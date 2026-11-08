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León XIV moviliza a los sacerdotes jóvenes del sur santafesino: "Es una visita que va más allá de la fe"

Tres sacerdotes de Venado Tuerto viajaron a Buenos Aires para la llegada del Papa y coinciden en que con sus mensajes rescatará la doctrina social de la Iglesia

Gonzalo Santamaría / Enviado especial

Por Gonzalo Santamaría / Enviado especial

8 de noviembre 2026 · 14:24hs
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León XIV moviliza a los sacerdotes jóvenes del sur santafesino: Es una visita que va más allá de la fe

Movilizados por la llegada del papa León XIV, César, Emanuel y Giovanni arribaron a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Decidieron hacerlo un día antes de la Santa Misa para empaparse de un clima que, aunque todavía es calmo, ya da señales de la llegada del Sucesor de Pedro. Los tres representan a la diócesis de Venado Tuerto, cuya jurisdicción limita con otras localidades de la provincia y se extiende hacia el este hasta Firmat.

Los tres rondan los 40 años y están lejos de haber vivido la visita de Juan Pablo II en 1987 y su misa en Rosario. Por eso, esta oportunidad los encuentra respondiendo las consultas de La Capital con una sonrisa en el rostro y bajo del Olivos de Plaza de Mayo que fue plantado por el cardenal Bergoglio. El lugar no fue un simple reparo, la mirada de los sacerdotes hace prever que allí se llevará adelante el homenaje que León XIV le tiene preparado a Francisco I.

La experiencia también tiene un significado especial para ellos, ya que decidieron iniciar su camino apostólico y asumir el liderazgo pastoral de distintas comunidades en Villa Cañás, Rufino y Venado Tuerto.

>> Leer más: El Papa León XIV dio su última misa en Uruguay y cada vez falta menos para que llegue a Argentina

"Es una visita histórica que va más allá de la fe. Muchos de los que estuvieron en 1987, durante la visita de Juan Pablo II, recuerdan aquel momento y hasta vuelven a movilizarse para ver a León XIV", expresó el padre César Izzaguirre, de la diócesis de Venado Tuerto.

En la misma línea, el padre Emanuel Amaya, de la parroquia San José de Villa Cañás, reveló que "mucha gente que no es habitual de la parroquia se acercó y se sumó al viaje a Luján". Además, dejó en claro que la visita a la Basílica promete convertirse en un acontecimiento histórico.

A su turno, el padre Giovanni Escudero, vicario de la parroquia Santísima Trinidad y Sagrado Corazón de Jesús, remarcó que la llegada del Papa representa la presencia de Pedro, quien viene a confirmar la fe de los creyentes. "No hay que perder de vista eso y por eso también es histórico y más significativo para nosotros", sostuvo.

De todas formas, Giovanni señaló que se trata de un acontecimiento destinado a toda la sociedad argentina. "Aun quienes no son católicos o no se consideran personas de fe esperan escuchar un mensaje de alegría, paz y esperanza. Son tres ejes que necesitamos mucho para replantearnos distintas situaciones, mirarlas desde otro punto de vista y poder empezar de cero", reflexionó.

Por su parte, César Izzaguirre, quien trabaja con cuatro comunidades de la diócesis de Venado Tuerto: Christophersen, Diego de Alvear, San Gregorio e Iriarte, tacha las horas para recibir al Sumo Pontífice y compartió: "La gente está necesitada de Dios. Hay algo que resuena en el corazón cuando sabemos que existe una luz de esperanza", analizó.

Este domingo, cuando el Papa pise suelo argentino, las iglesias de todo el país harán sonar sus campanas para anunciar la llegada del Obispo de Roma. "León XIV viene a renovarnos esa luz de esperanza, ese gozo y la certeza de que no está todo perdido", expresó el sacerdote.

La previa del discurso del Papa

El papa León XIV llega a la Argentina luego de pasar por Uruguay, donde dejó un fuerte mensaje humanista y en favor de las familias. Al referirse a sus primeras intervenciones, el padre Emanuel destacó que Su Santidad "tomó conceptos bien propios de Sudamérica e hizo una teología del mate y del compartir".

"No es un Papa ajeno a nuestra realidad. Vivió muchos años en Latinoamérica y tiene su corazón en estas tierras. A nosotros también nos va a hablar desde el corazón y lo vamos a poder comprender", agregó.

Los tres sacerdotes se manifestaron agradecidos por la llegada de León XIV al país y por la posibilidad de que los curas jóvenes puedan presenciar una visita apostólica. Se trata de una experiencia que, según sostuvo Amaya, los impulsa "a seguir entregando la vida a Jesús, a la Iglesia y a nuestros hermanos".

En ese sentido, Emanuel subrayó que uno de los principales mensajes del Papa es la necesidad de custodiar lo humano, una idea que, según explicó, está expresada en su primera encíclica, Magnifica Humanitas.

"En un mundo donde la tecnología avanza rápidamente, no podemos olvidarnos de que somos humanos. Pareciera obvio, pero debemos custodiar los pequeños detalles, como la mirada, el acercarse al otro o estar atentos. Son cosas que la tecnología no puede hacer", señaló el sacerdote.

>> Leer más: Visita histórica: cómo será el primer día del Papa León XIV en Argentina

Amaya, quien está al frente de la parroquia San José de Villa Cañás, destacó además que este domingo esa comunidad será una de las postas oficiales de la Conferencia Episcopal Argentina para recibir al papa León XIV.

Por último, Emanuel se refirió a la elección del Vaticano de encontrarse con el mundo del trabajo y vinculó esa decisión con la doctrina social de la Iglesia, que "ilumina al trabajo como un valor".

"León XIV viene a rescatar eso: la doctrina social de la Iglesia. No nos va a decir nada nuevo ni va a hablar contra alguien, sino que va a retomar sus principios, como el bien común, la justicia social y la solidaridad. Son temas que están presentes desde hace más de un siglo con León XIII", concluyó.

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