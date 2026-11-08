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Hubo un solo ganador en el Quini 6, que se lleva 1.800 millones de pesos

El Siempre Sale tuvo 42 ganadores de la provincia de Santa Fe y cada uno se llevará 1,8 millones de pesos

8 de noviembre 2026 · 21:36hs
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Hubo un solo ganador en el Quini 6, que se lleva 1.800 millones de pesos

Un apostador de la localidad bonaerense de San Nicolás acertó los seis números del Quini 6 en la modalidad Tradicional, correspondiente al sorteo 3.424, realizado este domingo 8 de noviembre, y se llevará más de 1.800 millones de pesos.

Tanto La Segunda como el Revancha quedaron vacantes, mientras que el Siempre Sale tuvo 266 ganadores, de los cuales 42 son de la provincia de Santa Fe, y cada uno se llevará 1,8 millones de pesos.

El próximo sorteo del Quini 6 se realizará el miércoles 11, a las 21,15, y tendrá un pozo acumulado de $6.690.000.000.

►Tradicional

Números sorteados: 01 - 16 - 25 - 29 - 37 - 43

Con seis aciertos: 1 ganador, que recibirá $1.852.200.529

Con cinco aciertos: 17 ganadores, que recibirán $3.254.275

Con cuatro aciertos: 924 ganadores, que recibirán $17.961

►La Segunda

Números sorteados: 20 - 21 - 34 - 35 - 38 - 39

Con seis aciertos: vacante, con un pozo de $2.464.399.728

Con cinco aciertos: 10 ganadores, que recibirán $5.532.267

Con cuatro aciertos: 349 ganadores, que recibirán $47.555

►Revancha

Números sorteados: 08 - 09 - 10 - 17 - 21 - 32

Con seis aciertos: vacante, con un pozo de $1.691.817.840

►Siempre Sale

Números sorteados: 07 - 14 - 31 - 36 - 42 - 45

Con cinco aciertos: 266 ganadores, que recibirán $1.865.834

►Pozo extra

937 ganadores, que recibirán $213.447

Cuánto le saca Arca al ganador del Quini 6

Para saber cuál es el monto que le quita el Arca en concepto de impuestos al ganador del Quini 6, hay que realizar un cálculo en dos pasos. Primero, hay que calcular cuál es el 90 % del total del premio, ya que la carga impositiva no se aplica sobre el 100 %, porque ese 10 % responde a costos operativos o márgenes internos que no se consideran parte de la ganancia efectiva.

Entonces, de ese 90 % de la totalidad del premio se calcula un 31 %. Esta será la carga impositiva que se aplica sobre los premios ganadores de juegos de azar como loterías, quinielas, rifas o sorteos.

>> Leer más: Guía para los ganadores del Quini 6: cómo se cobra el premio

El nacimiento del Quini 6

Si bien el fanatismo es nacional, el Quini 6 es un juego creado en Santa Fe.

La lotería de Santa Fe fue creada en 1938 en el marco de un plan general de creación de hospitales y organización de la asistencia social. El primer sorteo se realizó el 7 de octubre de 1938 a través de un extracto de la lotería nacional. El 31 de julio de 1988 se lanzó un “nuevo juego" denominado Quini 6. En este juego se proponía algo inédito: los sorteos serían televisados en directo.

>> Leer más: Quini 6: el ranking de las localidades más timberas de la provincia

El primer sorteo del Quini 6 se hizo el 7 de agosto de ese año. Los primeros números del Quini 6 fueron el 03, 04, 05, 13, 23 y 26. Nadie los eligió.

Hubo que esperar cuatro sorteos para conseguir a un apostador que lograra seis aciertos. El primer ganador se registró el 28 de agosto de 1988. Los números afortunados fueron 01, 05, 08, 18, 22 y 30.

En principio, se podía elegir entre apenas 30 números. Muchos optaban por las fechas de nacimiento de familiares o aniversarios. A medida que pasaron los años, se fueron sumando números y se estiraron hasta los actuales 46.

¿Cómo se juega al Quini 6?

Jugar al Quini 6 es muy fácil. Cada apostador elige seis números sobre un total de 46 que van del 0 al 45 inclusive. Debe, además, elegir una modalidad (hay varias). El agenciero carga los datos al sistema y le entrega un ticket al apostador, que debe esperar al día del sorteo para saber cuántos números acertó.

El premio dependerá del número de aciertos, la modalidad que haya elegido y cuántas otras personas hayan acertado.

Hay varia modalidades del Quini 6. Además, más allá del sorteo Tradicional (hay que acertar los seis números) se fueron incorporando diferentes modalidades, como La Segunda del Quini (otra tanda de seis números). En tanto que el sorteo Revancha solo ganan las personas que logran seis aciertos y si nadie gana el pozo se acumula. En contraste, en la modalidad Siempre Sale, como su nombre lo indica, siempre hay un ganador. Si nadie obtiene seis aciertos, entonces se entrega a quien haya tenido cinco.

Unos años después se incorporó un premio estímulo para el agenciero que vendiera el boleto ganador.

Más allá de las variantes, el corazón del juego no cambia: quien apuesta quiere volverse millonario.

¿Cuántas chances hay de ganar el Quini 6?

La pregunta del millón (o más, de pesos) es: ¿cuántas probabilidades hay de ganar el Quini 6?

El economista Federico Alonso intentó ofrecer una respuesta en la red social X, antes Twitter. Contó que, en respuesta a la consulta de un amigo, hizo un análisis matemático de cuántas chances hay de volverse millonario. Según el experto, la probabilidad de ganar el Quini 6 es de 1 en 9.366.819.

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