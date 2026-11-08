La Capital | La Ciudad | Rosario

Cómo funcionarán los servicios en Rosario durante el feriado nacional

Se garantizarán guardias en salud y la recolección de residuos funcionará normalmente, al igual que el sistema de bicicletas públicas

8 de noviembre 2026 · 10:08hs
Google Seguir a La Capital en Google
La recolección de residuos funcionará normalmente durante el feriado nacional. 

Foto: La Capital / Archivo

La recolección de residuos funcionará normalmente durante el feriado nacional. 

La Municipalidad de Rosario comunicó el funcionamiento de los servicios durante este fin de semana largo, debido al feriado nacional establecido el lunes 9 de noviembre en todo el país con motivo de la visita del Papa León XIV a la Argentina.

►Salud Pública

Se garantizan las guardias en hospitales municipales, Policlínico San Martín, la Maternidad Martin y el Área de Atención Integral de la Mujer del Hospital Roque Sáenz Peña.

Por su parte, el SIES (107) garantiza la atención de urgencias y emergencias, mientras que los centros de salud y el Cemar permanecerán cerrados.

►Áreas descentralizadas

El lunes 9 de noviembre los centros municipales de Distrito solo brindarán atención a vecinas y vecinos que cuenten con turnos programados (asignados previamente) para la renovación de licencia de conducir. Las demás oficinas municipales no atenderán al público.

De igual manera, trámites y gestiones pueden realizarse todos los días, las 24 horas, en rosario.gob.ar o mediante MuniBot.

>>Leer más: De Rosario a la visita papal: las historias de quienes tendrán el privilegio de cantarle a León XIV

►Recolección de residuos

Los servicios de recolección de residuos en la ciudad funcionarán con normalidad.

Igualmente, se solicita a vecinas y vecinos sacarlos de 19 a 21 con el fin de mantener la limpieza de contenedores, evitar malos olores y desbordes.

►Cementerios

Los cementerios La Piedad y El Salvador estarán abiertos en su horario habitual para visitas, de 7 a 18. Ambas necrópolis y el crematorio municipal realizarán inhumaciones y trámites administrativos correspondientes a situaciones inmediatas.

►Transporte urbano de pasajeros

El transporte urbano de pasajeros circulará el lunes con horario de día festivo.

►Taxis y remises

El servicio público de taxis y remises funcionará normalmente.

►Centro de Atención al Usuario y Unidad de Gestión Sube

Permanecerá abierto el de la Terminal de Ómnibus (Cafferata 702) de 8 a 19.30.

>>Leer más: Arrancó Colectividades en Rosario: cuánto cuesta comer y tomar en la fiesta más masiva de la ciudad

►Estacionamiento medido y carriles exclusivos

No estarán en funcionamiento.

►Mi bici tu bici

El funcionamiento del sistema de bicicletas públicas estará disponible para usuarias y usuarios todos los días durante las 24 horas.

Para más información se puede consultar en rosario.gob.ar, en la web del Ente de la Movilidad de Rosario y a través de las redes de Movilidad Rosario.

►Balneario La Florida

El Balneario La Florida permanecerá abierto con normalidad en el horario de 9 a 19.

►Teléfono Verde

Tanto el Teléfono Verde (0800-444-0420) como el contacto de whatsapp (3415781509) funcionarán con normalidad.

Noticias relacionadas
León XIV, el sucesor de Francisco, arribará a la tarde a Buenos Aires para continuar con el viaje apostólico que comenzó en Uruguay y terminará en Perú.

Expectativa total: el Papa León XIV llega hoy a la Argentina

Un Rolling Stones suelto en la Argentina. Ronnie Wood en el Movistar Arena de Buenos Aires. Este domingo actuará en Rosario.

Llega un Rolling Stone a Rosario: cómo es el show que trajo Ronnie Wood a la Argentina

Cusco y Lima ofrecen un recorrido por la historia, desde el imperio inca hasta la herencia colonial y la gastronomía.

Perú, una cultura que se vive

Cantantes y compositores rosarinos formarán parte de la visita del Papa León XIV

De Rosario a la visita papal: las historias de quienes tendrán el privilegio de cantarle a León XIV

Las más leídas

Central se quedó sin título en los segundos finales, pero con un reconocimiento merecido

Central se quedó sin título en los segundos finales, pero con un reconocimiento merecido

¿Qué pasó al final? La confusión en el Gigante que hizo festejar a todo Central

¿Qué pasó al final? La confusión en el Gigante que hizo festejar a todo Central

En vivo: Central ganó 2 a 0, pero Boca le hizo un gol agónico a Defensa y se coronó campeón

En vivo: Central ganó 2 a 0, pero Boca le hizo un gol agónico a Defensa y se coronó campeón

Una madre y su hijo, oriundos de Funes, fueron encontrados sin vida en un río en Córdoba

Una madre y su hijo, oriundos de Funes, fueron encontrados sin vida en un río en Córdoba

Lo último

Maratón La Capital: cientos de atletas participaron de la quinta edición

Maratón La Capital: cientos de atletas participaron de la quinta edición

Desayuno de La Capital en el box de Alpine, con toda la prensa argentina

Desayuno de La Capital en el box de Alpine, con toda la prensa argentina

Karina Milei: Está todo listo para recibir al Papa León XIV

Karina Milei: "Está todo listo para recibir al Papa León XIV"

Expectativa total: el Papa León XIV llega hoy a la Argentina

El Santo Padre recorrerá Caba, Córdoba y la provincia de Buenos Aires. Miles de personas viajan desde Rosario. El país vuelve a recibir a un Pontífice después de 39 años

Expectativa total: el Papa León XIV llega hoy a la Argentina

Por Gonzalo Santamaría / Enviado especial
La visita de León XIV, más que un mero evento litúrgico

Por Javier Felcaro
Suscriptores

La visita de León XIV, más que un mero evento litúrgico

De Rosario a Buenos Aires: cómo es el viaje para ver al Sumo Pontífice en Argentina

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

De Rosario a Buenos Aires: cómo es el viaje para ver al Sumo Pontífice en Argentina

Maratón La Capital: cientos de atletas participaron de la quinta edición
La Ciudad

Maratón La Capital: cientos de atletas participaron de la quinta edición

Rosúa: El gobierno logró las herramientas que impulsó para seguir mejorando la seguridad
Política

Rosúa: "El gobierno logró las herramientas que impulsó para seguir mejorando la seguridad"

Una madre y su hijo, oriundos de Funes, fueron encontrados sin vida en un río en Córdoba
La Región

Una madre y su hijo, oriundos de Funes, fueron encontrados sin vida en un río en Córdoba

Las más leídas
Central se quedó sin título en los segundos finales, pero con un reconocimiento merecido

Central se quedó sin título en los segundos finales, pero con un reconocimiento merecido

¿Qué pasó al final? La confusión en el Gigante que hizo festejar a todo Central

¿Qué pasó al final? La confusión en el Gigante que hizo festejar a todo Central

En vivo: Central ganó 2 a 0, pero Boca le hizo un gol agónico a Defensa y se coronó campeón

En vivo: Central ganó 2 a 0, pero Boca le hizo un gol agónico a Defensa y se coronó campeón

Una madre y su hijo, oriundos de Funes, fueron encontrados sin vida en un río en Córdoba

Una madre y su hijo, oriundos de Funes, fueron encontrados sin vida en un río en Córdoba

Cómo será el domingo de Franco Colapinto, luego de un paso adelante el viernes y otro atrás el sábado

Cómo será el domingo de Franco Colapinto, luego de un paso adelante el viernes y otro atrás el sábado

Ovación
Octavos de final del Clausura: Central recibirá a Gimnasia (M) y Newells irá al bosque platense
Ovación

Octavos de final del Clausura: Central recibirá a Gimnasia (M) y Newell's irá al bosque platense

Octavos de final del Clausura: Central recibirá a Gimnasia (M) y Newells irá al bosque platense

Octavos de final del Clausura: Central recibirá a Gimnasia (M) y Newell's irá al bosque platense

El uno x uno de Newells: Núñez, desequilibrio y gol en el 2 a 2 frente a Instituto

El uno x uno de Newell's: Núñez, desequilibrio y gol en el 2 a 2 frente a Instituto

Newells está en el lugar que tanto buscó, por mérito propio y sin conformismo

Newell's está en el lugar que tanto buscó, por mérito propio y sin conformismo

Policiales
Mataron a balazos a un hombre en Empalme Graneros
Policiales

Mataron a balazos a un hombre en Empalme Graneros

Caso Facundo Gorga: desestimaron denuncias penales contra funcionarios del Jockey Club

Caso Facundo Gorga: desestimaron denuncias penales contra funcionarios del Jockey Club

Le robaron la bicicleta pero un automovilista intervino para atrapar a los ladrones

Le robaron la bicicleta pero un automovilista intervino para atrapar a los ladrones

Villa Gobernador Gálvez: condenan a un hombre que instigó el incendio de una panadería

Villa Gobernador Gálvez: condenan a un hombre que instigó el incendio de una panadería

La Ciudad
Maratón La Capital: cientos de atletas participaron de la quinta edición
La Ciudad

Maratón La Capital: cientos de atletas participaron de la quinta edición

Cómo funcionarán los servicios en Rosario durante el feriado nacional

Cómo funcionarán los servicios en Rosario durante el feriado nacional

Día Mundial Sin Wifi: un momento para desconectar y reflexionar sobre la hiperconectividad

Día Mundial Sin Wifi: un momento para desconectar y reflexionar sobre la hiperconectividad

El tiempo en Rosario: domingo soleado pero con un nuevo pulso frío

El tiempo en Rosario: domingo soleado pero con un nuevo pulso frío

El Papa León XIV celebró su primera misa en Sudamérica y habló del mate como símbolo
Información general

El Papa León XIV celebró su primera misa en Sudamérica y habló del mate como símbolo

Fuerte reclamo de empresarios de Rosario por un transporte más federal
La ciudad

Fuerte reclamo de empresarios de Rosario por un transporte más federal

De Rosario a la visita papal: las historias de quienes tendrán el privilegio de cantarle a León XIV

Por Lucía Inés López
Zoom

De Rosario a la visita papal: las historias de quienes tendrán el privilegio de cantarle a León XIV

Una cirugía inédita en Argentina salvó la vida de una embarazada y su bebé en Rosario
Salud

Una cirugía inédita en Argentina salvó la vida de una embarazada y su bebé en Rosario

Arrancó Colectividades: cuánto cuesta comer y tomar en la fiesta más masiva de la ciudad

Por Pablo R. Procopio
La Ciudad

Arrancó Colectividades: cuánto cuesta comer y tomar en la fiesta más masiva de la ciudad

Estudiantes, docentes y directivos de un colegio rosarino estarán junto a León XIV en Claypole

Por Ariel Etcheverry
La ciudad

Estudiantes, docentes y directivos de un colegio rosarino estarán junto a León XIV en Claypole

El sábado llega con mucho viento antes de otro descenso de temperatura
La Ciudad

El sábado llega con mucho viento antes de otro descenso de temperatura

Uno de los finalistas por el primer ascenso a la Liga Profesional tiene como figura a un ex-Central
Ovación

Uno de los finalistas por el primer ascenso a la Liga Profesional tiene como figura a un ex-Central

Corralito en Paraguay: detuvieron a Santiago Peña luego de ser destituido por el Congreso
El Mundo

Corralito en Paraguay: detuvieron a Santiago Peña luego de ser destituido por el Congreso

León XIV llegó a Uruguay: recordó a Francisco y pidió cuidar los recursos naturales
Información General

León XIV llegó a Uruguay: recordó a Francisco y pidió cuidar los recursos naturales

La pantalla gigante del Museo del Deporte emitirá en vivo la misa del papa León XIV en Argentina
La Ciudad

La pantalla gigante del Museo del Deporte emitirá en vivo la misa del papa León XIV en Argentina

El cura colectivero que llevará a 30 jóvenes de Rosario a Buenos Aires para ver al Papa

Por Florencia O’Keeffe
La Ciudad

El "cura colectivero" que llevará a 30 jóvenes de Rosario a Buenos Aires para ver al Papa

Investigan un presunto plan para atentar contra Maximiliano Pullaro en Ceres
Policiales

Investigan un presunto plan para atentar contra Maximiliano Pullaro en Ceres

Los colectivos de Rosario se podrán seguir en tiempo real: cómo consultar recorridos y demoras
La Ciudad

Los colectivos de Rosario se podrán seguir en tiempo real: cómo consultar recorridos y demoras

Más de 170 pasajeros partieron de Rosario rumbo a San Pablo para vivir la Fórmula 1
Turismo

Más de 170 pasajeros partieron de Rosario rumbo a San Pablo para vivir la Fórmula 1

Las cinco claves de la crisis que dejó a casi tres millones de personas sin sus ahorros
El Mundo

Las cinco claves de la crisis que dejó a casi tres millones de personas sin sus ahorros

El vuelo Madrid-Rosario cerró su primer mes con 75% de ocupación
La Ciudad

El vuelo Madrid-Rosario cerró su primer mes con 75% de ocupación

Políticos en Redes: el ruido entre la UNR y el gobierno por Sain, con la seguridad en el medio

Por Facundo Borrego
Política

Políticos en Redes: el ruido entre la UNR y el gobierno por Sain, con la seguridad en el medio

Vuelco sorprendente en Rosario: un joven chocó en el centro cuando iba a trabajar
La Ciudad

Vuelco sorprendente en Rosario: un joven chocó en el centro cuando iba a trabajar

Colectividades: cuáles serán los cortes de tránsito y cómo funcionará el estacionamiento
La Ciudad

Colectividades: cuáles serán los cortes de tránsito y cómo funcionará el estacionamiento