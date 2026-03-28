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Rugby: comienza el Torneo del Interior, el más federal de todos los torneos

El torneo es organizado por la Unión Argentina de Rugby. En Rosario, GER recibe este sábado a Marista, el último campeón, y Old Resian a La Tablada

Pablo Mihal

Por Pablo Mihal

28 de marzo 2026 · 06:30hs
Los capitanes de los distintos equipos que participarán del Torneo del Interior A estuvieron en Rosario el día de la presentación y eligieron el Monumento para la icónica foto. FOTO. Gentileza Prensa UAR.

Los capitanes de los distintos equipos que participarán del Torneo del Interior A estuvieron en Rosario el día de la presentación y eligieron el Monumento para la icónica foto. FOTO. Gentileza Prensa UAR.

Tras ser anunciado a principio de mes en nuestra ciudad, este sábado comenzará a disputarse en distintas canchas de rugby del país, la XXIII edición del Torneo del Interior A y también tendrán lugar las reválidas del XX Torneo del Interior B. En Rosario, GER recibe a Marista en la Bombonera y Old Resian hará lo propio con La Tablada en el Grantfield.

Este año, los 16 equipos participantes clasificados de los distintos torneos regionales fueron divididos en cuatro zonas de cuatro equipos cada una, donde en cada grupo jugarán todos contra todos a dos ruedas y en donde los los clubes clasificados como 1º y 2º de cada zona disputarán los cuartos de final, siendo locales los equipos clasificados 1º. Luego, los ganadores de estos jugarán las semifinales y los ganadores de estas la final, siendo el ganador de esta el campeón del Torneo del Interior 2026.

Las Zonas 2026

Zona 1: Marista, GER, Mendoza Rugby y Tucumán Rugby.

Zona 2: Tala, Estudiantes, CURNE y Urú Curé.

Zona 3: Jockey Club Rosario, Universitario de Córdoba, Córdoba Athletic y Santa Fe Rugby.

Zona 4: Duendes, Jockey Club de Córdoba, La Tablada y Old Resian.

La primera fecha

Este sábado se disputará la primera fecha del certamen que organiza la Unión Argentina de Rugby. En ella, por la Zona 1, GER recibirá en la Bombonera del parque Independencia a Marista, el último campeón, cotejo que será dirigido por el cordobés Tomás Ninci.

Por la Zona 4, en tanto, Old Resian será local ante La Tablada bajo la supervisión de Francisco Tausch, árbitro de la Urba .

Duendes, en tanto, se medirá en la misma zona con el Jockey Club Córdoba en el barrio Jardín de la Docta, con el referato de Tomás Bertazza, de la Urba. Este encuentro, que como toda la fecha comenzará a las 16, será televisado por Disney+.

Jockey Club Rosario, el último campeón del Regional del Litoral, visitará por la Zona 3 a Universitario de Córdoba en la provincia mediterránea, con el arbitraje de Martín Roge de Mar del Plata.

Completan la primera fecha Tucumán Rugby v. Mendoza Rugby (Agustín Altabe), Estudiantes v. Tala (Juan Zubieta), Urú Curé v. CURNE (Joaquín Zapata) y Santa Fe Rugby v. Córdoba Athletic (Leandro Peker).

Reválidas del Torneo del Interior B

También este sábado a la tarde tendrán lugar las reválidas para el Torneo del Interior B, instancia en la que Jockey Club Venado Tuerto enfrentará en Salta a Tigres Rugby bajo la supervisión del tucumano Pedro López Vildoza.

Completan Cardenales Rugby v. Taragüy (Juan Martínez), Jockey Club Tucumán v. Universitario de San Juan (Juan Vega) y Sociedad Sportiva v. Neuquén Rugby (Esteban Baeck). Una vez concluidas las reválidas, la UAR confeccionará el fixture del TDI B 2026.

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