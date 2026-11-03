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Ignacio Boero, presidente de Newell's "No es verídico que Messi esté cerca del club"

En el día del cumpleaños número 123 del club, el mandamás Rojinegro habló de varios temas: Frank Kudelka, Lionel Messi y el presente económico

Hernán Cabrera

Por Hernán Cabrera

3 de noviembre 2026 · 10:45hs
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Tenemos buena relación con Frank y tiene nuestro máximo respeto por sacar a Newells

Tenemos buena relación con Frank y tiene nuestro máximo respeto por sacar a Newell's", dijo Boero.

En un acto que se desarrolló en la sala de las Banderas, con la presencia de alumnos del colegio, dirigentes de la institución y de la política local, el presidente de Newell's, Ignacio Boero, abordó diferentes temas que tocan el presente Leproso en el día su cumpleaños número 123. Pero uno de los más fuertes está vinculado al deseo de ver a Lionel Messi con la casaca de la Lepra. "No es verídico que Messi esté cerca de Newell's", afirmó con contundencia.

"Tenemos un muy buen equipo y vamos a pelear para estar en los mata mata", inició la charla el mandamás Rojinegro haciendo un resumen de la actualidad futbolística del club a días de definir su pase por primera vez a octavos de final en este formato de Liga que se impuso hace un par de años en el fútbol argentino.

Luego de eso fue tajante a la hora de confirmar si la información que circuló hace unos días sobre la sobre una posible llegada de Lionel Messi para el próximo año era cierta o no. "No es verídico que Messi esté cerca de Newell's. Si es cierto que estuvimos en la Messi Cup acompañando a nuestro plantel sub-16 que salió campeón de la Copa de Plata", sostuvo en diálogo con LT8.

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Y, dejando en claro que el deseo siempre está aunque jamás apurarán los tiempos de la Pulga, agregó: "Es el sueño de todos los leprosos, pero él viene de pasar un año muy difícil y hay que ser respetuoso. Respetaremos sus tiempos y esperamos que se pueda dar".

Uno de los temas candentes en la vida Leprosa es la continuidad de Kudelka para la próxima temporada. En este contexto manifestó: "Hoy estamos enfocados en entrar entre los 8 primeros. Tenemos buena relación con Frank y tiene nuestro máximo respeto por sacar a Newell's de la situación donde estaba. Luego se verá su continuidad, ojalá que podamos llegar a buen puerto y que el año que viene pueda seguir".

"Mejor que hace un año"

Con respecto a cómo está el club a nivel económico y financiero, Boero se mostró optimista para lo que viene: "Estamos mejor que lo que estábamos hace un año, quizás no como queríamos pero trabajando para salir adelante. Todos los días trabajamos para que Newell's siga creciendo".

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"Quizás no mejoró la situación financiera de Newell's, pero sí se duplicó el valor del plantel profesional. Seguramente tengamos que vender a un jugador, pero ahora estamos enfocados en ingresar a los octavos", remarcó adelantando lo que se vendrá en el próximo mercado de pases.

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Finalmente, se refirió a los incidentes ocurridos el pasado 29 de septiembre en el club del Parque con los hinchas de Central que derivaron en acciones por parte de la institución sobre el accionar policial. "Lo está manejando el área legal del club con la Fiscalía. Se aportaron pruebas y esperamos que la Justicia actúe ", concluyó.

El partido con Instituto se jugará el sábado

Debido a la presencia del Papa León XIV en Córdoba la próxima semana, la seguridad en los espectáculos deportivos en Córdoba, que está a cargo del Cosedepro (Consejo de Seguridad Deportiva Provincial), solicitó a la AFA modificar el día y horario del encuentro entre la Lepra e Instituto.

El cotejo entre Rojinegros y cordobeses estaba previsto para el domingo, a las 19.30, pero la cercanía de la visita papal obliga a la modificación del último partido de la primera fase del Clausura y se jugará el sábado, a las 22.

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