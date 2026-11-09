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Central, de la acción a la reacción: el paso del mal trago al incentivo de ir por lo que viene

Después de la desazón por ese título que se le escapó por segundos, el Canalla tiene tiempo para desintoxicarse y fijar la vista en la lucha por el Clausura

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

9 de noviembre 2026 · 06:00hs
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Central metió un nuevo triunfo

Celina Mutti Lovera / La Capital

Central metió un nuevo triunfo, pero no le alcanzó para obtener el título. De ese golpe debe reponerse de cara los playoffs.

En el fútbol, como en la vida, hay puertas que se cierran y otras que se abren, casi de manera instantánea, y lo que le tocó vivir a Central el sábado por la tarde en el Gigante de Arroyito es una parte de esa historia, con lo que fue ese título que se le escapó de manera increíble con el gol agónico de Boca ante Defensa y Justicia. Todavía hoy se debe masticar bronca en Arroyito, pero cuando toda esa angustia decante al Canalla no le quedará otra que tomar el picaporte y abrir esa puerta que lo conducirá hacia un nuevo objetivo. Este Central fue un equipo con acción, deberá demostrar que tiene reacción frente a semejante desencanto. Ya a la vista está el cruce contra Gimnasia y Esgrima de Mendoza, en el Gigante, el fin de semana del domingo 22.

No hay forma de afirmarlo, pero quizá ese parate que sufrirá el fútbol argentino el próximo fin de semana por la fecha Fifa le venga bien a este equipo para desintoxicarse por completo de ese mal trago que le tocó vivir, pese a que la sensación de todos los protagonistas fue de satisfacción por haber peleado hasta el final y, sobre todo, por cumplir con la parte que le tocaba, que no era más que ganar y obligar a sus competidores directos.

Hace tiempo que el Canalla viene mostrando que es un equipo al que la acción lo tienta, lo fortalece y lo envalentona. Porque en esta recta final en la que no podía darse ningún permitido, su andar fue por demás de sólido. Si eso no hubiese ocurrido, jamás hubiera podido formar parte de ese sábado de tensión del que fue un actor protagónico.

Di María y el nuevo desafío canalla

“Lo importante es seguir por este camino, entrando a copas. La alegría de volver a jugar la Libertadores está porque al hincha de Central le encanta viajar. Fue un gran año”, dijo Ángel Di María antes de dejar el Gigante de Arroyito. “Quedan tres partidos para poder llegar a una nueva final”, tiró el campeón del mundo, quien tuvo que ver el partido desde un palco. Fideo más que nadie entiende que no hay otra receta que hacer borrón y cuenta nueva.

Marco Ruben se cubre el rostro en el final. Es la imagen de la decepción que sufrió Central tras el gol de Boca.

Marco Ruben se cubre el rostro en el final. Es la imagen de la decepción que sufrió Central tras el gol de Boca.

Casi en la misma sintonía se expresó otro de los grandes referentes de este grupo como lo es Marco Ruben. Para el goleador histórico canalla “es importante que la gente se sienta representada por este equipo” y su sensación por lo que pasó también fue clara: “No conseguimos el objetivo, pero la peleamos hasta el final”. Pero como buen conocedor de lo que significa afrontar desafíos importantes de manera constante dijo: “Pensaremos un poquito ahora y pondremos la cabeza en los octavos, que es el gran objetivo”.

>>Leer más: Central se quedó sin título en los segundos finales, pero con un reconocimiento merecido

Todos en Central tenían muy en claro cuál era el contexto en esta definición tripartita que vivió el fútbol argentino por ese título de Liga, por eso esa cuota de satisfacción, por mínima que hoy resulte, fue parte del análisis. Al Canalla el partido contra el descendido Estudiantes de Río Cuarto le pedía nuevamente acción y el equipo estuvo a la altura. Como tantas otras veces.

La lucha por el Clausura

El tema es ver si esto puede afectar o no de cara a lo que se le viene. Todo parece indicar que no será un problema de mayores dimensiones, pero cuando llegue el momento habrá que demostrarlo. La lucha por el Clausura siempre estuvo en la mira de todos, lo demostró en esa temprana clasificación, que vino de la mano por el deseo ferviente de mantenerse vivo en la pelea por el primer puesto en la tabla anual.

>>Leer más: Central cumplió con creces con la parte que le tocaba, pero no le alcanzó

Vicente Pizarro fue otro de los protagonistas que le puso palabras a todo esto que sucedió y a lo que vendrá. “Hicimos todo para que saliera bien, pero son cosas que tiene el fútbol. No dependíamos ciento por ciento de nosotros. El equipo demostró que está para pelear cosas importantes”, dijo el chileno. Y agregó: “Nos vamos con mucho enojo por cómo se dio todo, pero contentos porque sabemos que podemos pelear grandes cosas, como el título en este torneo Clausura”.

Emanuel Coronel saca el bombazo que terminará en el segundo gol de Central. Fue el que selló la victoria.

Emanuel Coronel saca el bombazo que terminará en el segundo gol de Central. Fue el que selló la victoria.

De arranque, hay algo que Central tendrá a favor, que es la posibilidad de definir los octavos de final del campeonato en condición de local, algo de lo que ya dejó en claro que puede sacar provecho. Y no sólo eso, ya que de lograr el pasaje a los cuartos y a la semifinal corre con ventaja con todos aquellos equipos que vienen por el mismo cuadro de la llave, incluido el campeón Boca.

>>Leer más: Central se agrandó: quedó inaugurada oficialmente la tercera bandeja del Gigante de Arroyito

Sin lugar para la futurología

Tampoco hay espacio para semejante ensayo de futurología, pero es el escenario que tiene por delante. Sí hay una sensación inequívoca de que es necesario hacer un punto y aparte, de lograr que la angustia se transforme en fortaleza.

Tiempo es lo que sobra y los días que vienen no serán sencillos, pero serán los primeros. Inmediatamente llegará el tiempo de meter la mano en el bolsillo para sacar las fichas para otra apuesta importante.

Hasta último momento, este equipo de Almirón tendió puentes de amistad con esa acción a la que se vio obligado a hacerle frente. Lo que se le viene es, frente a esas ansias de protagonismo, sacarle brillo a su capacidad de reacción.

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