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Newell's está en el lugar que tanto buscó, por mérito propio y sin conformismo

El 2 a 2 ante Instituto sólo definió el cruce ante Gimnasia en La Plata, por los octavos de final. Un logro que satisface y que le demandará más

8 de noviembre 2026 · 00:26hs
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El equipo titular de Newells anoche en Córdoba arrancó sin varios de los protagonistas habituales.

Sebastián Suárez Meccia

El equipo titular de Newell's anoche en Córdoba arrancó sin varios de los protagonistas habituales.

Ya está. Newell’s se clasificó a la fase final del Clausura. Misión cumplida. Alcanzó el objetivo que perseguía. Ingresó a la etapa decisiva de una competencia nacional por primera vez desde que se implementó el sistema de fase final con eliminaciones directas, a partir de la Copa de la Liga 2021. El plantel conducido por Frank Darío Kudelka, quien no estuvo en el banco por la suspensión de dos fechas, cumplió la meta antes de su partido contra Instituto, ganador de la zona A, por la última fecha del torneo Clausura.

La derrota de San Lorenzo frente a Platense (0-2) el viernes le aseguró un sitio entre los ocho mejores de su zona. Se especulaba con que eso podía suceder de manera anticipada y se hizo realidad. Hubo alivio, satisfacción y tranquilidad para esperar el encuentro contra la Gloria, todos relajados por el deber cumplido. Sí, deber, porque la historia del club del Parque se lo demandaba.

Leer más: A Newell's se le escapó en el final, pero demostró que está para dar pelea en la fase final

Newell's no sufrió en Córdoba

Anoche jugó en Córdoba sin sufrimientos. La igualdad 2 a 2 ante Instituto definió su posición final en la zona (sexto) y determinó que en los octavos de final deba enfrentar a Gimnasia y Esgrima. Será en La Plata, ya que no tiene la ventaja de la localía al haber terminado peor posicionado que su rival. Pero esta es otra historia.

Newell’s contará con dos semanas para prepararse, recuperar a los lesionados que no viajaron con el plantel con el objetivo de cuidarlos para esta instancia decisiva del torneo (Matías Cóccaro, Lautaro Giannetti, Rodrigo Herrera, Franco Escobar y Bruno Cabrera), y para que todos—el plantel, la hinchada y los dirigentes—disfruten y vivan con pasión lo que se vendrá.

Todas son sensaciones placenteras que contrastan con lo sucedido a esta altura de los torneos anteriores, cuando predominaba la resignación y la frustración porque Newell’s miraba desde afuera cómo otros equipos animaban partidos de eliminación directa en busca de la consagración. Esto hoy cambió, de la mano de un entrenador que asumió para conducir a un equipo que había tenido un pésimo inicio de temporada. No ganaba y existía el temor de descender.

Pero Kudelka tiene el mérito de haber reacomodado las piezas y la Lepra dejó de ser un conjunto fácil para cualquiera. El técnico es el gran responsable de que hoy se goce con la clasificación, aunque los partidos se definen en la cancha y quienes lo protagonizan son los futbolistas. El hincha rojinegro deja en claro quién es el autor principal de esta campaña: en cada ocasión que se anuncia el equipo por la voz del estadio del Coloso, se menciona su nombre y se lo aplaude más que a cualquiera.

Leer más: En vivo: Newell's reaccionó en el segundo tiempo y empató con Instituto en Córdoba

Un camino con buenas y malas

En el camino hubo tropiezos, victorias sufridas y mínimas, pero ante todo un equipo que siempre tuvo resto para salir a flote. El indicador de que no se resigna es el importante número de goles que señaló en el último tercio de los segundos tiempos. Este dato muestra que es un equipo que no renuncia, vaya perdiendo o empatando, y que sigue intentando, aunque el fútbol no fluya. Porque si hay algo que le cuesta al equipo es la elaboración, una falla que se profundizó con el paso de las fechas y que atenta contra las posibilidades de atacar y de acceder al gol. Si la cuota goleadora del equipo en general es discreta, peor lo fue en la campaña de visitante, justamente la condición en la que le tocará jugar los octavos de final. Un déficit a subsanar si quiere avanzar en los playoffs.

Los errores del conjunto rojinegro están a la vista. El objetivo será corregirlos para la fase final. Pero tiene una virtud, sobre la cual sostener la ilusión: el espíritu competitivo. Pone de manifiesto un impulso que lo moviliza a luchar contra cualquiera, aunque el fútbol no aparezca y sean más reacciones por jugadas que por juego.

No es poca cosa que presente signos vitales para la pelea, cuando se aproximan partidos de eliminación directa donde todo se definirá en 90 minutos, o en los penales si hay igualdad. Ahora le toca vivenciar días agradables. Newell’s está donde quería.

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