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Día Mundial Sin Wifi: un momento para desconectar y reflexionar sobre la hiperconectividad

Se celebra cada 8 de noviembre e invita a reflexiones, propuestas y actividades respecto al uso de dispositivos móviles y las pantallas

8 de noviembre 2026 · 06:25hs
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Las redes sociales y las pantallas son el ámbito donde un amplio sector de la población joven accede a través de conexiones wifi.

Las redes sociales y las pantallas son el ámbito donde un amplio sector de la población joven accede a través de conexiones wifi.

Un entorno libre de pantallas, al menos por un momento. Así se plantea este domingo 8 de noviembre, en el marco del Día Mundial Sin Wifi, un fecha instaurada por la Federación Ambientalista Internacional (FAI) que, desde 2016, busca visibilizar los efectos biológicos y sanitarios asociados a las ondas electromagnéticas.

Especialistas consultados por La Capital advirtieron sobre los riesgos asociados a las pantallas y también reflexionaron acerca del uso y abuso de estos dispositivos producto del trajín cotidiano.

Una pausa sin wifi

La iniciativa propone una pausa frente a la hiperconectividad, invita a reducir la dependencia de las pantallas, cuidar la salud mental y recuperar momentos de interacción en el entorno físico. Fomenta, de esta manera, el uso de conexiones por cable en espacios de descanso o dormitorios.

Al respecto, la psicóloga Mariela Castro, profesora adjunta de la materia Neuropsicología y Psicología del Desarrollo de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), ofreció una mirada reflexiva respecto al uso exponencial de pantallas.

"La sobreexposición a pantallas en infancias pone en evidencia ciertos vacíos que los adultos hemos dejado, ya sea con o sin intención, producto del trajín de la vida cotidiana. En ese marco, el avance de la tecnología no es algo que se puede prohibir ni limitar, pero sí me parece adecuado que se pueda regular a nivel familiar o de políticas públicas", evaluó quien, además, es directora de la especialización en Psicodiagnóstico en la Facultad de Psicología.

>> Leer más: Uso excesivo de pantallas, entre la falta de límites y el vacío que dejan los adultos por el trajín cotidiano

A su turno, el concejal Lucas Raspall (Unidos), quien además es psiquiatra y psicoterapeuta, también ofreció una mirada aguda sobre la problemática.

"No debemos hablar de patologías, sino de las repercusiones que tiene el uso excesivo de las pantallas o aplicaciones que no son adecuadas para la edad. Por eso hablaría más de las interferencias que obstaculizan aquello que es necesario para el desarrollo de capacidades cognitivas, emocionales y sociales, que no siempre se van a apreciar de manera tan nítida en la infancia, sino que los efectos podrían ser a largo plazo", analizó quien también es coordinador del Plan de Educación Digital Integral del Ministerio de Educación.

Tecnoteca sin wifi

Por su parte, el municipio, a través de Tecnoteca, reforzará sus acciones de ciudadanía digital e invita a los jóvenes a reflexionar sobre sus hábitos tecnológicos y sus formas de vincularse.

Para ello, habilitó una sala de desintoxicación digital (Sala Detox), un espacio físico especialmente acondicionado para hacer una pausa en el flujo continuo de estímulos digitales y reconectar con experiencias presenciales.

>> Leer más: Club de desconexión, una oportunidad para alejarse de las pantallas

La directora del espacio municipal, Marina Calleia, destacó: "La iniciativa invita a guardar sus teléfonos celulares en lockers y disfrutar de un entorno libre de pantallas para recuperar espacios de encuentro e interacción presencial a través de actividades recreativas, juegos de mesa, lectura, charlas y paseos en bicicleta por la Costa Nueva".

De esta manera, la Sala Detox ofrece la posibilidad de hacer una pausa en el uso cotidiano de los dispositivos, compartir otras experiencias y reflexionar sobre los propios hábitos digitales.

Formación técnica con mirada crítica

De esta manera, desde Tecnoteca plantearon el abordaje de los entornos digitales con distintas propuestas pedagógicas transversales que buscan fortalecer las habilidades necesarias para desenvolverse de manera crítica, responsable y respetuosa.

Entre las iniciativas se destacan ciclos de cine debate sobre el impacto de las tecnologías, para luego intercambiar opiniones y reflexionar sobre la hiperconectividad.

También se desarrolla la cápsula de empleabilidad "Netiqueta", un taller que aborda pautas de comunicación digital en entornos laborales, con el objetivo de promover interacciones respetuosas.

A su vez, se organizan conversatorios con especialistas para abordar temáticas vinculadas con la protección de derechos en entornos digitales.

>> Leer más: Rosario adhirió a la ley Ema para prevenir y abordar la violencia digital en las escuelas

De esta manera, Tecnoteca incorpora la ciudadanía digital como un eje transversal de sus propuestas de formación tecnológica.

Aseguraron que el objetivo no es solamente desarrollar habilidades para utilizar herramientas y plataformas, sino también promover una mirada crítica sobre sus efectos, sus posibilidades y los desafíos que plantean en la vida cotidiana.

Desconectarse por un momento no significa dejar de lado la tecnología, sino encontrar un equilibrio en su uso y recuperar la atención sobre lo que sucede más allá de las pantallas.

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