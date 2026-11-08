Cómo funcionarán los servicios en Rosario durante el feriado nacional

Se garantizarán guardias en salud y la recolección de residuos funcionará normalmente, al igual que el sistema de bicicletas públicas

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La recolección de residuos funcionará normalmente durante el feriado nacional.

La Municipalidad de Rosario comunicó el funcionamiento de los servicios durante este fin de semana largo, debido al feriado nacional establecido el lunes 9 de noviembre en todo el país con motivo de la visita del Papa León XIV a la Argentina.

Se garantizan las guardias en hospitales municipales, Policlínico San Martín, la Maternidad Martin y el Área de Atención Integral de la Mujer del Hospital Roque Sáenz Peña.

Por su parte, el SIES (107) garantiza la atención de urgencias y emergencias, mientras que los centros de salud y el Cemar permanecerán cerrados.

►Áreas descentralizadas

El lunes 9 de noviembre los centros municipales de Distrito solo brindarán atención a vecinas y vecinos que cuenten con turnos programados (asignados previamente) para la renovación de licencia de conducir. Las demás oficinas municipales no atenderán al público.

De igual manera, trámites y gestiones pueden realizarse todos los días, las 24 horas, en rosario.gob.ar o mediante MuniBot.

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►Recolección de residuos

Los servicios de recolección de residuos en la ciudad funcionarán con normalidad.

Igualmente, se solicita a vecinas y vecinos sacarlos de 19 a 21 con el fin de mantener la limpieza de contenedores, evitar malos olores y desbordes.

►Cementerios

Los cementerios La Piedad y El Salvador estarán abiertos en su horario habitual para visitas, de 7 a 18. Ambas necrópolis y el crematorio municipal realizarán inhumaciones y trámites administrativos correspondientes a situaciones inmediatas.

►Transporte urbano de pasajeros

El transporte urbano de pasajeros circulará el lunes con horario de día festivo.

►Taxis y remises

El servicio público de taxis y remises funcionará normalmente.

►Centro de Atención al Usuario y Unidad de Gestión Sube

Permanecerá abierto el de la Terminal de Ómnibus (Cafferata 702) de 8 a 19.30.

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►Estacionamiento medido y carriles exclusivos

No estarán en funcionamiento.

►Mi bici tu bici

El funcionamiento del sistema de bicicletas públicas estará disponible para usuarias y usuarios todos los días durante las 24 horas.

Para más información se puede consultar en rosario.gob.ar, en la web del Ente de la Movilidad de Rosario y a través de las redes de Movilidad Rosario.

►Balneario La Florida

El Balneario La Florida permanecerá abierto con normalidad en el horario de 9 a 19.

►Teléfono Verde

Tanto el Teléfono Verde (0800-444-0420) como el contacto de whatsapp (3415781509) funcionarán con normalidad.