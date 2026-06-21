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Mundial 2026: el grupo de donde sale el rival argentino juega una segunda fecha muy importante

España y Uruguay no ganaron en la primera fecha y ahora vuelven a intentarlo con los rivales cruzados antes de enfrentarse en la última

21 de junio 2026 · 06:10hs
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El Loco Bielsa espera que Uruguay dé un salto de calidad en el Mundial.

El Loco Bielsa espera que Uruguay dé un salto de calidad en el Mundial.

Ya en la segunda fecha suele haber necesidades para algunos y urgencias para otros. No parece ser el caso de los equipos de los grupos G y H, en los que la paridad es llamativa. De todas formas, un buen resultado puede implicar un salto cualitativo. Entre todos esos equipos que irán en busca de su primer triunfo en el Mundial está la Uruguay de Marcelo Bielsa. También la España que llegó como uno de los equipos con mayores ambiciones y que se fue en amagues en la primera fecha.

De estos resultados estarán muy atentos en el campamento argentino, ya que el segundo de este grupo será el rival del equipo de Scaloni, siempre y cuando la albiceleste termine primera.

Uruguay arribó a el Mundial después de una muy buenas eliminatorias sudamericanas y de la mano de Bielsa siempre resulta un equipo atractivo de ver. Pudo haber logrado un mejor resultado en su debut, pero la falta de puntería le jugó una mala pasada.

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La Celeste en Miami

Desde las 19, la Celeste volverá al Hard Rock Stadium de Miami, que fue el estadio donde en el primer partido no pudo pasar del empate (1-1) frente a Arabia Saudita. Y lo dicho, un buen paso significará una bocanada de aire puro, pero un tropiezo puede generar un fuerte dolor de cabeza. Para cualquiera. Pero está claro que as obligaciones del equipo uruguayo no parecen ser las mismas que la de los africanos.

Para este cruce, el cuerpo técnico uruguayo no podrá contar con Ronald Araújo, quien no logró recuperarse de una lesión muscular.

Y el arribo de Cabo Verde a este partido fue después de haber dado una de las sorpresas en el Mundial. No necesitó ganar para ello, sino que con empatarle a España le fue suficiente.

Algunas horas antes, a las 13 (en Atlanta), esa España candidata deberá empezar a demostrar frente a un rival incómodo como lo es Arabia Saudita.

España tiene un gran potencial futbolístico, pero en el primer partido no pudo hacer gala de eso. Ahí también hay mayores obligaciones de un lado que del otro.

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Otro grupo parejo

Si de paridad se trata, los del Grupo G no tiene que envidiarle nada al H. Es que en esa primera fecha todos terminaron empatados. Los primeros en salir a la cancha en este Grupo serán Bélgica e Irán, que se enfrentarán desde las 16 en Los Angeles. Los europeos son favoritos.

A las 22 (en Vancouver) será el turno de Nueva Zelanda y Egipto. Todos con un punto. Mucho por ganar. También por perder.

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