El Papa y la gente: la emoción de los fieles santafesinos por la llegada de León XIV a Buenos Aires

El Sumo Pontífice completó su primer día en Argentina. A pesar de las vallas, los devotos expresaron su fervor y esperanza en un mensaje de unión y paz

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) se pintó de blanco y amarillo. El Papa León XIV pisó suelo argentino y la algarabía por el sucesor de Pedro brotó. Apostados en el Monumento a San Martín o en la Plaza de Mayo, los fieles, y no tanto, clamaron por un gesto del Sumo Pontífice , aunque durante su primer día el Papa se vistió de jefe del Vaticano.

Pasadas las 16.30, León XIV aterrizó en el Aeroparque Internacional Jorge Newbery y tuvo su primer contacto con la gente: saludó a un grupo de personas con discapacidad que le dieron la bienvenida. El arribo del Papa estuvo enmarcado por los dispositivos de seguridad, las vallas y la distancia. Pudo tener a los fieles cerca sobre la avenida Santa Fe, camino a la Plaza San Martín, donde realizó una ofrenda ante la estatua del Padre de la Patria. Y aunque la Plaza de Mayo se llenó de católicos que pedían a gritos un gesto o una bendición, la reunión con el presidente Javier Milei no rompió los protocolos . Tampoco lo hizo durante su paso por el Palacio Libertad.

Las calles dormidas de Caba se despertaron y la calma que antecedía a la visita apostólica llegó a su fin. Mientras tanto, los voluntarios y trabajadores ajustaban los últimos detalles, y los vecinos terminaban de interiorizarse sobre las actividades. Al mismo tiempo, los turistas y porteños parecían desconectados de la visita papal: compartían mates en los espacios públicos o realizaban compras en los mercados populares. Sin banderas en los edificios de gobierno, la imagen no parecía corresponder a la presencia de un jefe de Estado y líder de la iglesia Católica.

En Palermo, la avenida del Libertador estuvo intervenida a lo largo de los más de dos kilómetros en los que se delimitó el espacio para la Santa Misa de este lunes, prevista para las 11.30 en el Monumento a los Españoles. También se intervinieron sus calles perpendiculares, que este lunes serán el pasaje de llegada de la gente.

Foto: Leo Vincenti / La Capital

“¿Por dónde entro mañana?”, preguntó una vecina de edad avanzada a un policía que parecía cansado de responder la misma pregunta durante todo el día. La misma mujer le contó a La Capital que piensa llegar durante la madrugada del lunes a la zona de Palermo, donde León XIV dará la primera de las misas en Argentina.

Breve paso por la Plaza San Martín

León XIV fue recibido por Javier Milei en Aeroparque tras su paso por Uruguay. La ceremonia protocolar, a la que accedió La Capital, se demoró unos 20 minutos, pero siguió los carriles del guion prefijado. Luego del saludo, una caravana encabezada por el dispositivo de seguridad trasladó al Sumo Pontífice hasta la Plaza San Martín.

Las vallas blancas contenían a la gente que se acercó a la plaza y que pudo ver al Papa junto al canciller Pablo Quirno a menos de 70 metros, mientras realizaba una ofrenda ante el monumento a San Martín, en la plaza de Retiro que lleva el nombre del prócer.

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En este punto se vieron las primeras banderas del Vaticano flamear en manos de los argentinos. Antes de retirarse saludó a los fieles emocionados y dejó atrás la plaza, que estaba custodiada por el Cuerpo de Granaderos.

Mirando con esperanza al balcón presidencial

La Plaza de Mayo fue otro de los puntos donde la gente se congregó, pero con una particularidad: la Policía de la Ciudad de Buenos Aires cerró el ingreso pasadas las 17.15 con vallas antidisturbios de la Policía Federal. En otras palabras, quienes estaban dentro podían quedarse; quienes llegaron tarde se encontraron con las rejas. Los fieles y vecinos que no querían quedarse afuera de un hecho histórico llegaron con la esperanza de que León XIV saliera al balcón presidencial en el marco de la reunión oficial con Javier Milei.

Unas tres mil personas pudieron hacer una pequeña guardia para esperar a León XIV, aunque el dispositivo de seguridad estableció una valla a 70 metros de la puerta de la Casa Rosada. Hasta los trabajadores de mantenimiento de los espacios públicos del gobierno de Caba se sumaron a la multitud que esperaba al Sumo Pontífice.

Graciela Trigo llegó con su esposo, Darío Zamaniego, desde Punta Alta, una ciudad cercana a Bahía Blanca en la que viven desde hace más de 40 años, aunque su historia de amor nació en Rosario. “Apenas confirmó el viaje llamé y reservé hotel. Mañana (por el lunes) me encuentro con mi hija, que viene de Rosario a las 5, y vamos a esperar a la misa”, contó a La Capital.

Trigo y Zamaniego no podían contener la emoción de vivir este hecho histórico. Aunque, por su edad, les correspondía haber vivido la visita de Juan Pablo II en 1987, no la tienen presente. Por eso, este encuentro con la fe es especial.

Monjas y sacerdotes, fieles con la remera de León XIV y otros con el escudo de su club de fútbol al frente. También niños y adultos mayores, jóvenes de movimientos católicos y abuelos que dijeron presente motivados por la fe.

Desde San Lorenzo llegaron Mónica y Marcela Pittilini, acompañadas de sus hijas, Florencia y Delfina, respectivamente. “Estoy muy ansiosa y con mucha alegría, siento que es Jesús pisando suelo argentino”, dijo Marcela, la voz cantante del grupo, integrante de la parroquia San Antonio de Padua y participante de la Capilla San Francisco de Asís, Cáritas de San Lorenzo, la Pastoral del Duelo y la Pastoral de la Tercera Edad. Su hermana Mónica, emocionada de antemano, destacó la fe contagiosa de Marcela.

Y no es para menos. Marcela recordó la visita del papa Juan Pablo II en 1987 y hasta el día de hoy recuerda la canción oficial sin titubear: “Hola, Juan Pablo, bienvenido a nuestro hogar. Dios te bendiga, mensajero de la paz, toda la patria renacerá. Argentina, Argentina junto a ti siempre estará”.

Las mujeres tenían ansias de ver a León XIV en el balcón presidencial “porque es un acontecimiento muy importante para todos los católicos”, dijo Marcela. A su turno, Mónica completó: “Espero que esta venida del Padre sea para una unión en nuestro país”.

Otros reconocieron no seguir al Santo Padre, pero entendieron el momento histórico que estaba viviendo el país. Los feligreses que no querían perderse ni un minuto seguían la transmisión oficial desde sus celulares, y la plaza estalló en aplausos cuando el Papa bajó del avión.

“¡Viva el Papa!”, gritaban los fieles de un lado. “¡Que salga el Papa!”, retrucaban desde el otro costado. Todos se unían en un cántico parecido al de una tribuna futbolera: “¡Queremos ver al Papa!”. Mientras tanto, el balcón presidencial permanecía impoluto.

En este contexto, La Capital se cruzó con Marcelo, el clarín de la plaza: “No dejen de aplaudir. En un recital se aplaude y acá estamos más contentos”, gritó antes de responder a este medio. “Tuve la suerte y la bendición de estar con San Juan Pablo II en los ochenta. León XIV es el mensajero de la paz. Nos fue preparando el corazón con la visita a Uruguay y habla para todo el mundo”, analizó quien encabezaba la barra y recordó las peregrinaciones a Luján, donde ocupa un rol similar.

Por otro lado, lamentó las vallas colocadas por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. “La gente quiere estar junto al Papa y decirle que queremos construir una patria de hermanos”.

Fieles de Chile, Venezuela, Paraguay, Brasil y Perú, y también de provincias como Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Corrientes, La Pampa y Santa Fe. El origen de los seguidores de León se diversificaba en cada testimonio. Ninguno se quedaba afuera de un grito que, conforme pasaban los minutos, se transformó en una exigencia.

Los movimientos y las sombras cerca de la ventana hacían que la gente se pusiera de pie, esperanzada ante una posible aparición de León XIV frente a sus fieles. Hasta un fotógrafo de la delegación oficial tomó algunas imágenes que encendieron aún más la esperanza de una familia rosarina que esperaba al Sumo Pontífice.

Devoto de la Virgen de Luján, Leandro viajó junto a su esposa e hija desde Empalme Graneros y se instaló en la Plaza de Mayo. “Es grandioso para nosotros, que somos de fe. Es un momento muy bueno para que venga a la Argentina”, sentenció el padre de familia ante La Capital.

Sin inconvenientes en la ruta, la familia consideró que “es un hecho histórico”, más allá de la religión, porque estamos “en un país golpeado y la fe aflora en los peores momentos del pueblo”. Leandro y su familia esperan un mensaje “que aleccione” al gobierno nacional ante un contexto de “hambre, desocupación y miseria”.

“Traer a nuestra hija es también el motivo de nuestro viaje. Tenemos 40 años y es la primera vez que vamos a ver a un Papa. Lo tuvimos y esperamos a Francisco, pero no tuvimos la suerte. León XIV tiene el mismo discurso”, completó Leandro, que mostró con orgullo su tatuaje de la Virgen de Guadalupe.

Sin embargo, el encuentro con Milei no rompió ningún protocolo y el Papa se retiró de la Casa Rosada sin tomar contacto, ni siquiera a la distancia, con un público ávido por verlo. De allí se dirigió al Palacio Libertad, donde lo esperaban gobernadores y legisladores para un encuentro institucional.

El público de la Plaza de Mayo se retiró cabizbajo, aunque con la esperanza de verlo este lunes en la Santa Misa. Los más jóvenes, al notar el clima de lamento, comenzaron a cantar “si esta no es la Iglesia… ¿la Iglesia dónde está?” para levantar el ánimo de la multitud, que se desconcentró rápidamente.