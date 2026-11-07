Una madre y su hijo, oriundos de Funes, fueron encontrados sin vida en un río en Córdoba

Habían ido a la ciudad de Santa María de Punilla a pasar unos días junto a sus familiares

Rescatistas de Córdoba colaboraron con la búsqueda de una madre y su hijo, oriundos de Funes.

Una mujer de 39 años y su hijo, de 6, fueron encontrados sin vida en el río Cosquín , a la altura de la localidad de Santa María de Punilla, en la provincia de Córdoba . Ambos eran oriundos de Funes y habían viajado a pasar unos días junto a sus familiares.

La noticia se conoció este sábado al mediodía, pero el cuerpo de la mujer fue encontrado este viernes por la tarde y el de su hijo, durante la mañana de este mismo sábado .

Agentes policiales, bomberos y rescatistas de la zonas encontraron, primero, el cuerpo de a la madre , alrededor de las 15.30 del viernes. En tanto, el menor de edad fue hallado a unos 50 metros, hacia las 9.30 de este sábado.

La mujer, de 39 años, fue identificada como Noelia Rocío Sánchez. En tanto, su hijo, de 6 años, fue identificado como Benicio Sánchez.

La búsqueda del niño comenzó luego de que los investigadores encontraran documentación y pertenencias de un menor en la zona donde apareció el cuerpo de la mujer.

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Tras el hallazgo, desde el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Córdoba señalaron que la mujer presentaba signos de asfixia por inmersión, mientras que restaban conocerse las causas del fallecimiento del menor, las cuales se conocerán una vez que finalice la autopsia de rigor.

La Fiscalía de Fuero Múltiple 2 de Cosquín, encabezada por Silvana Pen, será la encargada de investigar ambas muertes.