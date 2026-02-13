Romina Diez sobre el Régimen Penal Juvenil: "Seguimos avanzando hacia una Argentina más libre y segura"

La diputada nacional de La Libertad Avanza de Santa Fe se expresó sobre la votación de ayer en la Cámara Baja.

La diputada Romina Diez junto al presidente Javier Milei en última visita del mandatario a Santa Fe

La diputada de La Libertad Avanza Romina Diez celebró la media sanción del proyecto de ley que baja de la edad de punibilidad en el país. "Sin orden, no hay libertad", aseguró.

La Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción al Régimen Penal Juvenil que baja la edad de punibilidad a 14 años. El proyecto fue aprobado con 149 votos a favor y 100 en contra, y ahora deberá ser tratado por el Senado.

La diputada nacional por la provincia de Santa Fe, Romina Diez, afirmó: “seguimos trabajando por una Argentina cada vez más segura y libre. El nuevo Régimen Penal Juvenil establece responsabilidad penal y apunta a reducir la reincidencia delictiva".

En el mismo sentido, la presidenta de La Libertad Avanza sostuvo: "Lo más importante es que volvemos a poner a las víctimas en el centro, porque sin orden no hay libertad".

El proyecto del gobierno nacional acompañado en la Cámara Baja, ahora pasa para su aprobación en el Senado.