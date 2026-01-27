La Capital | Ovación | Renzo Altamura

Renzo Altamura: "Voy a dejar todo por la camiseta de Central Córdoba"

El refuerzo charrúa se inició en Arroyo Seco y pasó por Central y el fútbol español. Renzo Altamura viene de hace más de 70 goles en tres años

Leandro Garbossa

Por Leandro Garbossa

27 de enero 2026 · 06:15hs
Central Córdoba. Renzo Altamura (9) en el reciente amistoso ante la reserva de Newell’s. El delantero viene de ser el goleador Belgrano de Arequito en la Liga Casildense.

Central Córdoba se sigue reforzando. El golpe de mercado que dio con el arribo de Nery Domínguez no cerró la persiana de llegadas. El octavo pasajero es Renzo Altamura, centrodelantero de 28 años, que marcó más de 70 goles en los últimos tres años, un déficit que el charrúa padeció durante la temporada 2025.

De inicios en el fútbol de Arroyo Seco, Altamura también pasó por las inferiores de Central, por el fútbol español y viene de romper redes en Huracán de Chabás y Belgrano de Arequito, con títulos bajo el brazo.

Renzo Altamura, delantero de área

“Estoy con mucha ilusión por esta oportunidad. Soy un delantero de área posicional con mucho gol, que pelea cada pelota”, le contó a Ovación el atacante recién arribado a Central Córdoba. Y le dio un mensaje a los hinchas charrúas: “Voy a dejar todo por la camiseta”.

¿Cómo fue la trayectoria que te trajo hasta el charrúa?

Nací en Rosario pero gran parte de mi infancia la viví en Arroyo Seco. Mis primeros pasos en el fútbol los hice en Talleres (AS), también jugué en inferiores de Central, en 4ª, 5ª y 6ª división. En 2016 me voy a jugar a Unión de Arroyo Seco y a mitad de 2017 me fui al fútbol español, al Melistar FS de la tercera división. Después vuelvo a Unión, en 2024 jugué en Huracán de Chabás y el año pasado lo hice en Belgrano de Arequito.

Por cada club que pasaste dejaste un gran recuerdo y sobre todo muchos goles.

Un Unión de Arroyo Seco tengo seis finales jugadas, dos ganadas, siendo el goleador en ambos torneos. En Huracán de Chabás fui el goleador de la liga casildense, el máximo de la historia en ese torneo en un año calendario. Ahí fui subcampeón. En 2025 en Belgrano de Arequito sí salgo campeón de la liga casildense y terminé segundo máximo goleador, uno por detrás del primero con 18 goles. Hice 20 goles en el año, sumando los dos por copa Santa Fe ante Cremería. En total, hice 71 goles entre 2023, 2024 y 2025. Y gané tres de las cuatro finales que jugué.

¿Cómo se dio la llegada a Central Córdoba? ¿Hablaste con los técnicos?

En Unión de Arroyo Seco fui compañero del Tata Acoglanis y conozco a Daniel de mi paso por Central, cuando él era el coordinador de las inferiores. Tengo muy buena relación con los dos. El año pasado ya hubo un acercamiento para traerme pero no se dio. Ahora volvimos a hablar y se pudo cerrar.

El año pasado no pudo coronar la campaña con el ascenso, ¿con qué expectativas llegás?

Tengo muy buenas referencias de Central Córdoba. Compartí vestuario con varios que pasaron por el club y me dieron las mejores referencias. Estoy con muchísima ilusión. Tengo mucho para dar y aportar.

Para todos los hinchas charrúas que te están conociendo ahora, ¿con qué tipo de delantero se van a encontrar en la cancha?

Soy un delantero con mucha fiereza y hambre de gol, es lo que me caracteriza. No soy de participar mucho en el armado del juego porque más bien de marcar presencia en el área, me gusta estar bien ubicado. Los números que tengo avalan eso que te digo. Soy de mucho gol y ambición. No doy ninguna pelota por perdida. Soy consciente de que el delantero es el primer defensor, por eso trabajo mucho la presión sobre la salida rival. Tengo una frase que me caracteriza que es ‘el que deja todo no defrauda’. Así que voy a dejar todo.

