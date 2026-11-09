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Asociación Rosarina de Fútbol: lunes a puro gol en el comienzo del torneo Ivancich

El tradicional certamen volvió a jugarse después de ocho años. En la nueva edición participan 45 clubes de primera A, B y C. Se anotaron 71 goles

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

9 de noviembre 2026 · 21:22hs
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Rosarina de Fútbol. El Torito goleó a Bancario (4-1) de local y es líder en su zona junto a 14 de Junio.  

Gentileza: Fútbol con Estilo

Rosarina de Fútbol. El Torito goleó a Bancario (4-1) de local y es líder en su zona junto a 14 de Junio.   
San José. El tricolor se despachó con una goleada ante María Reina por 4 a 0. 

Gentileza: Pasiones Rosarinas

San José. El tricolor se despachó con una goleada ante María Reina por 4 a 0. 
Tiro Federal. Los tigres golearon a Defensores de Funes 3-0 con tres goles del juvenil Jonatan Fernández.

Gentileza: Prensa Tiro Federal

Tiro Federal. Los tigres golearon a Defensores de Funes 3-0 con tres goles del juvenil Jonatan Fernández.

El torneo Hermenegildo Ivancich volvió a disputarse este lunes feriado en las canchas de la Asociación Rosarina de Fútbol tras una ausencia de ocho temporadas.

El tradicional certamen, que cumplirá 90 años de vida en 2027, se disputó por primera vez en el año 1937 y Rosario Central se llevó la primera Copa. El último campeonato se realizó en la temporada 2018 y Central Córdoba se llevó la Copa tras vencer a Morning Star (2-0) en el estadio Santa Rosa de Sportivo de Álvarez.

Tiro Federal. Los tigres golearon a Defensores de Funes 3-0 con tres goles del juvenil Jonatan Fernández.

Tiro Federal. Los tigres golearon a Defensores de Funes 3-0 con tres goles del juvenil Jonatan Fernández.

Participan 45 clubes de primera división A, B y C

En el certamen en la presente temporada participan los 45 equipos de primera de las divisiones A, B y C. Son 11 grupos de 4 equipos, clasificarán los primeros de cada zona, los mejores cuatro segundos y se sumará, Rosario Central, último campeón de la temporada 2026. Se disputarán tres partidos en la primera fase.

En el regreso del Ivancich, la primera fecha estuvo cargada de goles y se anotaron. Las goleadas del lunes se dieron en la cancha de Adiur, donde el Naranja ganó por 8-0 a Sportivo Silva, San Roque 7-1 a Americana y Newell’s 7-0 sobre General Paz.

>> Leer más: "Es inaceptable": Luca Regiardo pidió disculpas por el festejo de Newell's tras el título de Boca

Se anotaron 71 goles en la primera fecha

Otros resultados: Provincial 2-2 Defensores Unidos, San José 4-0 María Reina, San Telmo 2-0 Fisherton, Alianza Sport 0-1 Argentino, Unión de Álvarez 3-0 Social Lux, Renato 3-1 Sarmiento, Tiro Federal 3-0 Defensores de Funes, V. G. Gálvez 1-2 Juan XXIII, Pablo VI 1-1 1º de Mayo, Tiro Suizo 1-2 14 de Junio, El Torito 4-1 Bancario, Botafogo 3-1 27 de Febrero, Banco 1-1 Río Negro, C.G.Rosario 1-2 Provincial B y Mitre 0-0 Arijón. Adelantaron: Morning 5-0 Estrella Azul. Y Coronel Aguirre le ganó los puntos a 7 de setiembre.

San José. El tricolor se despachó con una goleada ante María Reina por 4 a 0.

San José. El tricolor se despachó con una goleada ante María Reina por 4 a 0.

Segunda fecha

La segunda fecha: Provincial vs. Adiur, Def. Unidos vs. Sportivo Silva, Aguirre vs. Morning, 7 de Setiembre vs. Estrella Azul, San Telmo vs. San José, Fisherton vs. María Reina, Newell’s vs. San Roque, General Paz vs. Unión Americana, Tiro Federal vs. Renato Cesarini, Def. de Funes vs. Sarmiento, Pablo VI vs. Gálvez, 1º de Mayo vs. Juan XXIII, Mitre vs. C. G. Rosario, Arijón vs. Provincial B, Córdoba vs. Oriental, Leones vs. Sparta, Unión de Álvarez vs. Alianza Sport, Social Lux vs. Argentino, Banco vs. Botafogo y Río Negro vs. 27 de Febrero.

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