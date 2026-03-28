El turismo rosarino apuesta a la semana completa con circuitos, barco y viajes educativos

Welcome Rosario, del Grupo Auckland, reunió a más de 150 referentes del sector en la Estación Fluvial y anunció el Pasaporte Turístico, el regreso del Barco Ciudad de Rosario y nuevos circuitos urbanos

El jueves 26 de marzo, la Estación Fluvial de Rosario fue el escenario de la presentación institucional de Welcome Rosario, empresa del Grupo Auckland, ante más de 150 representantes de más de 40 organizaciones vinculadas al turismo, la cultura, el deporte, la hotelería, la gastronomía, la educación y el sector empresarial. El evento marcó el lanzamiento formal de la visión 2026 de la compañía y reunió a funcionarios provinciales y municipales junto a actores clave del ecosistema turístico local.

La convocatoria tuvo un formato descontracturado, con ambientación living, coctelería y una exhibición de los vehículos propios de la empresa frente al río Paraná y al Monumento Nacional a la Bandera. La flota, que incluye buses turísticos de doble piso, micros ejecutivos y vehículos premium para charters , fue uno de los momentos más comentados de la noche. La recepción comenzó a las 18.45 en el exterior del edificio y la presentación formal arrancó a las 19.30, con la conducción del locutor Leo Farhat.

Las palabras de apertura estuvieron a cargo de Alejandra Mattheus, secretaria de Deporte y Turismo de la Municipalidad de Rosario, y Marcela Aeberhard, secretaria de Turismo de la Provincia de Santa Fe, quienes expresaron su respaldo al sector privado y a la agenda de posicionamiento turístico de la ciudad. El orador principal fue Darío, fundador de Welcome Rosario y Auckland, vicepresidente del Rosario Convention & Visitors Bureau y secretario de CAFTE a nivel nacional.

"El turismo receptivo es uno de los motores económicos más silenciosos y más poderosos que tiene una ciudad. Cuando un turista se va de Rosario contento, habla bien, vuelve y trae a otros" , sostuvo. Y agregó: "No estamos buscando aplausos. Estamos pidiendo acción. Acción coordinada, con propuestas concretas, para que todos traccionemos juntos".

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Los anuncios centrales de la noche

Entre los productos presentados, el Pasaporte Turístico fue uno de los más esperados: se trata de un producto integrado que combinará City Tour, barco, bicicletas y monopatines en variantes de uno a tres días, comercializable de forma online y a través de los hoteles de la ciudad. Ligado directamente a ese pasaporte, la empresa confirmó el regreso del Barco Ciudad de Rosario para el 20 de junio de 2026. Luego de más de dos años fuera de servicio, la embarcación volverá renovada y quedará incorporada a la oferta del nuevo pasaporte.

También se presentó el Paseo Oroño, un circuito turístico integrado sobre el eje de Bulevar Oroño que convocará a comercios, museos, teatros y espacios gastronómicos, con marca registrada y asociación civil en formación. Otro de los ejes fue el Plan Escalera Educativa, sobre el programa "Si Prometo", sintetizado bajo el concepto "7 días, 6 zonas y 5 motivos para que Rosario sea la capital de los viajes educativos del país".

En materia de internacionalización, Welcome Rosario anunció que en mayo de 2026 realizará su primera gira comercial al exterior, llevando propuestas turísticas de Rosario a operadores de Paraguay. La empresa confirmó además negociaciones avanzadas con Chile y Uruguay, y señaló a Brasil como objetivo de mediano plazo.

Rosario como destino de estadía prolongada

Uno de los mensajes centrales del evento fue que Rosario tiene oferta suficiente para convertirse en un destino de estadía extendida. Durante la presentación se mostró un cronograma completo de siete días en la ciudad, que integra costanera, museos, gastronomía, deporte, isla, cultura, circuitos urbanos y experiencias fluviales.

Más allá de los anuncios puntuales, la empresa propuso un modelo de trabajo conjunto entre hoteles, clubes, instituciones culturales, operadores, gastronómicos y organismos públicos, respaldado por infraestructura propia, canales de comercialización y presencia internacional. El planteo central fue que el turismo receptivo de Rosario puede crecer cuando el sector público y privado operan de manera coordinada, con productos concretos y comercializables. La compañía cuenta con nueve marcas y productos propios, tres sedes operativas en la ciudad y aspira a consolidar a Rosario como un nodo turístico con proyección regional.

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