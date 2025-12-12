A 21 años del Newell's campeón del Tolo Gallego: refuerzos, debutantes y 40 mil hinchas de visitante

El 12 de diciembre de 2004 Newell’s se consagró campeón del Apertura, en Avellaneda, dirigido por el Tolo Gallego

El 12 de diciembre de 2004 Newell's se consagró como el mejor en la tabla de posiciones del Apertura 2004 logrando así un nuevo título a nivel nacional. Al equipo dirigido por Américo Rubén Gallego, pese a perder 2 a 0 ante Independiente en Avellaneda en la última fecha, le alcanzó para dar la vuelta olímpica, ya que Vélez no pudo ante Arsenal y empataron 1 a 1, en Liniers. Y el festejo leproso fue con 40 mil almas rojinegras en las tribunas de la doble visera del Rojo.

Los rojinegros finalizaron con 36 puntos sobre los 57 en disputa con una campaña de 10 triunfos, 6 empates y 3 derrotas . Newell’s anotó 22 goles y recibió 11. Segundo terminó Vélez con 34 y más atrás lo hicieron River (33), Estudiantes (30), San Lorenzo (30) y Central (30).

Como local jugó 10 veces con seis victorias, tres pardas y una caída. Anotó 12 goles y le hicieron 3. Mientras que fuera del Coloso lo hizo en 9 ocasiones con cuatro éxitos, tres empates y en dos cotejos se vino con las manos vacías. Conquistó 10 tantos y recibió 8.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Newells/status/1999485682478092671&partner=&hide_thread=false



Un 12 de diciembre de 2004, el Newell's de Américo Gallego daba la vuelta olímpica en el estadio de Independiente, acompañado por una movilización de hinchas sin precedentes, tras coronarse en el torneo Apertura.



¡La que llevó 40 mil a… pic.twitter.com/CBjtaQmdYW — Newell’s Old Boys (@Newells) December 12, 2025

Los refuerzos y los debutantes en Newell's

Para el Apertura 2004, Newell’s contrató a siete jugadores. El arquero Justo Villar; los defensores Julián Maidana y Alejandro César González; los volantes Rubén Capria y José Luis Almaraz; y los atacantes Ariel Ortega y el brasileño Mario Jardel.

Mientras que en ese torneo debutaron tres futbolistas de las divisiones inferiores: Marcelo Penta, Lucio Cereseto y Ezequiel Garay.

Ganó el clásico

El debut en el torneo no fue promisorio. Porque fue con una derrota ante Vélez en Rosario por 1 a 0, donde el equipo dejó más dudas que certezas. Pero en la segunda fecha metió un pleno en el Gigante de Arroyito al ganar 1 a 0, con un cabezazo del debutante Julián Maidana.

Lepra2 La vuelta olímpica en la cancha del Rojo.

Tras el triunfo en el clásico los planetas parecieron alinearse y los del Tolo se fueron encaminando de a poquito al título.

Así, hace este viernes hace justo 21 años que Newell's cerró el torneo con un 0-2 de visitante con Independiente, pero le alcanzó para gritar de nuevo la palabra “campeón”. Y un multitud copó Avellaneda en un festejo histórico.