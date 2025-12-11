Los tremendos números de Ariel Holan en el año exacto en el que dirigió a Central

El Profesor inició a fines de 2024 y terminó en este Clausura. Dirigió 42 partidos al Canalla, con una eficacia que es difícil de lograr en el fútbol argentino

Ariel Holan celebra eufórico la victoria en el clásico que se jugó en el Gigante. El del primer semestre también lo ganó.

La noticia generó un impacto tremendo en el mundo del fútbol y en Central en particular. Ariel Holan dejó de ser el entrenador del Canalla después de un año muy bueno para el equipo auriazul. Es que los números de Holan en Central son más que positivos, amén de las dos eliminaciones tempranas que sufrió tanto en el torneo Apertura como en el Clausura. También quedó a fuera rápidamente en Copa Argentina .

Indudablemente esos números no fuero lo suficientemente importantes como para capear una diferencia que sin dudas hubo entre el entrenador y la dirigencia. De lo contrario no se entiende semejante determinación.

Holan estuvo al frente del primer equipo de Central exactamente un año. Dirigió su primer partido el 20 de noviembre, por la Liga Profesional 2024, contra Estudiantes, y el último fue este 23 de noviembre, en la derrota también frente a Estudiantes, en el Gigante.

Desde que debut en La Plata hasta esta caída en Arroyito, Holan dirigió a Central en 42 partidos, con 22 triunfos, 14 empates y apenas 6 derrotas. En ese año el Canalla tuvo una efectividad del 63,5 por ciento .

Habría que ir demasiado atrás en el tiempo como para encontrar un entrenador con esos números, pero, se insiste, indudablemente no pesaron demasiado en la continuidad.

El Profesor tomó el equipo en el final la Liga Profesional 2024, con cinco partidos por delante, de los cuales ganó dos, empató uno y perdió los dos restantes.

Un 2025 para el Canalla a buen ritmo

Pero lo fuerte de Holan llegó en este 2025, en el que el equipo mostró un andar solvente de principio a fin. Sin ir más lejos, fue el que más puntos sumó en la tabla acumulada, lo que le valió que la Liga Profesional le entregara el título de campeón de la Liga 2025.

En el Apertura, Central sumó 35 puntos, con 10 triunfos, 5 empates y una sola derrota, frente a Boca en La Bombonera.

Lo del Clausura no llegó a esa altura, pero estuvo cerca. Allí el Canalla sumó 31 unidades, producto de 8 victorias, 7 empates y tan solo una caída.

El punto en común en esos dos torneos fue lo que le ocurrió al equipo en las instancias finales. En la Apertura fue eliminado en cuartos de final frente a Huracán, mientras que en el Clausura no pudo pasar de octavos, por esa reciente y recordada derrota contra Estudiantes.

Salida rápida de Copa Argentina

Algo similar le pasó en Copa Argentina, en la que el Canalla una vez más, tal como le viene sucediendo desde que fue campeón en 2018, no logró pasar de la segunda ronda.

Numeros

Por los 32avos de final venció 1-0 a Los Andes, en San Nicolás, pero en la próxima instancia se frenó. Tras el empate sin goles contra Unión perdió por la vía de los penales.

Y son esos números los que hicieron que la noticia hiciera un ruido bárbaro. Nadie esperaba que después del año futbolístico que tuvo el Canalla el desenlace de Holan fuera este.

Un 63, 5 por ciento de eficacia no le alcanzó al Profesor para seguir rindiendo materias en Arroyito.