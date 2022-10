Central: Buonanotte, un señorito inglés

Brighton hará una nueva propuesta económica y financiera para llevarse como sea a Facundo Buonanotte. Si a Central le cierra, como todo marca, esta vez no pondrá barreras.

De Central. Buonanotte destila un juego fino y vistoso que seduce al club inglés Brighton en particular.

El culebrón de la novela que tuvo como protagonistas a Central, Brighton y Facundo Buonanotte a fin de agosto pasado no terminó. Ofrecerá una nueva temporada. La diferencia es que podría brindar un solo capítulo. La Capital certificó que el equipo inglés tiene en mano y enviará a la brevedad una nueva proposición para llevarse al pichón de crack. En Arroyito no ofrecerán resistencia si la oferta es mejor a la recibida en su momento en Madrid. No solo económica sino además financiera. La tesorería necesita oxigenar sus arcas con algún ingreso extraordinario para hacer frente a los diferentes compromisos asumidos hasta final de año. Hasta el momento, la carta más fuerte que tiene en mano es la del juvenil. Por eso los directivos están dispuestos a escuchar con otro semblante la sugerencia europea. Si es seductora la forma de pago entonces la lógica marcará que contra Colón será la última función del pibe maravilla.