Central Córdoba: el último ensayo antes del inicio de la ilusión y con un fin solidario

El equipo de Teglia y Acoglanis jugó con la reserva de Central y aunque perdió le sirvió para entrenar fuerte. Público de Central Córdoba en el Gabino Sosa

14 de febrero 2026 · 16:13hs
Acción de la buena en el Gabino Sosa

Virginia Benedetto

Acción de la buena en el Gabino Sosa, para el último amistoso ante Central, al que había vencido a fines de enero.
Muchos alimentos no perecederos para el comedor Copa de Leche.

Virginia Benedetto

Muchos alimentos no perecederos para el comedor Copa de Leche.
El amor por los colores

Virginia Benedetto

El amor por los colores, desde la cuna.
Uno de los dos goles anulados a Central Córdoba.

Virginia Benedetto

Uno de los dos goles anulados a Central Córdoba.
El festejo del gol canalla

Virginia Benedetto

El festejo del gol canalla, de Facundo Piozzi.

Central Córdoba necesitaba un buen rival para medir su potencia y aunque seguramente la derrota por 1 a 0 ante la reserva de Central no le habrá simpatizado , le sirvió al equipo de Daniel Teglia y Diego Acoglanis de buena preparación para el inicio, el domingo próximo, de una nueva ilusión de llegar al fin a la Primera B.

La mañana además en el Gabino Sosa tuvo un fin bien solidario, ya que se permitió el ingreso de público, cuya única obligación era traer un alimento no perecedero o un útil escolar en buen estado, los cuales fueron donados al comedor Copa de Leche ubicado en pleno corazón de Tablada.

La pretemporada charrúa fue muy buena, ya que en total disputó 7 amistosos y solo perdió en el de este sábado por la mañana en el Gabino. El tanto del equipo canalla dirigido por Mario Paglialunga y Ezequiel Gentilo fue convertido por Facundo Piozzi, a los 17 minutos del primer tiempo. A los charrúas les anularon dos goles por supuesto off side.

Los once de Central Córdoba en el Gabino Sosa

El conjunto de la dupla charrúa formó con Matías Giroldi; Francisco Duré, Paulo Killer, Mateo Yaszczuk y Emanuel Rodríguez; Franco Fagúndez, Facundo Galli, Joaquín Messi y Benjamín Galucci; Brian Otero y Renzo Altamura.

>>Leer más: Central Córdoba: dos años en el cargo y van por el sueño de que el tercero les dé el ascenso

Los laterales izquierdo y derecho Stefano Pizzio (proveniente de Central) y Tomas D’Amico (viene desde Unión de Santa Fe), que acaban de firmar contrato, fueron al banco y luego ingresaron. El que no jugó fue el refuerzo más importante, Nery Domínguez, preservado para el debut. Ni el Pato Cristian Sánchez.

Los otros suplentes charrúas fueron Moresco, Pasinato, Valentín Rovetto, Porta, Albertengo, Pizzio, Brusutti, Arduino, Franco Fernández, Monzón y Spelzini M.

Los nombres juveniles de Central

Los canallas, tanto, formaron inicialmente con Galo Vijande; Santiago Burgos, Axel Fernández, Elian Pizzi y Valentín Becerra; Joaquín Espina y Juan Ignacio Guzmán; Facundo Piozzi, Paulo Bustos y Joaquín Ferraris; Ignacio Moreno.

Y en el segundo tiempo movieron todo el equipo y la formación fue Bautista San Martín; Sebastián Lago, Martín Balzi, Pedro Londero y Lautaro Fernández; Hernán López, Bruno Pasinato, Leonel Antúnez y Gabriel Sánchez; Juan Pablo Frías y Tomás Parodi.

>>Leer más: "El objetivo de Central Córdoba es el ascenso, hay un buen plantel para lograrlo"

Córdoba debutará el domingo como visitante de Muñiz, en la cancha de Atlas, desde las 17. En la segunda fecha recién ahora su estreno en el Gabino Sosa ante Cañuelas, luego visitará a Atlas y tendrá dos partidos en casa: Berazategui y Leones FC. En la fecha 12 será el clásico con Argentino.

