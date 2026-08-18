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Fernando Cerimedo, exasesor de Javier Milei, fue detenido en Bolivia por un presunto ataque a balazos

Es cofundador de La Derecha Diario y fue arrestado cuando intentaba volver a Buenos Aires. Lo vinculan al atentado contra quien fue señalada como su expareja

18 de agosto 2026 · 15:22hs
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Fernando Cerimedo

Foto: NA

Fernando Cerimedo, el consultor político, publicista y estratega digital argentino detenido en Bolivia.

Fernando Cerimedo, consultor político, publicista y estratega digital argentino, volvió a quedar en el centro de la escena tras ser detenido en Bolivia, donde es investigado por su presunta vinculación con un ataque a balazos armado contra la abogada y activista Nadia Beller.

La captura se produjo en el aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra, cuando intentaba abordar un vuelo con destino a Buenos Aires.

La Justicia boliviana investiga si tuvo participación en el atentado ocurrido el lunes pasado a la noche contra quien fue señalada como su expareja.

Beller recibió tres disparos cuando salía de un hotel. Según la investigación, los atacantes se movilizaban en motocicleta y estaban vestidos como repartidores de delivery.

La trayectoria de Cerimedo

El caso volvió a poner bajo la lupa la trayectoria de Cerimedo, una figura que en los últimos años adquirió relevancia en la política regional por su trabajo en campañas electorales y estrategias de comunicación digital.

El consultor marplatense desarrolló buena parte de su carrera asesorando a dirigentes y espacios políticos de derecha en distintos países de América latina.

Cerimedo es CEO de la agencia Numen Publicidad y uno de los impulsores de La Derecha Diario, un medio digital que forma parte de un conglomerado de empresas vinculadas a la comunicación política.

Durante la campaña presidencial de 2023 integró el equipo de Javier Milei y fue uno de los responsables de la estrategia digital de La Libertad Avanza (LLA). También participó en la coordinación de la fiscalización nacional.

Su influencia dentro del espacio libertario lo ubicó en la denominada mesa chica del entonces candidato presidencial y colaboró en la organización de la entrevista que Milei concedió al periodista estadounidense Tucker Carlson.

El caso volvi&oacute; a poner bajo la lupa la trayectoria de Cerimedo.

El caso volvió a poner bajo la lupa la trayectoria de Cerimedo.

En distintas entrevistas públicas, Cerimedo reconoció que trabajaba con estructuras de cuentas en redes sociales para potenciar contenidos mediante algoritmos e inteligencia artificial (IA), práctica que definió como una forma de posicionar mensajes políticos.

Antes de alcanzar notoriedad en la Argentina, Cerimedo desarrolló campañas políticas en distintos países de la región.

Su nombre tomó dimensión internacional tras participar en la estrategia comunicacional del expresidente brasileño Jair Bolsonaro y en campañas vinculadas al plebiscito constitucional chileno. Y mantuvo una estrecha relación política con Eduardo Bolsonaro, hijo del exmandatario.

En Bolivia trabajaba recientemente como asesor del presidente Rodrigo Paz Pereira, una de las figuras políticas con mayor cercanía al gobierno argentino.

A comienzos de 2026 recibió el reconocimiento como "Consultor Político Hispano del Año" durante la Hispanic Prosperity Gala realizada en Mar-a-Lago (EEUU), donde también fue distinguido Milei.

Un vasto frente judicial

La actividad política de Cerimedo también estuvo acompañada por diversas controversias judiciales en distintos países.

En Brasil continúa siendo investigado por el Supremo Tribunal Federal en una causa vinculada a la difusión de desinformación sobre el sistema electoral tras los comicios presidenciales de 2022.

La pesquisa busca determinar responsabilidades en la circulación de contenidos que cuestionaban el resultado de los comicios.

Además, en la Argentina declaró durante 2025 en una investigación relacionada con presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

El consultor también registra una condena dictada en 2016 por la Justicia de Mar del Plata por los delitos de estafa y defraudación, luego de comprobarse la venta de un mismo departamento a dos compradores distintos. La pena impuesta fue de dos años y seis meses de prisión en suspenso.

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