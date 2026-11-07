De Rosario a Buenos Aires: ¿cómo es el viaje para ver al papa León XIV en Argentina?

El día previo a la llegada del jefe de la Iglesia católica comenzó con un panorama alentador para los fieles que van a Capital Federal

Argentina cuenta las horas para volver a ver un Papa en el país. La ciudad de Buenos Aires tendrá el privilegio de ser la primera donde se encienda el papamóvil y los fieles, ansiosos de ver al sucesor de Pedro, se congregan con antelación en la Capital Federal. La Capital seguirá de cerca el viaje apostólico con una cobertura multiplataforma.

Antes del arribo de León XIV hay que recorrer unos 300 kilómetros para llegar al primer destino del sumo pontífice en Argentina . La autopista es el tramo más corto desde Rosario. Aunque la lluvia merodeaba la ciudad, sobre el camino sólo aparecieron nubes y soplaron fuertes vientos.

En sus primeros kilómetros, el trayecto no presentó dificultades. Un tránsito normal en el que se mezclaban camiones, camionetas y autos particulares. Pocos micro de larga distancia y ningún transporte de mediana capacidad.

Se prevee que el Papa movilice a más de 5 millones de personas en Argentina . Habitantes de todas las provincias buscarán llegar a Buenos Aires, donde se concentra la mayor actividad de León XIV. Sin embargo, el día previo a la llegada del obispo de Roma no parecía traducirse en la autopista. Ni siquiera una masa de hinchas de Boca esperanzados por coronar el título del campeonato de Liga anual o militantes movilizados por la gran Marcha del Orgullo de Caba.

Recién en Zárate, la calzada se redujo unos pocos metros por obras de la provincia de Buenos Aires. Para llegar a la avenida General Paz no había inconvenientes.

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Por el contrario, cada vez más cerca del destino, en el carril contrario que va hacia el norte, las columnas de vehículos duplicaban a las que llegaban a la Capital FEderal. Muchos aprovecharán el feriado por la visita del Papa para extender su fin de semana.

Capital Federal

El tránsito en la General Paz y avenida Lugones no daba indicios de la inminente llegada de León XIV. Los mapas interactivos y GPS no daban cuenta de congestión vehicular a pesar de las calles cortadas en cercanías de Aeroparque, que hace días tienen el paso interrumpido por los preparativos de las actividades en el Monumento de los Españoles.

Sin ingresar al microcentro, apenas unos carteles anunciaban la llegada de León XIV. La calma en una gran ciudad antes un hecho histórico.