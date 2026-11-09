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Qué famosos asistieron a la misa del papa León XIV en el Monumento a los Españoles

Varias figuras del espectáculo compartieron imágenes desde el barrio porteño de Palermo y expresaron su emoción por estar cerca del papa León XIV

9 de noviembre 2026 · 12:34hs
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Flor de la V

Flor de la V, entre las famosas que fueron a la misa del papa León XIV

La misa que el papa León XIV preside este lunes en las inmediaciones del Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, convocó a miles de fieles y también reunió a distintas figuras del espectáculo argentino. Entre los invitados estuvieron Valeria Mazza, Alejandro Gravier, Pampita, Yanina Latorre, Analía Franchín, Flor de la V y Georgina Barbarossa.

Desde temprano, los famosos comenzaron a llegar al predio para ocupar sus lugares y esperar la ceremonia. Varios compartieron fotografías y videos en sus redes sociales, donde mostraron la organización del evento, la expectativa por la llegada del Pontífice y la multitud que se había congregado en los alrededores.

Una de las primeras parejas identificadas fue la de Valeria Mazza y Alejandro Gravier. Ambos llegaron vestidos con prendas oscuras y anteojos de sol, y aguardaron sentados en uno de los sectores destinados a los invitados.

>> Leer más: "¡Que viva el papa León XIV!", el grito que corea la multitud en la previa a la misa en Palermo

Yanina Latorre y Analía Franchín también estuvieron entre las asistentes. La conductora compartió detalles de su llegada y se mostró de buen humor durante la espera. “A las 11.30 empieza la misa. Bueno, tenemos dos horas y media para tomar café. No hubo tráfico, perfecta la entrada...”, comentó en una de sus publicaciones.

Pampita, por su parte, mostró en sus historias de Instagram el folleto que recibió como invitación. El material llevaba la inscripción “Bienvenidos todos. Vayan y anuncien” y detallaba que la celebración correspondía a la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán.

Flor de la V llegó acompañada por su marido, Pablo Goycochea, y compartió una fotografía familiar frente a las vallas dispuestas en el lugar. “Un día inolvidable junto a mi familia”, escribió. También expresó su emoción por participar de la misa y compartir ese momento con sus seres queridos.

Otra de las figuras que dijo presente fue Georgina Barbarossa, quien compartió videos desde el predio y mostró la cantidad de personas que se acercaron para ver al Papa.

“Estamos esperando el papamóvil, ¿podés creer? Mirá la cantidad de gente que hay, es tempranísimo. Bueno, chicos, la alegría que tengo, no les puedo explicar. Ahí lo vamos a poder ver al Papa. Estamos súper bien ubicados”, contó en una de sus historias.

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La conductora también anticipó que realizaría su programa A la Barbarossa desde el lugar y expresó su entusiasmo por participar de la jornada: “Ya estoy lista para recibir al Papa. Hoy hago #alabarbarossa desde acá. ¡Qué felicidad más grande!”.

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