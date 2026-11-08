La Capital | seguridad

Rosúa: "El gobierno logró las herramientas que impulsó para seguir mejorando la seguridad"

El diputado provincial destacó que la Cámara baja acompañó casi todas las herramientas enviadas por el Ejecutivo

8 de noviembre 2026 · 06:25hs
Google Seguir a La Capital en Google
La Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto de ley de seguridad que envió el Poder Ejecutivo.

La Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto de ley de seguridad que envió el Poder Ejecutivo.

Tras la media sanción que obtuvo en la Cámara baja santafesina el proyecto del Poder Ejecutivo denominado “Herramientas para el fortalecimiento de la seguridad pública”, el diputado provincial Martín Rosúa (Unidos) destacó que el cuerpo legislativo acompañó la reforma de la ley de seguridad y le dio al gobierno 10 de las 11 herramientas que necesitaba para seguir bajando los índices delictivos y para continuar combatiendo al crimen organizado.

“Si se suman las dos leyes aprobadas en la semana previa, suman 12 de 13 herramientas", aportó Rosúa. Y agregó: "Como dice el gobernador Maximiliano Pullaro, tenemos que ser conscientes de que las bandas delictivas no desaparecieron ni descansan en su organización. Por eso tenemos que generar todo el tiempo las modificaciones y actualizaciones a la legislación para permitir que el Estado tenga las herramientas necesarias para que la pelea sea más equitativa”.

El legislador destacó la "importancia de darle las herramientas que necesita el gobierno para hacer mejor su trabajo en materia de seguridad" y valoró “la ley de inteligencia para anticiparse a los hechos delictivos, la incorporación del juicio en ausencia para evitar que las personas prófugas queden impunes y la aplicación de mayores restricciones para los presos de alto perfil”. En ese sentido, apuntó: “Estamos hablando de cortar con el preso de alto perfil que manda a matar desde la cárcel”.

Mencionó, en ese punto, la incorporación del artículo 57 bis, que establece que cuando un interno, por medio de sus visitantes, de los visitantes de otro interno, de sus comunicaciones reglamentarias, de correspondencia física o electrónica, de comunicaciones no autorizadas o por cualquier otro medio, realice actos que representen una amenaza grave a la seguridad pública, podría ser pasible de medidas como aislamiento pleno en celda individual con derecho solo a 2 horas de patio (también individual) por día, suspensión total de visitas y comunicaciones, con derecho únicamente a correspondencia epistolar (que será abierta y visada por personal penitenciario), o retiro de artículos de ocio y entretenimiento, con derecho únicamente al material de lectura que fuera autorizado.

Rosúa también destacó la incorporación de la posibilidad de que el fiscal tome declaración informativa, como una de las herramientas que permitirá contar con procedimientos investigativos más ágiles. En ese sentido, la ley señala: "El fiscal podrá tomar simple declaración informativa a la persona que apareciera verosimilmente vinculada a un hecho delictivo y aún no existieran elementos suficientes para formalizar la imputación”. Y que, incluso en el caso de que la persona renuncie a declarar sin asistencia letrada, "la declaración podrá ser utilizada solo para orientar la investigación".

También destacó que la nueva ley permitirá "usar información y tecnología para anticipar delitos, con controles judiciales sobre las medidas que afecten la privacidad”. Valoró la posibilidad de “allanamientos urgentes sin orden judicial previa”, ya que se podrá actuar en situaciones excepcionales, como cuando hay sospechas fundadas de acopio de armas y la demora puede hacer desaparecer la evidencia". “La medida queda sujeta a control judicial posterior”, remarcó.

Sobre el juicio en ausencia o rebeldía, otra medida incorporada en la reforma, apuntó que "es para evitar que una fuga paralice indefinidamente una causa, con intervención de un defensor, requisitos de notificación y posibilidad de revisión". “Son herramientas para resolver problemas concretos, no una discusión abstracta sobre mano dura o garantismo”, concluyó el diputado de Unidos.

Noticias relacionadas
El intendente Adrián Maglia, durante su recorrida por la Expo Seguridad en el Salón Metropolitano de Rosario.

Granadero Baigorria participó de la Expo Seguridad en busca de tecnología y estrategias de prevención

Unidos para Cambiar Santa Fe atraviesa su prueba política más difícil desde que llegó al poder en 2023. 

Unidos bajo tensión: el límite de Pullaro, la resistencia del PS y el factor Milei

La Expo Seguridad del Gobierno de Santa Fe y la Fundación Rosario.

Políticos en Redes: el ruido entre la UNR y el gobierno por Sain, con la seguridad en el medio

diputados aprobo herramientas para seguridad: mejoramos el proyecto y le dimos mayor legitimidad

Diputados aprobó herramientas para seguridad: "Mejoramos el proyecto y le dimos mayor legitimidad"

Las más leídas

Central se quedó sin título en los segundos finales, pero con un reconocimiento merecido

Central se quedó sin título en los segundos finales, pero con un reconocimiento merecido

En vivo: Central ganó 2 a 0, pero Boca le hizo un gol agónico a Defensa y se coronó campeón

En vivo: Central ganó 2 a 0, pero Boca le hizo un gol agónico a Defensa y se coronó campeón

¿Qué pasó al final? La confusión en el Gigante que hizo festejar a todo Central

¿Qué pasó al final? La confusión en el Gigante que hizo festejar a todo Central

Una madre y su hijo, oriundos de Funes, fueron encontrados sin vida en un río en Córdoba

Una madre y su hijo, oriundos de Funes, fueron encontrados sin vida en un río en Córdoba

Lo último

Cirugía robótica en pacientes bariátricos: Sanatorio Parque consolida el uso del sistema Da Vinci Xi

Cirugía robótica en pacientes bariátricos: Sanatorio Parque consolida el uso del sistema Da Vinci Xi

Interlagos amaneció con llovizna, fresco y Franco Colapinto correrá en condiciones que no probó

Interlagos amaneció con llovizna, fresco y Franco Colapinto correrá en condiciones que no probó

Menopausia y aumento de peso: qué sabemos sobre semaglutida y tirzepatida

Menopausia y aumento de peso: qué sabemos sobre semaglutida y tirzepatida

Expectativa total: el Papa León XIV llega hoy a la Argentina

El Santo Padre recorrerá Caba, Córdoba y la provincia de Buenos Aires. Miles de personas viajan desde Rosario. El país vuelve a recibir a un Pontífice después de 39 años

Expectativa total: el Papa León XIV llega hoy a la Argentina

Por Gonzalo Santamaría
La visita de León XIV, más que un mero evento litúrgico

Por Javier Felcaro
Suscriptores

La visita de León XIV, más que un mero evento litúrgico

De Rosario a Buenos Aires: cómo es el viaje para ver al Sumo Pontífice en Argentina

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

De Rosario a Buenos Aires: cómo es el viaje para ver al Sumo Pontífice en Argentina

Rosúa: El gobierno logró las herramientas que impulsó para seguir mejorando la seguridad
Política

Rosúa: "El gobierno logró las herramientas que impulsó para seguir mejorando la seguridad"

Una madre y su hijo, oriundos de Funes, fueron encontrados sin vida en un río en Córdoba
La Región

Una madre y su hijo, oriundos de Funes, fueron encontrados sin vida en un río en Córdoba

A Newells se le escapó en el final, pero demostró que está para dar pelea en la fase final

Por Rodolfo Parody
Ovación

A Newell's se le escapó en el final, pero demostró que está para dar pelea en la fase final

Las más leídas
Central se quedó sin título en los segundos finales, pero con un reconocimiento merecido

Central se quedó sin título en los segundos finales, pero con un reconocimiento merecido

En vivo: Central ganó 2 a 0, pero Boca le hizo un gol agónico a Defensa y se coronó campeón

En vivo: Central ganó 2 a 0, pero Boca le hizo un gol agónico a Defensa y se coronó campeón

¿Qué pasó al final? La confusión en el Gigante que hizo festejar a todo Central

¿Qué pasó al final? La confusión en el Gigante que hizo festejar a todo Central

Una madre y su hijo, oriundos de Funes, fueron encontrados sin vida en un río en Córdoba

Una madre y su hijo, oriundos de Funes, fueron encontrados sin vida en un río en Córdoba

Cómo será el domingo de Franco Colapinto, luego de un paso adelante el viernes y otro atrás el sábado

Cómo será el domingo de Franco Colapinto, luego de un paso adelante el viernes y otro atrás el sábado

Ovación
El uno x uno de Newells: Núñez, desequilibrio y gol en el 2 a 2 frente a Instituto

Por Rodolfo Parody
Ovacion

El uno x uno de Newell's: Núñez, desequilibrio y gol en el 2 a 2 frente a Instituto

El uno x uno de Newells: Núñez, desequilibrio y gol en el 2 a 2 frente a Instituto

El uno x uno de Newell's: Núñez, desequilibrio y gol en el 2 a 2 frente a Instituto

Newells está en el lugar que tanto buscó, por mérito propio y sin conformismo

Newell's está en el lugar que tanto buscó, por mérito propio y sin conformismo

A Newells se le escapó en el final, pero demostró que está para dar pelea en la fase final

A Newell's se le escapó en el final, pero demostró que está para dar pelea en la fase final

Policiales
Mataron a balazos a un hombre en Empalme Graneros
Policiales

Mataron a balazos a un hombre en Empalme Graneros

Caso Facundo Gorga: desestimaron denuncias penales contra funcionarios del Jockey Club

Caso Facundo Gorga: desestimaron denuncias penales contra funcionarios del Jockey Club

Le robaron la bicicleta pero un automovilista intervino para atrapar a los ladrones

Le robaron la bicicleta pero un automovilista intervino para atrapar a los ladrones

Villa Gobernador Gálvez: condenan a un hombre que instigó el incendio de una panadería

Villa Gobernador Gálvez: condenan a un hombre que instigó el incendio de una panadería

La Ciudad
Día Mundial Sin Wifi: un momento para desconectar y reflexionar sobre la hiperconectividad
La Ciudad

Día Mundial Sin Wifi: un momento para desconectar y reflexionar sobre la hiperconectividad

El tiempo en Rosario: domingo soleado pero con un nuevo pulso frío

El tiempo en Rosario: domingo soleado pero con un nuevo pulso frío

De Rosario a Buenos Aires: cómo es el viaje para ver al Sumo Pontífice en Argentina

De Rosario a Buenos Aires: cómo es el viaje para ver al Sumo Pontífice en Argentina

Visita papal con GPS: un cura creó una aplicación para hallar a peregrinos rosarinos

Visita papal con GPS: un cura creó una aplicación para hallar a peregrinos rosarinos

Una cirugía inédita en Argentina salvó la vida de una embarazada y su bebé en Rosario
Salud

Una cirugía inédita en Argentina salvó la vida de una embarazada y su bebé en Rosario

Arrancó Colectividades: cuánto cuesta comer y tomar en la fiesta más masiva de la ciudad

Por Pablo R. Procopio
La Ciudad

Arrancó Colectividades: cuánto cuesta comer y tomar en la fiesta más masiva de la ciudad

Estudiantes, docentes y directivos de un colegio rosarino estarán junto a León XIV en Claypole

Por Ariel Etcheverry
La ciudad

Estudiantes, docentes y directivos de un colegio rosarino estarán junto a León XIV en Claypole

El sábado llega con mucho viento antes de otro descenso de temperatura
La Ciudad

El sábado llega con mucho viento antes de otro descenso de temperatura

Uno de los finalistas por el primer ascenso a la Liga Profesional tiene como figura a un ex-Central
Ovación

Uno de los finalistas por el primer ascenso a la Liga Profesional tiene como figura a un ex-Central

Corralito en Paraguay: detuvieron a Santiago Peña luego de ser destituido por el Congreso
El Mundo

Corralito en Paraguay: detuvieron a Santiago Peña luego de ser destituido por el Congreso

León XIV llegó a Uruguay: recordó a Francisco y pidió cuidar los recursos naturales
Información General

León XIV llegó a Uruguay: recordó a Francisco y pidió cuidar los recursos naturales

La pantalla gigante del Museo del Deporte emitirá en vivo la misa del papa León XIV en Argentina
La Ciudad

La pantalla gigante del Museo del Deporte emitirá en vivo la misa del papa León XIV en Argentina

El cura colectivero que llevará a 30 jóvenes de Rosario a Buenos Aires para ver al Papa

Por Florencia O’Keeffe
La Ciudad

El "cura colectivero" que llevará a 30 jóvenes de Rosario a Buenos Aires para ver al Papa

Investigan un presunto plan para atentar contra Maximiliano Pullaro en Ceres
Policiales

Investigan un presunto plan para atentar contra Maximiliano Pullaro en Ceres

Los colectivos de Rosario se podrán seguir en tiempo real: cómo consultar recorridos y demoras
La Ciudad

Los colectivos de Rosario se podrán seguir en tiempo real: cómo consultar recorridos y demoras

Más de 170 pasajeros partieron de Rosario rumbo a San Pablo para vivir la Fórmula 1
Turismo

Más de 170 pasajeros partieron de Rosario rumbo a San Pablo para vivir la Fórmula 1

Las cinco claves de la crisis que dejó a casi tres millones de personas sin sus ahorros
El Mundo

Las cinco claves de la crisis que dejó a casi tres millones de personas sin sus ahorros

El vuelo Madrid-Rosario cerró su primer mes con 75% de ocupación
La Ciudad

El vuelo Madrid-Rosario cerró su primer mes con 75% de ocupación

Políticos en Redes: el ruido entre la UNR y el gobierno por Sain, con la seguridad en el medio

Por Facundo Borrego
Política

Políticos en Redes: el ruido entre la UNR y el gobierno por Sain, con la seguridad en el medio

Vuelco sorprendente en Rosario: un joven chocó en el centro cuando iba a trabajar
La Ciudad

Vuelco sorprendente en Rosario: un joven chocó en el centro cuando iba a trabajar

Colectividades: cuáles serán los cortes de tránsito y cómo funcionará el estacionamiento
La Ciudad

Colectividades: cuáles serán los cortes de tránsito y cómo funcionará el estacionamiento

Motosierra en los registros automotores: cierran otros 67 y hay 12 de Santa Fe
La Ciudad

Motosierra en los registros automotores: cierran otros 67 y hay 12 de Santa Fe

Life Desarrollos sella una alianza estratégica: Grupo Oroño desembarca en Distrito Cero
Negocios

Life Desarrollos sella una alianza estratégica: Grupo Oroño desembarca en Distrito Cero

La ley de seguridad avanzó en Diputados con amplio respaldo y cruces en Unidos

Por Mariano D'Arrigo
Política

La ley de seguridad avanzó en Diputados con amplio respaldo y cruces en Unidos