Convocatoria de los hinchas de Central en la sede fundacional para celebrar el título

Por la noche se espera que algunos futbolistas del plantel canalla puedan mostrarles a los simpatizantes el trofeo de campeón de la Liga Profesional

20 de noviembre 2025 · 16:07hs
Algunos futbolistas del plantel profesional de Central tienen pensado mostrarles la Copa a los hinchas.

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Algunos futbolistas del plantel profesional de Central tienen pensado mostrarles la Copa a los hinchas.

La obtención de este nuevo título por parte de Central fue en un contexto poco frecuente, sin la efervescencia habitual, pero igualmente habrá festejo. Para la noche de este jueves hay una convocatoria por parte del club para que los hinchas puedan celebrar, junto a algunos futbolistas.

La cita es en la sede fundacional del club, de avenida Alberdi, y hasta el momento no hay precisión sobre el horario, pero podría ser entre las 20 y las 22. Posiblemente se esté analizando las condiciones meteorológicas.

Desde el momento en que la comitiva canalla (integrada por el presidente Gonzalo Belloso, la vicepresidenta Carolina Cristinziano, el entrenador Ariel Holan, el ahora capitán Ángel Di María y el subcapitán Jorge Broun) emprendió el regreso desde Buenos Aires a Rosario se comenzó a hablar de la posibilidad de un festejo este mismo día.

Los representantes de Central recibieron la Copa por parte de los directivos de la Liga Profesional.

Los representantes de Central recibieron la Copa por parte de los directivos de la Liga Profesional.

La sede fundacional, todo un símbolo

Y lo dicho, el mismo será en la sede fundacional, con la presencia de algunos futbolistas que estarán presentes. La idea es que varios o quizá todos salgan al balcón de la casa para mostrarles a los hinchas el trofeo que le fue entregado en mano en el mediodía de este jueves por el presidente de la AFA Claudio Tapia.

La elección de la sede fundacional tiene que ver con que es el lugar elegido por los hinchas desde hace muchos años para celebrar el cumpleaños del club. Además, allí fue el gran festejo de la obtención de la Copa de la Liga 2023, con Miguel Ángel Russo como entrenador.

Por supuesto que se espera que sea también especial el domingo, cuando el equipo de Ariel Holan salga a jugar contra Estudiantes por los octavos de final del torneo Clausura, aunque allí la mayor algarabía la pondrán los hinchas, ya que el plantel deberá enfocarse exclusivamente en el partido contra el Pincha.

