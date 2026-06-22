Bielsa se hizo cargo de la situación de Uruguay: "Soy el responsable por los errores"

El DT de Uruguay lamentó la igualdad ante Cabo Verde. "Tenemos que jugar contra España con la necesidad y obligación de ganarle", remarcó

Bubista, DT de Cabo Verde, le entregó unos regalos a Marcelo Bielsa en la previa del encuentro ante Uruguay.

Marcelo Bielsa expresó su frustración luego del empate 2-2 de Uruguay ante Cabo Verde por la segunda fecha del grupo H del Mundial 2026 , un resultado que dejó a la Celeste obligada a vencer a España en la última jornada para lograr la tan ansiada clasificación a los dieciseisavos de final. "Me parece que no hay duda de que Uruguay es un mejor equipo que Cabo Verde, pero eso hay que demostrarlo ", afirmó Bielsa en conferencia de prensa.

Tras el encuentro disputado en Miami, el entrenador argentino analizó el rendimiento de su equipo y sostuvo que Uruguay hizo méritos suficientes para quedarse con la victoria, tal como había ocurrido en el debut ante Arabia Saudita. El técnico explicó que el desarrollo del partido cambió a partir del primer gol del conjunto africano y consideró que ese golpe afectó momentáneamente a sus dirigidos.

"Dejamos pasar ese momento porque el dominio de la posesión lo interrumpió el gol que recibimos. A partir de ahí y unos minutos de confusión al haber recibido el gol, siempre seguimos con una búsqueda insistente. Se crearon tres situaciones de gol como se podía haber recibido goles", analizó.

Bielsa también se mostró especialmente molesto por haber sumado apenas dos puntos sobre seis posibles en encuentros que consideró favorables para Uruguay. "Haber empatado dos partidos que eran ganables... Es más, creo que no hay dudas de que merecimos ganar el partido con Arabia y el partido de hoy (anoche). Creo que aún con los goles que recibimos lo deberíamos haber ganado", remarcó.

De cara al decisivo choque frente a España en Guadalajara, el entrenador reconoció la dificultad del desafío, aunque dejó en claro que mantiene la confianza en sus jugadores.

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"Tenemos que jugar contra España con la necesidad y obligación de ganarle. Es un desafío muy grande para todos nosotros. Para mí, que soy el responsable de que Uruguay no haya conseguido más puntos que dos sobre seis posibles, y para el equipo en general, de tener la alternativa de mejorar la imagen con un gran rival", señaló. Y agregó: "De ninguna manera creo que nosotros no podamos enfrentar ese partido sin aspiraciones".

Durante la conferencia también fue consultado por los errores defensivos que derivaron en los goles de Cabo Verde, especialmente las fallas en la barrera en el primer tanto y la equivocación del arquero Fernando Muslera en el empate definitivo.

Lejos de señalar responsables individuales, Bielsa asumió la responsabilidad por las fallas colectivas. "Los errores, de organización sobre todo, que comete un equipo, siempre son responsabilidad del conductor o del entrenador", sostuvo. Además, lamentó el alto costo que tuvieron esas acciones en el resultado final.

"Pagamos caro el precio de los errores"

"Evidentemente pagamos un precio muy caro por esos errores. Cuesta muchísimo conseguir un gol y recibir dos goles como recibimos ayuda a que un equipo que, desde mi punto de vista, tiene menos recursos que Uruguay, diga presente en el partido", dijo Bielsa.

Por último, el entrenador realizó una lectura táctica del encuentro y señaló cuál fue, a su entender, el momento clave que terminó condicionando el resultado.

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"Insisto, lo que pasó después del primer gol se evitaba manteniendo el protagonismo que habíamos sostenido. Después del gol hubo una baja que se revirtió en el cierre del primer tiempo", indicó. Y concluyó: "Para mí, el momento decisivo del partido son los quince minutos iniciales del segundo tiempo. El mensaje que dio el rival fue 'tengan la pelota y evitamos el tercer gol'. No creamos peligro en esos quince minutos y recibimos el gol. Esa es mi conclusión".

Con dos empates en sus primeras presentaciones, Uruguay quedó en una situación comprometida en el grupo H y llegará a la última fecha con la obligación de derrotar a España para asegurar su clasificación sin depender de otros resultados.