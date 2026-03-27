Presencias de Central y Newell's en la caída de la selección argentina sub 20 con Estados Unidos

La selección argentina sub 20 perdió 3-0 con EEUU y hubo asistencia del fútbol rosarino en el equipo de Placente. Messi observó el partido.

Ignacio Ovando fue titular en la selección argentina sub-20 ante Estados Unidos.

La selección argentina sub 20 dirigida por Diego Placente disputó este viernes a la mañana un encuentro amistoso ante Estados Unidos en el predio de Ezeiza. La albiceleste cayó 3-0 y hubo presencia del fútbol rosarino en el combinado nacional. Y Lionel Messi observó el partido junto a la línea de cal.

Por el lado de Central estuvieron presentes el zaguero Ignacio Ovando, que fue titular, mientras que el volante ofensivo Giovanni Cantizano sumó minutos desde el banco de suplentes.

En tanto, por el lado de Newell's ingresó como relevo el volante Jerónimo Gómez Mattar en el complemento y no sumó minutos el atacante Facundo Guch.

Ambos jugadores leprosos entrenarán este sábado bajo las órdenes de Frank Kudelka y estarán disponibles para el compromiso del domingo, a las 20.15, frente a Acassuso en Rafaela, por la Copa Argentina.

Leo20 Lionel Messi siguió el partido de la sub 20.

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Messi siguió el amistoso de la selección argentina sub 20

Estuvieron presentes en el encuentro el presidente de la AFA Claudio Tapia y el capitán de la selección mayor, Lionel Messi, junto a otros jugadores e integrantes del cuerpo técnico albiceleste.

Los goles de la selección norteamericana los anotaron Sal Olivas Jr, Colton Swan y Bajung Darboe.