Mercados agrícolas: el Mar Negro suma tensión al trigo y Estados Unidos pone la lupa sobre maíz y soja

Los ataques paralizaron el puerto ruso de Novorossisk y afectaron las terminales ucranianas sobre el Danubio. En Estados Unidos, el Usda ajustó sus proyecciones de maíz y soja, mientras China volvió a comprar soja estadounidense

El mercado internacional de trigo también recibió señales alcistas por la situación logística en el Mar Negro.

El trigo volvió a concentrar la atención de los mercados internacionales por la escalada de los ataques entre Rusia y Ucrania. El puerto ruso de Novorossisk, que junto con las terminales del mar de Azov concentra cerca del 90% de las exportaciones de cereal de Rusia, quedó paralizado, mientras que los ataques rusos también alcanzaron puertos ucranianos sobre el Danubio. La situación afecta una de las principales alternativas que tiene Ucrania para sacar su producción hacia Europa.

“ El parate en el Mar Negro está generando mucha incertidumbre y una prima logística que se traslada a los precios. Ucrania planteó una tregua que, de concretarse, permitiría recuperar la normalidad de los embarques en aproximadamente un mes, pero Rusia no aceptó la propuesta”, explicó Dante Romano, profesor e investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral.

El conflicto también tiene impacto sobre el mercado de girasol, debido a la importancia de la región para la producción y comercialización de este cultivo. En paralelo, los ataques sobre el puerto fluvial de Izmail, en el Danubio, provocaron una caída del 75% interanual en las exportaciones de granos de Ucrania durante el inicio de agosto.

El último informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (Usda) también dejó señales relevantes para los mercados. En maíz y soja, el organismo redujo los rindes proyectados para Estados Unidos, pero el aumento del área sembrada compensó esa baja y permitió elevar las estimaciones de producción de ambos cultivos. Al mismo tiempo, incrementó sus proyecciones de demanda, con una mayor molienda de soja y un aumento de las exportaciones de maíz.

En el caso del maíz, el resultado terminó siendo alcista porque los stocks finales de Estados Unidos se redujeron significativamente. El Usda recortó 3,5 millones de toneladas respecto del informe anterior, hasta ubicarlos 1,8 millones de toneladas por debajo de lo que esperaba el mercado. La principal explicación estuvo en una mayor demanda exportadora.

“El dato más llamativo del reporte es que, pese a una reducción del rinde de maíz de 1,4 quintales por hectárea, el aumento del área hizo que la producción creciera en 330.000 toneladas frente a la estimación anterior. Sin embargo, la fuerte demanda exportadora terminó reduciendo los stocks y le dio al informe un sesgo alcista”, señaló Romano.

La próxima referencia para el mercado será el ProFarmer Crop Tour, que comienza esta semana y recorrerá las principales regiones productivas de Estados Unidos. El relevamiento ofrecerá estimaciones diarias de rindes de maíz y del número de chauchas por metro cuadrado en soja. Al finalizar el recorrido, el próximo viernes, también se conocerá una estimación nacional de rindes.

“El Crop Tour puede generar bastante volatilidad, especialmente en maíz, porque permitirá contrastar los rindes observados a campo con las proyecciones del Usda. En soja, en cambio, todavía falta que avance el llenado de granos, por lo que habrá que tomar los datos con mayor cautela”, explicó el investigador.

Soja: menor rinde, más área

En soja, la condición de los cultivos estadounidenses bajó un punto y quedó en 62% entre bueno y excelente, seis puntos por debajo del nivel registrado un año atrás. Sin embargo, la mejora posterior de las condiciones climáticas podría favorecer el llenado de granos y compensar parte de los efectos del período seco previo.

El Usda redujo levemente el rinde esperado, pero elevó el área sembrada. Como resultado, la producción proyectada terminó aumentando. Una mayor molienda permitió absorber prácticamente todo ese incremento y los stocks finales crecieron apenas 270.000 toneladas.

Otro dato relevante para el mercado fue el regreso de China como comprador activo de soja estadounidense. En las exportaciones semanales, el gigante asiático concentró compras por 1,5 millones de toneladas, a las que luego se sumaron nuevas ventas de Estados Unidos a través de operaciones flash.

“China sigue recuperando terreno en sus compras de soja estadounidense después del retroceso provocado por la guerra comercial. La continuidad de estas operaciones es una señal que el mercado está siguiendo de cerca”, sostuvo Romano.

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En Argentina, mientras tanto, la comercialización de soja continúa lenta. Los compradores ofrecen valores con poco diferencial respecto de noviembre para intentar incentivar las ventas, pero los precios todavía no resultan suficientemente atractivos para acelerar el ritmo de comercialización.

Maíz, la cosecha sigue atrasada

En Estados Unidos, la condición de los cultivos de maíz se mantuvo estable después de varias semanas de deterioro, aunque continúa 11 puntos por debajo del nivel del año pasado. Las ventas semanales para exportación alcanzaron 1,33 millones de toneladas, una señal de que la demanda se mantiene firme.

El Usda también incrementó en 2 millones de toneladas su estimación de consumo interno de maíz en Brasil. De esta manera, una mayor proporción de la producción brasileña quedaría absorbida por el mercado doméstico, moderando su impacto sobre la oferta internacional.

En otros países productores, el escenario es más complejo. La sequía y las temperaturas extremas en Francia recortaron un 35% interanual la cosecha de maíz, que se ubicaría entre 7 y 9 millones de toneladas. De confirmarse, sería la peor campaña desde 1980.

En México, el estado de Sinaloa podría reducir un 30% el área sembrada por la falta de riego y el aumento de los costos. La producción, que habitualmente ronda las 6 millones de toneladas, podría caer a entre 2 y 2,5 millones.

En Argentina, el mercado mostró un cambio importante durante la última semana. La combinación de días secos, fríos y ventosos incrementó la llegada de camiones a los puertos, con varias jornadas en las que Rosario recibió más de 3.000 unidades. Sin embargo, el avance de la cosecha fue limitado.

“El movimiento de camiones aumentó notablemente, pero la cosecha avanzó sólo 3,3 puntos porcentuales. Ya se lleva trillado el 77% del área, casi 18 puntos por detrás del año pasado, y el pronóstico de nuevas lluvias puede generar nuevas demoras”, explicó Romano.

Además, la reducción de la cola de buques a la espera de carga hizo que el mercado disponible perdiera el premio que ofrecía por la descarga inmediata, mientras que los precios diferidos permanecieron firmes. Hay DJVE de maíz por 5,7 millones de toneladas para agosto, por lo que se espera que el interés de los compradores vuelva a aparecer.

Ante el atraso de la cosecha y las condiciones climáticas, algunos productores comenzaron a avanzar con la trilla aun cuando el grano todavía no alcanza el estándar de humedad requerido para enviarlo directamente a puerto.

El Mar Negro concentra la atención sobre el trigo

El mercado internacional de trigo también recibió señales alcistas por la situación logística en el Mar Negro. El Usda redujo las exportaciones proyectadas de Rusia y Ucrania, lo que derivó en un aumento de sus stocks. Sin embargo, el mercado interpreta que ese incremento de existencias está vinculado con las dificultades para sacar la producción debido a los ataques, por lo que el efecto inmediato sobre los precios resulta alcista.

En Rusia, Novorossisk quedó completamente paralizado. El puerto moviliza alrededor de 15 millones de toneladas de granos al año. En Ucrania, los ataques sobre Izmail agravaron las dificultades para utilizar la vía del Danubio como salida para la producción.

La situación bélica se suma a problemas productivos en otros países. En Alemania, las elevadas temperaturas llevaron a recortar en 1,3 millones de toneladas la cosecha esperada, que ahora se estima en 20,55 millones de toneladas, frente a los 23,25 millones del ciclo anterior.

En Brasil, la Conab proyecta importaciones de trigo por 7,10 millones de toneladas para la campaña 2026/27, más de un 20% por encima del ciclo anterior. La principal explicación es una caída del 20,4% en el área sembrada doméstica.

Australia también enfrenta dificultades. La GIWA redujo su estimación de cosecha de trigo a 9,03 millones de toneladas, un 32% menos que el año pasado, como consecuencia de la sequía y del menor uso de fertilizantes.

“El mercado está mirando principalmente al Mar Negro, pero no hay que perder de vista que Australia también presenta problemas productivos importantes. En Argentina, en cambio, los cultivos se desarrollan en buenas condiciones, aunque al trigo local todavía le cuesta superar los u$s 220 por tonelada”, concluyó Romano.

En este contexto, la combinación de riesgos logísticos, cambios en las estimaciones de oferta y una demanda internacional que se mantiene firme deja al mercado agrícola expuesto a una semana de alta volatilidad. El ProFarmer Crop Tour en Estados Unidos y la evolución de la situación en el Mar Negro serán los principales focos de atención para los operadores.