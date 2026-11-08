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El tiempo en Rosario: un lunes a puro sol con la máxima en aumento

Las marcas estarían en paulatino aumento durante los siguientes días para llegar al fin de semana con unos 30º

8 de noviembre 2026 · 23:37hs
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El tiempo en Rosario: un lunes a puro sol con la máxima en aumento

Virginia Benedetto / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este lunes 9 de noviembre en Rosario una jornada de sol pleno con una temperatura máxima de 26º, a la espera un martes con bastante más viento y algunas chances de chaparrones desde la tarde. Las marcas estarían en paulatino aumento durante los siguientes días para llegar al fin de semana con unos 30º.

Durante todo el lunes el cielo estaría despejado. Para la madrugada se esperan vientos leves del noreste con un registro de 13º, cambiando a vientos moderados del norte con los termómetros trepando hasta los 17º. Para la tarde anuncian una máxima de 26º que bajaría a 18º en la noche.

El martes habría fuertes ráfagas en la madrugada y viento de moderado a intenso entre la mañana y la tarde, para cuando se anuncia hasta un 40 por ciento de probabilidades de chaparrones que se mantendrían hacia la noche. La temperatura: 27º de máxima y 14º de mínima.

El miércoles estaría mayormente nublado, con marcas entre 28º y 16º.

Para el jueves pronostican cielo despejado con una máxima de 29º y la mínima en 17º.

El viernes estaría mayormente nublado, pero los registros seguirían creciendo: 30º de máxima y 20º de mínima.

El sábado casi no habría cambios, con marcas entre 30º y 20º y cielo mayormente nublado.

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