Tres detenidos en barrio Alvear con más de 1.000 envoltorios de cocaína Fue el martes al mediodía. Les secuestraron 1.160 envoltorios de cocaína y 88 bolsitas con trozos de cannabis 18 de agosto 2026 · 21:56hs

Parte de los estupefacientes secuestrados a los 3 vendedores callejeros

Tres hombres fueron detenidos alrededor del mediodía del martes en Lavalle 4300, cuando se hallaban en inmediaciones de un auto comercializando estupefacientes. Uno de ellos al notar la presencia policial se bajó y corrió hacia un pasillo, pero fue seguido por los efectivos y en la corrida tiró un envoltorio al piso. Una vez reducido se identificó y la Policía corroboró que en la bolsa transportaba 1.160 envoltorios de material blanquecino y 88 envoltorios con trozos de material vegetal, posiblemente cannabis.

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En el auto quedaron otras dos personas, por lo que los efectivos detuvieron a los tres y secuestraron los paquetes con drogas de todo tipo. Los detenidos son Luis Miguel P., de 38 años, Rodrigo Iván B., de 26 años, y Exequiel Gustavo P., de 26 años.

Se secuestró un bolso tipo matero de color negro conteniendo en su interior una bolsa de nailon transparente, conteniendo en su interior 1.160 envoltorios con material blanquecino y 88 envoltorios con trozos de material vegetal (posiblemente cannabis), un teléfono celular marca Motorola y otro Samnsung, además de $5.100 pesos.