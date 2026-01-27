Racing vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

La Capital | Ovación | Central

El Canalla buscará cambiar la cara en Avellaneda luego de la agónica derrota en el debut de Jorge Almirón. En esta nota los detalles y estadísticas del partido

27 de enero 2026 · 08:36hs
Rosario Central visita a Racing en el estadio Presidente Perón por la 1ª fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre la Academia y el Canalla de este miércoles por la tarde.

A qué hora juegan Racing vs. Central

El partido correspondiente a la Zona B entre Racing y Central será este miércoles 28 de enero, desde las 19, en el estadio conocido como el Cilindro de Avellaneda con el arbitraje principal de Fernando Echenique, mientras que Lucas Novelli estará en el VAR.

Dónde ver Racing vs. Central

La transmisión del encuentro entre la Academia y el Canalla será a través de ESPN Premium. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar

>> Leer más: En Central todas son incógnitas para visitar a Racing en Avellaneda

Posibles formaciones de Racing y Central

Racing: Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Ignacio Nardoni, Santiago Sosa, Matko Miljevic; Valentín Carboni, Adrián Martínez y Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.

Central: El entrenador Jorge Almirón no dio indicios del once tiular del Canalla.

