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Nueva artista en la familia Messi: la sobrina del jugador pasó por un estudio de grabación

Morena Messi, la sobrina del crack rosarino, compartió hace pocas horas en sus redes sociales una fotografía desde un estudio de grabación

5 de noviembre 2026 · 08:58hs
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La sobrina de Messi subió una foto en un estudio de grabación

La sobrina de Messi subió una foto en un estudio de grabación

La familia Messi, definitivamente, está llena de talento. Morena Messi, la sobrina del diez, compartió hace pocas horas en sus redes sociales una fotografía desde un estudio de grabación. Todo indica que podría estar trabajando en el armado de un disco o en el lanzamiento de una canción.

Morena tiene 18 años y es hija de Rodrigo, el hermano mayor del futbolista, y de Florencia Parisi. Es la mayor de tres hermanos, junto a Agustín y Benjamín, y desde hace tiempo la música ocupa un lugar central en su vida.

No es la primera vez que Morena se muestra vinculada con la música. En diciembre de 2022, pocos días después de la consagración de la selección argentina en el Mundial de Qatar, Lionel Messi asistió a la fiesta de 15 años de su sobrina. Durante la celebración, la joven sorprendió a los invitados al interpretar una canción de Emilia Mernes.

Además, en enero de 2026, durante una fiesta de Año Nuevo, fue el propio Messi quien compartió un video de la joven interpretando una canción frente a sus familiares. En cuestión de minutos, las imágenes comenzaron a circular en las redes sociales, donde la joven sumó seguidores y generó numerosas reacciones entre los usuarios.

>> Leer más: La faceta musical de la familia Messi: se viralizó un video que Leo compartió de su sobrina cantando

Las fotos de la sobrina de Messi

Casi un año después de aquel video que se volvió viral, parece que la sobrina de Messi decidió dar un paso más en su camino musical.

A través de su cuenta oficial de Instagram, publicó dos historias: en la primera se la ve en un estudio de grabación, frente a un micrófono, mientras que en la segunda aparece un productor musical en ese mismo espacio.

Además en la primera imagen, Morena fue etiquetada por Ana Mancebo, una cantante y compositora española radicada en Miami. La artista participó en la composición de canciones para figuras como Kenia Os, Anitta y María Becerra.

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