Los cambios de esquema del Central de Almirón y los nueves prendidos en el ataque

El Canalla hará su estreno en el Apertura el sábado ante Belgrano, por lo que el DT ajusta los detalles para definir al once que irá de arranque

Central se pone a punto para un año plagado de competencias en el plano local e internacional.

Jorge Almirón termina de ajustar los detalles de su debut oficial como entrenador de Rosario Central , que hará su estreno en el torneo Apertura frente a Belgrano el próximo sábado 24 de enero , nada más ni nada menos que en el Gigante de Arroyito frente a su gente.

Si bien el flamante entrenador canalla tiene la mayoría de los nombres definidos para lo que será el equipo titular , los cambios de sistema de los amistosos de la pretemporada revelaron algunos indicios de lo que será el estilo de juego del equipo en este semestre.

La base del plantel que fue reconocido campeón de Liga el año pasado se quedó en Arroyito y algunas caras nuevas de peso llegaron para reforzar al plantel para afrontar la Copa Libertadores y la posibilidad de seguir sumando títulos con las copas nacionales que tendrá por delante.

Los tres amistosos disputados por los titulares dejaron un triunfo 3-0 ante Villa Dálmine, una derrota 1-2 frente a Almirante Brown y otra victoria por 2-1 contra Sarmiento . La novedad estuvo en la fuente de gol, ya que los tres centrodelanteros canallas encontraron la red en esta pretemporada .

Los delanteros de Central, finos con el gol

El primer ensayo ante Villa Dálmine culminó en favor del conjunto dirigido por Almirón gracias a los tantos de Enzo Giménez, Ángel Di María y Alejo Veliz. El 9 canalla repitió en la derrota ante el Aurinegro, en medio de las versiones sobre el interés de Bahía de Brasil en comprarle su pase a Tottenham, dueño de su ficha.

En el amistoso ante el Verde de Junín, Veliz no pudo repetir, pero quienes aparecieron fueron los otros dos centrodelanteros. En el primer tiempo de 40 minutos, Enzo Copetti, que hizo dupla de ataque con Alejo, anotó el tanto de Central, mientras que Agustín Módica estiró la diferencia en el segundo corte de la tarde.

De esta manera, los tres delanteros que tendrá Almirón como carta de gol lograron anotar en esta pretemporada, un elemento clave para las aspiraciones del Canalla ante la gran cantidad de competencias que tendrá por delante.

Las variantes tácticas de Almirón

A lo largo de este período de preparación, el DT auriazul fue modificando el sistema táctico. En primer lugar, ante el Viola, empezó con un 4-2-3-1 similar al implementado por Ariel Holan durante gran parte del 2025, todavía con Fatura Broun bajo los tres palos. El equipo que paró Almirón comenzó con: Broun; Coronel, Mallo, Ovando, Sández; Ibarra, Pizarro; Giménez, Di María, Campaz; y Veliz.

Para el segundo amistoso, ante Almirante Brown, el entrenador ajustó solamente dos nombres de la formación titular, con los ingresos de Jeremías Ledesma por Broun y de Gastón Ávila por Ovando.

El cambio fuerte en el esquema llegó para enfrentar a Sarmiento, donde Almirón además debió preservar a Di María, Ibarra y Ávila por prevención. El DT paró un 5-3-2, con doble 9 y varios cambios. El once titular ante el Verde fue: Ledesma; Coronel, Raffin, Mallo, Ovando, Sández; Giménez, Pizarro, Campaz; Copetti y Véliz. Para la segunda mitad de aquel amistoso, ingresaron la mayoría de los suplentes y el sistema tuvo algunos reajustes, con un 4-4-2 hacia el final.