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Sobredosis de Soda, tributo a Soda Stereo, llega a Rosario con "Vuelo Stereo"

El espectáculo que revive el MTV Unplugged de Soda Stereo se presentará en mayo el Teatro El Círculo.

28 de marzo 2026 · 10:30hs
Sobredosis de Soda

Sobredosis de Soda, una de las bandas tributo más celebradas, vuelve a Rosario para recrear el mítico MTV Unplugged

Sobredosis de Soda, la banda tributo número uno del mundo a Soda Stereo y a Gustavo Cerati, llega a Rosario con su aclamado show “Vuelo Stereo”. La cita será el próximo 29 de mayo en el Teatro El Círculo (Laprida 1223).

Las entradas ya se encuentran a la venta a través de la plataforma Ticketek y en la boletería del teatro. Suscriptores de Tarjeta de Beneficios La Capital tienen 20% de descuento y acceso a sorteos exclusivos.

El espectáculo propone una experiencia distinta y emotiva: una reinterpretación del histórico MTV Unplugged, combinando el formato acústico con arreglos modernos, cuerdas, electrónica y una puesta en escena envolvente.

>> Leer más: Soda Stereo regresa a los escenarios con un show inédito en el Movistar Arena

“Vuelo Stereo” no es solo un tributo, es un viaje sensorial por una de las etapas más icónicas de Soda Stereo, con clásicos como “En la ciudad de la furia”, “Té para tres”, “Cuando pase el temblor” y “Zoom”, recreados con una calidad sonora y estética que ha conquistado escenarios en toda Latinoamérica y Europa.

Con una puesta íntima y elegante, el show invita al público a redescubrir la obra de Soda desde otra perspectiva, respetando su esencia pero aportando una identidad propia que emociona tanto a fanáticos históricos como a nuevas generaciones. Una noche para volver a volar con la música que marcó a toda una generación.

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