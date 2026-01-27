La Capital | Ovación | Central

Central tiene que recuperarse y romper una racha negativa contra Racing

Tras la caída ante Belgrano, visita mañana a la Academia. Lleva más de una década sin ganar en el Cilindro

27 de enero 2026 · 06:10hs
Jaminton Campaz

Jaminton Campaz, uno de los mejores de Central, pierde la pelota contra la marca de un jugador de Belgrano. Fue el sábado, en el Gigante. 

Al complejo arranque del torneo, tras la derrota padecida el último sábado ante Belgrano de Córdoba en Arroyito, se agrega una dificultad para Central. Es que el próximo rival, por la segunda fecha del torneo de primera división, será Racing, que lo recibirá en Avellaneda.

Y los auriazules llevan más de 10 años sin ganar en el Cilindro. Es cierto que en ese lapso de tiempo solo se enfrentaron cuatro veces en el estadio Presidente Perón, tan cierto esto como que en esos juegos los canallas solo rescataron un empate y sufrieron tres derrotas.

Más de una década sin ganar en Avellaneda

La última vez que Central derrotó a Racing como visitante fue el 14 de febrero de 2015, en el marco de la fecha inicial del campeonato de primera división de ese año. Esa noche, el equipo que por entonces dirigía Eduardo Coudet se impuso 1 a 0 con gol de Franco Cervi, que con su conquista quebró además una importante racha positiva de valla invicta que ostentaba por entonces el arquero Sebastián Saja,

Desde aquel triunfo del equipo del Chacho, hace casi 10 años, se jugaron apenas cuatro partidos entre Racing y Central en Avellaneda. Y los rosarinos ya no volvieron a ganar. Hubo tres victorias de Racing y un empate, que se dio en el último enfrentamiento entre ambos. En esos cuatro encuentros, los de Avellaneda anotaron ocho goles, y los auriazules cuatro.

Leer más: Central: lo que pasó, lo que viene y el análisis de Jorge Almirón luego de la derrota ante Belgrano

Racing, un karma

La primera de las caídas de Central visitando a Racing después del triunfo en 2015 se registró en la fecha 4 de la Superliga 2019, el 2 de setiembre de 2018. Fue 2 a 0 para el equipo que por entonces dirigía Chacho Coudet, con goles de Lisandro López y Augusto Solari, sobre el Central que comandaba Edgardo Bauza.

Tres años más tarde, en 2021, Racing vovlió a ganarle en el Cilindro a Central, que era dirigido por Kily González. Fue por la Copa de Liga de ese año, el 8 de marzo, con Juan Antonio Pizzi en el banco local, y por la mínima. El único tanto del encuentro lo marcó Enzo Copetti, hoy integrando el plantel Canalla.

Un año más tarde, Racing volvió a derrotar a Central en el Presidente Perón. Esta vez fue 4 a 3, con resultado cambiante, ya que los auriazules ganaban 3 a 1 al término del primer tiempo. El partido se jugó el 1° de octubre de 2022 y los goles del vencedor, que por entonces tenía como técnico a Fernando Gago, fueron obra de: Alcaraz, Emiliano Vecchio, Maxi Romero, y Aníbal Moreno. Mientras que los tantos de Central, que era comandado técnicamente por Carlos Tévez, llegaron por intermedio de: Facundo Almada, Facundo Buonanotte y Alejo Veliz.

Leer más: El doloroso motivo por el cuál la derrota de Central ante Belgrano fue histórica

El 1 a 1 que cortó la serie de derrotas

En el último cruce visitando a Racing, en 2023, los auriazules cortaron la racha de derrotas consecutivas. Fue con un empate (1 a 1) en la fecha 25 del torneo. Ese encuentro se disputó el 15 de julio de 2023 y los goles llegaron por intermedio de Gonzalo Piovi, de tiro penal, para adelantar al local. Mientras que Veliz logró el tanto de la igualdad para los que por entonces contaban con Miguel Russo como entrenador.

Ahora, tras la inesperada derrota ante Belgrano en Arroyito en el arranque del torneo, Central necesita sumar sus primeros puntos en el torneo cuanto antes. Y la primera oportunidad se le presentará este miércoles visitando a Racing de Gustavo Costas, un rival muy duro que viene de pelear el último torneo local y perdió la final ante Estudiantes de La Plata. En la edición 2025 de la Copa Libertadores, lo eliminó Flamengo en semifinales.

Noticias relacionadas
central anuncio la incorporacion de su quinto refuerzo: pol fernandez

Central anunció la incorporación de su quinto refuerzo: Pol Fernández

Jorge Almirón debe tomar varias decisiones después de la derrota de Central ante Belgrano para enfrentar a Racing en el Cilindro. 

En Central todas son incógnitas para visitar a Racing en Avellaneda

Este sábado el jugador de Juan Cruz Komar recibió el apoyo y cariño de la hinchada de Central 

Juan Cruz Komar: por qué hay arritmias en gente joven y ¿siempre se operan?

Newells recibirá a Independiente mientras que Central visitará a Racing

Comienza la fecha 2 del Torneo Apertura: partidos, días, horarios y árbitros

Ver comentarios

Las más leídas

Newells demandará a un equipo del fútbol brasileño por no cumplir un contrato

Newell's demandará a un equipo del fútbol brasileño por no cumplir un contrato

Newells vs Independiente: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Newell's vs Independiente: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Calor sofocante y alerta naranja en Rosario: cuándo llega la lluvia

Calor sofocante y alerta naranja en Rosario: cuándo llega la lluvia

Carlos Tévez, el miembro de Los Menores detenido cuando cruzaba a la isla

Carlos Tévez, el miembro de Los Menores detenido cuando cruzaba a la isla

Lo último

Liga Femenina de Básquet: Náutico motivado por su primer triunfo de 2026 recibe a Instituto

Liga Femenina de Básquet: Náutico motivado por su primer triunfo de 2026 recibe a Instituto

Aprovechan la menor circulación para reparar las calles con alto tránsito

Aprovechan la menor circulación para reparar las calles con alto tránsito

Lele Lovato, el violinista rosarino que afirma su vigencia en Cosquín

Lele Lovato, el violinista rosarino que afirma su vigencia en Cosquín

Rosario se consolida como plaza de recitales y grandes espectáculos privados

En 2025 más de 800 mil personas asistieron a shows, eventos y fiestas masivas con entrada paga en Rosario, un 33% más que en 2024

Rosario se consolida como plaza de recitales y grandes espectáculos privados

Por Nicolás Maggi

Central anunció la incorporación de su quinto refuerzo: Pol Fernández

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Central anunció la incorporación de su quinto refuerzo: Pol Fernández

Cultura: en un año se realizaron 3 mil actividades en la ciudad
La Ciudad

Cultura: en un año se realizaron 3 mil actividades en la ciudad

Aprovechan la menor circulación para reparar las calles con alto tránsito
La Ciudad

Aprovechan la menor circulación para reparar las calles con alto tránsito

Excarcelan a un jubilado con cáncer terminal que estuvo preso un mes
Policiales

Excarcelan a un jubilado con cáncer terminal que estuvo preso un mes

El tiempo en Rosario: un martes con chances de chaparrones y tormentas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un martes con chances de chaparrones y tormentas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells demandará a un equipo del fútbol brasileño por no cumplir un contrato

Newell's demandará a un equipo del fútbol brasileño por no cumplir un contrato

Newells vs Independiente: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Newell's vs Independiente: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Calor sofocante y alerta naranja en Rosario: cuándo llega la lluvia

Calor sofocante y alerta naranja en Rosario: cuándo llega la lluvia

Carlos Tévez, el miembro de Los Menores detenido cuando cruzaba a la isla

Carlos Tévez, el miembro de Los Menores detenido cuando cruzaba a la isla

Tragedia en zona sur: un hombre murió atropellado por un tren de pasajeros

Tragedia en zona sur: un hombre murió atropellado por un tren de pasajeros

Ovación
Rosarina de Básquet: Una jugadora de Central y uno de Atalaya fueron los más valorados en 2025

Por Carlos Durhand
Ovación

Rosarina de Básquet: Una jugadora de Central y uno de Atalaya fueron los más valorados en 2025

Rosarina de Básquet: Una jugadora de Central y uno de Atalaya fueron los más valorados en 2025

Rosarina de Básquet: Una jugadora de Central y uno de Atalaya fueron los más valorados en 2025

Renzo Altamura: Voy a dejar todo por la camiseta de Central Córdoba

Renzo Altamura: "Voy a dejar todo por la camiseta de Central Córdoba"

Newells necesita un triunfo de local para tomar envión en el comienzo del campeonato

Newell's necesita un triunfo de local para tomar envión en el comienzo del campeonato

Policiales
Quedó preso acusado de colaborar con los autores de un homicidio de 2021
POLICIALES

Quedó preso acusado de colaborar con los autores de un homicidio de 2021

Le robaron 43 mil dólares y 40 mil euros a una jubilada en Santa Fe

Le robaron 43 mil dólares y 40 mil euros a una jubilada en Santa Fe

Excarcelan a un jubilado con cáncer terminal que estuvo preso un mes

Excarcelan a un jubilado con cáncer terminal que estuvo preso un mes

Qué se sabe hasta ahora del crimen de Jeremías Monzón, que conmociona a Santa Fe

Qué se sabe hasta ahora del crimen de Jeremías Monzón, que conmociona a Santa Fe

La Ciudad
Aprovechan la menor circulación para reparar las calles con alto tránsito
La Ciudad

Aprovechan la menor circulación para reparar las calles con alto tránsito

Cultura: en un año se realizaron 3 mil actividades en la ciudad

Cultura: en un año se realizaron 3 mil actividades en la ciudad

Rosario se consolida como plaza de recitales y grandes espectáculos privados

Rosario se consolida como plaza de recitales y grandes espectáculos privados

El tiempo en Rosario: un martes con chances de chaparrones y tormentas

El tiempo en Rosario: un martes con chances de chaparrones y tormentas

Crush, amor...: qué dijo Moria Casán sobre el vínculo entre Fito Páez y Sofía Gala
Zoom

"Crush, amor...": qué dijo Moria Casán sobre el vínculo entre Fito Páez y Sofía Gala

Una potente tormenta invernal dejó al menos 25 muertos en Estados Unidos
Información General

Una potente tormenta invernal dejó al menos 25 muertos en Estados Unidos

Regional Amateur: en Rafaela, PSM Fútbol perdió ante Ben Hur y se despidió

Por Juan Iturrez
Ovación

Regional Amateur: en Rafaela, PSM Fútbol perdió ante Ben Hur y se despidió

Morning Star se trajo un importante triunfo por la Copa Federación

Por Juan Iturrez
Ovación

Morning Star se trajo un importante triunfo por la Copa Federación

Tragedia en zona sur: un hombre murió atropellado por un tren de pasajeros
LA CIUDAD

Tragedia en zona sur: un hombre murió atropellado por un tren de pasajeros

Proponen un programa para desendeudar a las familias de Rosario
La Ciudad

Proponen un programa para desendeudar a las familias de Rosario

Los pasaportes más poderosos del mundo: en qué posición quedó Argentina
Información General

Los pasaportes más poderosos del mundo: en qué posición quedó Argentina

Abre la inscripción al Boleto Educativo: todo lo que tenés que saber
La Ciudad

Abre la inscripción al Boleto Educativo: todo lo que tenés que saber

El gobierno suma la ley penal juvenil al temario de sesiones extraordinarias
Política

El gobierno suma la ley penal juvenil al temario de sesiones extraordinarias

Arrancó el juicio al panadero que mató a su compañero arrojándole grasa hirviendo
POLICIALES

Arrancó el juicio al panadero que mató a su compañero arrojándole grasa hirviendo

RTO: en Santa Fe, uno de cada dos vehículos no tiene el trámite al día
Motores

RTO: en Santa Fe, uno de cada dos vehículos no tiene el trámite al día

Incendio en zona sur: rescatan a tres personas atrapadas en una planta alta
LA CIUDAD

Incendio en zona sur: rescatan a tres personas atrapadas en una planta alta

Cortes y desvíos por tareas de repavimentación en calle Santa Fe
La Ciudad

Cortes y desvíos por tareas de repavimentación en calle Santa Fe

Rechazo de los no docentes de la UNR al aumento salarial de Nación
La Ciudad

Rechazo de los no docentes de la UNR al aumento salarial de Nación

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $1.270 millones
Información General

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $1.270 millones

El turismo en Rosario creció un 19 % respecto de enero del año pasado
La Ciudad

El turismo en Rosario creció un 19 % respecto de enero del año pasado

Cumbre en Cosquín: Pullaro y Llaryora exigen cambios en la reforma laboral
Política

Cumbre en Cosquín: Pullaro y Llaryora exigen cambios en la reforma laboral

Capacitaron a 6 mil chicos en reciclaje de aceite en el Día de la Educación Ambiental
La Región

Capacitaron a 6 mil chicos en reciclaje de aceite en el Día de la Educación Ambiental

Arranca Sabores de Santa Fe, nuevo programa de identidad y cocina productiva
La Ciudad

Arranca Sabores de Santa Fe, nuevo programa de identidad y cocina productiva

Salió del boliche y terminó con la mandíbula quebrada: brutal ataque en Alberdi
La Ciudad

Salió del boliche y terminó con la mandíbula quebrada: brutal ataque en Alberdi