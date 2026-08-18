Milei a la Bolsa de Rosario: sin baja de retenciones a la vista, piden por los trenes de carga

La visita presidencial para el aniversario de la Bolsa de Comercio genera expectativas en la agroindustria. La logística es una de las demandas sobre la mesa

El presidente Javier Milei volverá a Rosario para participar del acto central por el 142° aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). Sin certezas sobre posibles anuncios, la entidad planteará que se activen los procesos para mejorar las líneas de ferrocarriles para la logística del agro.

“Le mandamos la invitación y contestó enseguida. Al ser una persona de los mercados, se siente cómodo en estos ámbitos. Ya fue a la de Córdoba, a la de Buenos Aires y esta es la tercera vez que viene”, explicó Pablo Bortolato , quien será por primera vez anfitrión como presidente de la institución.

En contacto con El primero de la mañana de LT8 dijo desconocer el planteo que hará el presidente en su discurso, pero sostuvo que desde la Bolsa pregonan “siempre con la baja de retenciones y sabemos que su equipo económico quiere que se haga”.

“Ahora bien, somos coincidentes de que en este momento no estarían las condiciones para que bajen ahora mismo”, desestimó el directivo respecto a una nueva baja de derechos de exportación, la cual se mantiene en un cronograma gradual hasta diciembre de 2028. Tampoco cabe lugart a la definición de la concesión de la hidrovía porque ya se adjudicó tal como pedían los usuarios de la vía navegable.

Entonces, ¿qué tipo de pedidos se realizarán al presidente? Por empezar seguramente el contacto con los directivos de la Bolsa, el gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Pablo Javkin sea mínimo, como es habitual.

Milei llegará al Aeropuerto de Rosario cerca de las 19 y de ahí se dirigirá en helicóptero hasta la pista de Prefectura en Argentino Cabral y Belgrano y desde allí a la Bolsa en vehículo oficial. Por lo que se estima que antes de las 20 comience su discurso con un breve contacto con las autoridades sin más lugar que para los saludos.

Sin embargo, los pedidos siempre se hacen llegar de alguna manera u otra al equipo económico. Por eso se puede conjeturar que el pedido de mayores obras de infraestructura para la logística podría ser uno. “El tema de los ferrocarriles es una pata importantísima para el agro”.

Se refiere a la licitación demorada del Belgrano Cargas, puntualmente la Línea Belgrano (trocha angosta) que es crucial para el NOA y NEA pero incide en Santa Fe con fuerte interés del sector agroexportador al desembocar en los puertos de la región. De hecho, un consorcio integrado por las cerealeras que tienen pie en la Bolsa intentan quedarse con la concesión.

“El traspaso de la AO12 fue un gesto político que le hace bien a la provincia, fue muy bueno. Y ahora las licitaciones privadas de rutas que largaron, esperemos que se concreten”, dijo Bortolato.

En la entidad rosarina confirmaron que ya mantuvieron reuniones de coordinación con el equipo de protocolo de Presidencia y con Casa Militar, que planifica y ejecuta los desplazamientos del jefe del Estado.

En agosto de 2024 participó de los festejos por los 140 años y en 2025 volvió para el 141° aniversario, marco en el cual pronunció un extenso discurso de neto corte económico frente a un auditorio colmado de empresarios del complejo agroindustrial, financiero y pyme de la región.