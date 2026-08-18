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La industria metalúrgica de Rosario perdió 2.000 empleos en los últimos dos años

El dato surge de un relevamiento de la Asociación de Industriales Metalúrgicos, desde donde advierten que hay caídas continuas en la actividad todos los meses

18 de agosto 2026 · 11:16hs
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En Rosario

En Rosario, la industria metalúrgica atraviesa un momento muy difícil.

El último informe de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra) dio cuenta de una nueva caída en la producción en julio del 4,4%, en comparación con el reporte de junio. En ese marco, se conoció que el rubro en Rosario y la región perdió 2.000 empleos en los últimos dos años.

El dato local fue aportado por el presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Rosario (AIM), Rafael Catalano. En diálogo con LT8, afirmó también que las variables respecto de la caída en la producción se asemejan a las cifras aportadas por Adimra.

"Hablamos el mes pasado de lo mismo y parece que todos los meses hablamos del mismo informe, pero no: son todos los meses caídas continuadas", expresó.

El informe de Adimra reportó que casi todos los sectores metalúrgicos relevados (siete de ocho) mostraron bajas interanuales durante julio. Los retrocesos más pronunciados correspondieron a bienes de capital, con una caída del 9,5%, y maquinaria agrícola, que retrocedió 7,7%.

La industria pide reglas claras

Catalano afirmó que la situación es consecuencia de "no tener reglas claras ni condiciones" suficientes para lograr un desarrollo sostenido en el tiempo, independientemente del gobierno que esté.

En ese sentido, el titular de AIM señaló: "Muchas veces, se habla de un modelo (económico) pero ahora se generó un Rigi porque se necesitaban condiciones, a las que algunos le dicen beneficios. Nosotros también pedimos condiciones y reglas claras a largo plazo, no políticas cambiantes".

Respuesta a Luis Caputo

Hace poco menos de dos semanas, el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, participó de un evento organizado por la Cámara de Agentes de Bolsa y se expresó despectivamente hacia quienes critican el duro presente de la industria nacional.

“Parece que veníamos de un boom de industria, que desde 2011 a 2023 la economía venía espectacular, que la industria era competitiva y crecía espectacularmente. Era exactamente lo contrario. La industria en esos años, en el modelo de los cracks anteriores, cayó 10% a pesar de estar subsidiada en tarifas por todos los argentinos, porque todos los boludos como nosotros pagábamos las cosas diez veces (más de) lo que valían. Para todos los tarados que hablan de la industria”, lanzó el funcionario.

>> Leer más: "Hay una matriz de destrucción": la durísima respuesta de la industria santafesina a Caputo

Consultado sobre esa situación, Catalano manifestó que "generó dolor" y resaltó: "Para que un país tenga desarrollo, sólo con recursos naturales no alcanza. Los PBI mayores son con productos industrializados, no con productos sin valor agregado".

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