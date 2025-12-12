Newell's: vuelve de Mar del Plata y puede ser el primer refuerzo rojinegro de 2026 Entre los ocho jugadores a los que se les termina el préstamo y deben regresar a Newell's hay un volante que podría ser considerado por la nueva dirigencia. 12 de diciembre 2025 · 17:47hs

Marcelo Esponda regresará a Newell's.

En este fin de año, Newell's recuperará a 8 futbolistas que fueron cedidos a préstamo. Entre ellos está Marcelo Esponda, que concluyó su etapa en Aldosivi de Mar del Plata y regresará al Parque. Habrá que ver que decisión toma la nueva dirigencia y el flamante cuerpo técnico con el volante de la cantera leprosa.

Para Marcelo Esponda (22 años) fue una temporada compleja en el Tiburón marplatense. El mediocampista, que el año anterior ascendió con el Tiburón, empezó de titular, hasta que se fracturó el tobillo derecho. Fue operado en Rosario y volvió a jugar en agosto. No logró regularidad. Culminó el año con 17 partidos (11 de titular y 6 de suplente). En la Lepra, antes de irse a préstamo, sin cargo, disputó 11 encuentros (5-6).

La despedida de Aldosivi Esponda estuvo en Aldosivi desde 2024. La opción para comprar el 70 por ciento del pase era de un millón de dólares. Pero el equipo de La Feliz lo despidió en redes sociales: "Esponda representaste al club con mucha humildad y respeto. Formaste parte de una campaña inolvidable que nos llevó a cumplir nuestro objetivo del ascenso. Gracias por todo lo que diste dentro y fuera de la cancha. ¡El Tiburón siempre será tu casa Chelo!".

Primera Nacional… pic.twitter.com/uezqbDxSbi — Club Atl. Aldosivi (@clubaldosivi) December 11, 2025

Los otros regresos a Newell's En tanto, hasta que finalice el año, Newell's recuperará a 8 futbolistas que fueron cedidos a préstamo. Los jugadores a retornar, si es que los clubes en donde están no hacen uso de la opción de compra de sus respectivos pases como ocurrió con Esponda son Armando Méndez (Lanús tampoco lo compraría), Facundo Mansilla (Central Córdoba de Santiago del Estero), Josué Reinatti (Defensa y Justicia), Ian Glavinovich (Philadephia Union de Estados Unidos) -ya regresó-, Jeremías Pérez Tica (Delfín de Ecuador), Agustín Juárez (Atlético Sanluqueño de España) y Julián Aquino (Cusco FC de Perú).