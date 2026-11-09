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De Juan Pablo II a León XIV: Panchito Chévez, el músico santafesino que conoció a tres Papas

El músico de Capitán Bermúdez fue saludado por León XIV en Claypole. En 1987 recibió la Primera Comunión de Juan Pablo II y también conoció a Francisco

9 de noviembre 2026 · 11:04hs
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León XIV saludó afectuosamente a Panchito Chévez

León XIV saludó afectuosamente a Panchito Chévez

Francisco “Pancho” Chévez sumó un nuevo capítulo a una historia personal atravesada por la música, la fe y los encuentros inolvidables. El músico santafesino fue saludado afectuosamente por el papa León XIV este lunes, cuando el Pontífice llegaba al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, provincia de Buenos Aires.

Panchito estaba en la primera línea de la multitud que esperaba la llegada del Papa. La transmisión oficial registró el momento en que León XIV advirtió su presencia, juntó las manos en señal de sorpresa, se acercó para hablarle y lo abrazó.

El encuentro tuvo un significado especial para el armonicista de Capitán Bermúdez, con este saludo ya son tres los pontífices que conoció personalmente. El primero fue Juan Pablo II, quien le dio su Primera Comunión durante su visita a Rosario, en abril de 1987. Años después, en 2018, fue recibido por el papa Francisco en el Vaticano, durante un viaje junto a una delegación del Hogar San Roque, donde vive desde su nacimiento.

De la Primera Comunión con Juan Pablo II al abrazo de León XIV

La historia de Panchito con los papas comenzó cuando tenía apenas ocho años. El 11 de abril de 1987, durante la visita de Juan Pablo II a Rosario, recibió su Primera Comunión de manos del pontífice.

>> Leer más: Pancho Chévez visitó a Francisco en El Vaticano

En una entrevista anterior con La Capital, Chévez había recordado la importancia de aquel momento: “Eso marcó mi vida para siempre, ya que el Papa no sólo me dio mi primera comunión sino que me sostuvo en sus brazos. Esta bendición significó mucho para mí, para mi familia y para todos los que me quieren”.

Más de tres décadas después, en junio de 2018, tuvo la oportunidad de conocer a Francisco. Viajó a Europa junto a una comitiva del Hogar San Roque de Capitán Bermúdez, en un recorrido que incluyó una visita a una institución francesa que trabaja con personas con discapacidad.

Encuentro. Pancho, y un grupo del Hogar San Roque estuvieron junto a Francisco.

Encuentro. Pancho, y un grupo del Hogar San Roque estuvieron junto a Francisco.

A partir de gestiones del Arzobispado de Rosario, la delegación pudo concretar una audiencia con el Papa argentino en el Vaticano. “Cumplió un sueño. Estamos muy emocionados”, había contado entonces Beatriz Boquete, directora del hogar. También recordó que Pancho es muy creyente y que suele repetir que de Dios saca sus fuerzas.

Ahora, el saludo de León XIV en el Cottolengo Don Orione sumó una tercera experiencia a esa historia.

Una vida dedicada a la música

Pancho nació en Capitán Bermúdez y pasó sus primeros años en el Hogar San Roque, donde recibió cuidados y acompañamiento. Nació sin extremidades y encontró en la música una forma de expresión y de construir su propio camino artístico.

>> Leer más: El papa León XIV se emocionó en el Cottolengo y dejó un contundente mensaje sobre la discapacidad

Su vínculo con León Gieco comenzó en 1995, cuando conoció al músico y cantautor. “Yo quería ser cantante como él y ser solidario”, contó años atrás. A partir de ese encuentro comenzó a recorrer escenarios y a desarrollar una carrera que lo llevó a integrar Mundo Alas, el proyecto artístico impulsado por Gieco que reunió a músicos y artistas con discapacidad de distintas disciplinas.

Con ese espectáculo recorrió el país y compartió escenarios con artistas reconocidos. También construyó su propio camino musical, grabó discos y tocó junto a bandas como La Renga, Bersuit, Las Pelotas, Cielo Razzo y Los Vándalos.

Su recorrido también estuvo acompañado por reconocimientos: recibió el premio Bienal Alpi 2005 y el Premio Gardel a la Integración, que le entregó el propio León Gieco.

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