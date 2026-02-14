Alejo Veliz le hizo caso a su corazón y está pagando con goles en Central

El delantero de Central optó por quedarse en el club hasta que termine el préstamo del Tottenham. Y Alejo Veliz es el goleador canalla en 2026

Con alma y vida. Alejo Veliz, el joven delantero canalla festeja uno de sus goles con la camisera del equipo del que es hincha desde siempre. De Central, claro.

Una de las novelas del verano en Central durante el inicio de 2026 tuvo como protagonista a Alejo Veliz . El delantero estuvo a punto de emigrar, ya que Tottenham , dueño de su ficha, quería venderlo. Pero el club londinense ya no contaba con la oportunidad de repesca, razón por la cual estaba obligado a pagar un resarcimiento al Canalla. Y no lo hizo.

Fueron varios los clubes interesados en el delantero. El que apretó el acelerador fue Esporte Club Bahía. Fue tan fuerte la apuesta del club brasileño que Veliz estuvo a punto de dejar Arroyito, pero se quedó.

La propuesta de Bahía para comprar el pase del jugador de unos nueve millones de euros fue aceptada por Tottenham, pero Veliz se quedará en Central hasta junio, tal como contemplaba el acuerdo del préstamo con el conjunto de Arroyito.

Más allá de la voluntad del delantero, una vez que finalice su contrato con la institución auriazul pasará directamente a Bahía, que a disputará la fase previa de la Copa Libertadores en este 2026.

Lo que dijo Alejo Veliz

Veliz le había dicho a Ovación tras el triunfo frente a Racing en Avellaneda por 2 a 1, tras anotar un gol. “Fue una semana muy movida. Desde un principio le transmití al club lo que quería. Gracias a Dios hice un gol más y estoy muy contento con mi presente”. Cuando le preguntaron qué fue lo que terminó de inclinar la balanza, Veliz no dudó. “El corazón”, dijo el delantero, hincha de Central desde muy pequeño.

>>Leer más: Central: los goles de Alejo Veliz y los partidos de Ángel Di María contra River

El delantero auriazul suma 381 minutos en cancha de los 450 que tuvo Central entre las cuatro primeras fechas del Apertura 2026 y el cotejo ante Sportivo Belgrano de San Francisco por la Copa Argentina.

Es el sexto futbolista con más minutos en 2026 con la camiseta auriazul, detrás de Ignacio Ovando y Vicente Pizarro (450), Ángel Di María (446), Enzo Giménez (443) y Franco Ibarra (433).

Bajo la óptica del análisis de datos

El 9 vive del gol y con dos conquistas (Racing y Sportivo Belgrano) es el goleador de Central en el año. Es lo que más de debe evaluar de un delantero, aunque según el análisis de datos de empresas especializadas, hay otros rubros de su juego que no tienen números positivos.

Contra Belgrano (L) 1-2 solamente tocó 14 veces la pelota en 69 minutos jugados y pateó tres veces (dos al arco). Estuvo preciso en los pases (acertó 6 de 6) y cinco de ellos fueron en el campo rival. Perdió tres pelotas, tuvo una recuperación y el único duelo aéreo lo ganó.

Frente a Racing (V) 2-1, donde hizo su primer gol y también jugó 69 minutos, estuvo más participativo: tocó 28 veces la pelota, el doble que contra los Piratas. Pero tuvo 11 pérdidas contra tres recuperaciones. Solamente tuvo un 46 % de acierto en sus pases (6/13). Y en los duelos también tuvo saldo negativo: ganó 4 de 6 en los duelos terrestres y 4 de 10 en los aéreos.

>>Leer más: Veliz: "Hay que mejorar y tratar de hacernos más fuertes de local"

En la igualdad contra River 0 a 0 en Arroyito, donde jugó todo el partido, tuvo 24 contactos con el balón. No hizo un buen partido. Tuvo 13 pérdidas contra una sola recuperación y un solo tiro al arco. Estuvo impreciso en los pases, ya que solo acertó tres de 11 (27 % de efectividad). En los duelos ganó tres de cinco en los terrestres y cuatro de 10 en los aéreos.

Ante Aldosivi, en el 1 a 1 en Mar del Plata, donde estuvo en cancha 77 minutos, tuvo 33 toques y acumuló 15 pérdidas. Sobre 8 pases que intentó, cinco (63 %) tuvieron como destino a un compañero. Pateó dos veces al arco, pero no pudo levantar la puntería en los duelos frente a los rivales. En los terrestres ganó tres de 11 y en los aéreos dos de siete.

Sus números en el juego aéreo

Quizás el número que más llame la atención es el de los duelos aéreos, una faceta donde Veliz se destacó en lo que va del torneo: afrontó 29 veces esta situación, de las cuales ganó 10 y perdió 19, con una efectividad del 34,2 %.

Más allá de estos números, Veliz está cumpliendo con su rol goleador. Ya lleva 26 gritos con la casaca auriazul en 84 partidos (72 como titular) y le está dando muchos réditos a la institución, tanto desde lo deportivo como desde lo económico ya que fue partícipe de la venta más importante en la historia del club.