstancias ”, comentó emocionadoBartolacci y valoró la figura del presidente saliente, Oscar Alpa, por “su trabajo y compromiso incansables”.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) es el órgano máximo que nuclea a las instituciones públicas de educación superior del país . Durante el jueves 26 y viernes 27 de marzo en los salones del Hotel Mercure de La Pampa se desarrollaron reuniones de trascendencia institucional para elegir las nuevas autoridades del cuerpo, aprobar declaraciones, presentar balances, informes estadísticos, convenios de cooperación internacional y el presupuesto 2026 del CIN.

Bartolacci resaltó que gracias a la “inteligencia, unidad y el cuidado” el sistema universitario nacional pudo continuar funcionando en uno de los momentos más difíciles de su historia. “En todas las dimensiones tenemos problemas graves, pero hoy tenemos uno realmente angustiante en materia salarial que afecta a los trabajadores de la educación superior, que no sólo tienen que soportar el cobro de una miseria, sino que también tienen que tolerar el destrato sistemático. Pero, con orgullo, podemos afirmar que, aunque parece que con todo se puede, con lo único que no se pudo fue con el sistema universitario. Eso no pasó por casualidad, sino por muchas cosas , pero especialmente por tres: la inteligencia que tuvo la comunidad universitaria y científica del país para transitar este tiempo tan delicado, la unidad que supimos construir para cuidar que lo que hagamos podamos hacerlo juntos, y el abrazo solidario de la sociedad argentina que, cada vez que la necesitamos, nos brindó su apoyo. Sin todo eso, difícilmente podríamos estar donde estamos. Esta es la clave para poder enfrentar los desafíos que tenemos”, dijo.

Con “fuerza”

También llamó a reclamar, reformar y resguardar. “Hay que hacer todo al mismo tiempo y con la misma fuerza. En esos tres ejes de trabajo se juega el presente y el futuro de la universidad pública argentina. Reclamar con firmeza y responsabilidad la recomposición del salario que la comunidad universitaria merece, como así también el presupuesto para funcionar como corresponde. Al mismo tiempo, hay que reformar porque para mí es la mejor forma de defender el sistema público: hay que transformar la universidad, darla vuelta, ponerla en relación con el mundo que vivimos. Por último, tenemos la tarea de resguardar ese reconocimiento que la sociedad tiene respecto de nuestra institución, para custodiar ese abrazo que nos contuvo cuando lo necesitamos y que nos va a permitir llegar al próximo ciclo si somos capaces de cuidarlo”.

El nuevo presidente del CIN destacó que el desafío es sostener de pie la universidad pública y la ciencia nacional hasta el próximo ciclo. “No hay derecho a fallar, en nuestras manos está el deber de dejar de pie y con vida la universidad pública. Es una responsabilidad enorme, semejante a las que han tenido otras generaciones en su tiempo. No fallaron los jóvenes de 1918, quienes rompieron la última cadena que los ataba a esa universidad monárquica y monástica para poder pensar esa universidad comprometida con los problemas de su tiempo; no fallaron quienes se animaron a pensar que la universidad pública tenía que ser un territorio en donde las y los hijos de los trabajadores pudieran formarse con iguales derechos; no fallaron los que se plantaron en los años más oscuros y trágicos de la historia; no fallaron quienes con la vuelta de la democracia trabajaron para devolverle ese espíritu reformista al sistema y lo potenciaron para que más lleguen, y no hay derecho a que nosotros fallemos si el desafío que tenemos por delante es que la universidad pública y el sistema científico nacional sigan funcionando para que las futuras generaciones puedan contar que hubo gente antes que hizo lo suyo para que existan los mismos derechos, las mismas posibilidades, y el mismo privilegio”.

La elección de Bartolacci representa “un fuerte respaldo a la gestión que viene llevando adelante en la UNR, caracterizada por la innovación académica, la modernización institucional y un fuerte anclaje territorial y social”, dijeron en la casa de altos estudios local.

La agenda tuvo como eje la compleja situación presupuestaria de las casas de altos estudios, aunque combinó también con el valor de la memoria institucional. Los rectores realizaron un descubrimiento de placa en conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, ratificando el compromiso del sistema universitario con los derechos humanos.