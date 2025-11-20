Ariel Holan, sobre Central campeón de la Liga: "Hicimos un gran año, gracias a quienes lo reconocieron"

El director técnico canalla habló después de que la AFA le otorgara un título a Central por haber sido el equipo que más sumó en la tabla anual

Ariel Holan dijo que la AFA reconoció el gran trabajo realizado por Central a lo largo del año.

"Mis jugadores lo merecen". Con esa frase contundente, el entrenador de Central , Ariel Holan, agradeció este jueves el título de campeón de la Liga que la Asociación del Fútbol Argentino le otorgó al equipo por haber sido el que más puntos sumó en la tabla anual.

Holan habló con la prensa a la salida de la AFA, donde las autoridades del organismo le entregaron al presidente y vicepresidenta, el entrenador y los capitanes de Central la Copa correspondiente al título de campeón de la Liga.

Lo primero que hizo Holan fue agradecer al presidente y el tesorero de la AFA, Claudio Tapia y Pablo Toviggino, y a los titulares de los clubes que apoyaron la entrega de este título a Central.

"Es un gran reconocimiento, hicimos un gran torneo", dijo Holan tras expresar ese agradecimiento.

Ariel Holan: "En los playoffs empieza otro torneo"

Holan dijo que de ahora en adelante este título será bueno para los equipos que lo ganen, porque les dará la posibilidad de sumar una estrella a sus escudos. De hecho, Central ya le agregó una al suyo, poco después de que Gonzalo Belloso recibiera la copa.

El técnico canalla no quiso opinar sobre el hecho de que Central obtuvo el título de campeón de la Liga sin haber enfrentado a todos los equipos (se recuerda que tanto en torneo Apertura como en el Clausura las zonas de 15 clubes fueron las mismas). "Hay distintos modelos de torneos, que eso lo decidan los directivos", dijo Holan sobre ese tema. Y añadió: "Ahora (en los playoffs) empeza otro torneo. Es otra competencia y también hay que tratar de ganarla. Así es esto".

Leer más: Central campeón y un antecedente similar en el que le dieron el título al equipo de Lionel Messi

"Esto fue el reconocimiento al esfuerzo de todo el año", insistió el entrenador. Y luego sumó un agradecimiento a los directivos de Central. "Hicieron un trabajo extraordinario", dijo.