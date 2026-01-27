Central tiene que recuperarse y romper una racha negativa contra Racing

Tras la caída ante Belgrano, visita mañana a la Academia. Lleva más de una década sin ganar en el Cilindro

Jaminton Campaz, uno de los mejores de Central, pierde la pelota contra la marca de un jugador de Belgrano. Fue el sábado, en el Gigante.

Al complejo arranque del torneo, tras la derrota padecida el último sábado ante Belgrano de Córdoba en Arroyito, se agrega una dificultad para Central . Es que el próximo rival, por la segunda fecha del torneo de primera división, será Racing, que lo recibirá en Avellaneda.

Y los auriazules llevan más de 10 años sin ganar en el Cilindro. Es cierto que en ese lapso de tiempo solo se enfrentaron cuatro veces en el estadio Presidente Perón, tan cierto esto como que en esos juegos los canallas solo rescataron un empate y sufrieron tres derrotas.

La última vez que Central derrotó a Racing como visitante fue el 14 de febrero de 2015, en el marco de la fecha inicial del campeonato de primera división de ese año. Esa noche, el equipo que por entonces dirigía Eduardo Coudet se impuso 1 a 0 con gol de Franco Cervi, que con su conquista quebró además una importante racha positiva de valla invicta que ostentaba por entonces el arquero Sebastián Saja,

Desde aquel triunfo del equipo del Chacho, hace casi 10 años, se jugaron apenas cuatro partidos entre Racing y Central en Avellaneda. Y los rosarinos ya no volvieron a ganar. Hubo tres victorias de Racing y un empate, que se dio en el último enfrentamiento entre ambos. En esos cuatro encuentros, los de Avellaneda anotaron ocho goles, y los auriazules cuatro.

Racing, un karma

La primera de las caídas de Central visitando a Racing después del triunfo en 2015 se registró en la fecha 4 de la Superliga 2019, el 2 de setiembre de 2018. Fue 2 a 0 para el equipo que por entonces dirigía Chacho Coudet, con goles de Lisandro López y Augusto Solari, sobre el Central que comandaba Edgardo Bauza.

Tres años más tarde, en 2021, Racing vovlió a ganarle en el Cilindro a Central, que era dirigido por Kily González. Fue por la Copa de Liga de ese año, el 8 de marzo, con Juan Antonio Pizzi en el banco local, y por la mínima. El único tanto del encuentro lo marcó Enzo Copetti, hoy integrando el plantel Canalla.

Un año más tarde, Racing volvió a derrotar a Central en el Presidente Perón. Esta vez fue 4 a 3, con resultado cambiante, ya que los auriazules ganaban 3 a 1 al término del primer tiempo. El partido se jugó el 1° de octubre de 2022 y los goles del vencedor, que por entonces tenía como técnico a Fernando Gago, fueron obra de: Alcaraz, Emiliano Vecchio, Maxi Romero, y Aníbal Moreno. Mientras que los tantos de Central, que era comandado técnicamente por Carlos Tévez, llegaron por intermedio de: Facundo Almada, Facundo Buonanotte y Alejo Veliz.

El 1 a 1 que cortó la serie de derrotas

En el último cruce visitando a Racing, en 2023, los auriazules cortaron la racha de derrotas consecutivas. Fue con un empate (1 a 1) en la fecha 25 del torneo. Ese encuentro se disputó el 15 de julio de 2023 y los goles llegaron por intermedio de Gonzalo Piovi, de tiro penal, para adelantar al local. Mientras que Veliz logró el tanto de la igualdad para los que por entonces contaban con Miguel Russo como entrenador.

Ahora, tras la inesperada derrota ante Belgrano en Arroyito en el arranque del torneo, Central necesita sumar sus primeros puntos en el torneo cuanto antes. Y la primera oportunidad se le presentará este miércoles visitando a Racing de Gustavo Costas, un rival muy duro que viene de pelear el último torneo local y perdió la final ante Estudiantes de La Plata. En la edición 2025 de la Copa Libertadores, lo eliminó Flamengo en semifinales.