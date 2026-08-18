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Minibásquet: más de 7.000 niños colmaron el Monumento a la Bandera

En el marco del centenario de la Asociación Rosarina, 93 clubes de la ciudad y del país fueron parte de un fin de semana inolvidable. El domingo se realizó el desfile

18 de agosto 2026 · 19:50hs
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La jornada más convocante se desarrolló este domingo en el Monumento Nacional a la Bandera

La jornada más convocante se desarrolló este domingo en el Monumento Nacional a la Bandera,

Rosario volvió a mostrar su capacidad para recibir grandes encuentros deportivos, en esta ocasión con el protagonismo de los más chicos. Más de 7.000 niños participaron este fin de semana del Encuentro Nacional de Minibásquet, una propuesta que reunió a delegaciones de 93 clubes de distintos puntos del país y convirtió a la ciudad en un enorme punto de unión alrededor del básquet, la amistad y la vida de club.

La jornada más convocante se desarrolló el pasado domingo en el Monumento Nacional a la Bandera, donde se realizó el desfile junto a abanderada/os y estandartes, representando a cada una de las instituciones que formaron parte de esta edición histórica.

La actividad tuvo además un significado especial porque se desarrolló en el marco del centenario de la Asociación Rosarina de Básquetbol, que celebró su aniversario con una propuesta que trascendió ampliamente las fronteras de la ciudad.

Leer más: Bombazo en el básquet rosarino: a los 44 años, Adrián Boccia seguirá jugando, pero no en Provincial

Con puertas abiertas

Durante el encuentro, más de 50 clubes de Rosario y la región abrieron sus puertas para recibir a una cantidad similar de delegaciones visitantes. Llegaron equipos de Córdoba, Chaco, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mendoza y diferentes localidades del país.

El básquet fue el punto de encuentro, pero la propuesta fue mucho más amplia. Los clubes anfitriones organizaron partidos, actividades recreativas, excursiones y recorridos por distintos espacios emblemáticos de Rosario, generando también instancias de convivencia entre jugadores, entrenadores y familias.

El evento volvió a poner en primer plano el rol que cumplen los clubes. Detrás de cada equipo hubo familias que acompañaron, entrenadora/es que trabajaron durante meses y dirigentes y colaboradora/es que hicieron posible que miles de chicas y chicos pudieran vivir una experiencia deportiva y social que quedará en su memoria.

Un trabajo colectivo

El intendente Pablo Javkin destacó justamente ese trabajo colectivo y el protagonismo de las instituciones deportivas: “Cuando vemos a miles de chicos y chicas disfrutando de una actividad como esta, también vemos todo lo que hay detrás: familias que acompañan, profes que enseñan y clubes que todos los días abren sus puertas. Eso es lo que queremos seguir fortaleciendo en Rosario”.

En ese sentido, el mandatario remarcó que los clubes constituyen uno de los pilares de la vida social de la ciudad. “Los clubes son mucho más que un lugar donde se practica un deporte. Son espacios de encuentro, de aprendizaje y de pertenencia. Rosario tiene una enorme tradición de clubes y encuentros como este muestran todo lo que son capaces de generar cuando trabajan juntos”, afirmó.

Desde la Secretaría de Deporte y Turismo también se valoró el impacto que tiene la realización de este tipo de propuestas, que permiten combinar deporte, turismo, convivencia y apropiación del espacio público.

“Que más de 7.000 chicos y chicas lleguen a Rosario desde distintos puntos del país habla de la capacidad que tiene nuestra ciudad para recibir grandes eventos, pero sobre todo del valor que tiene el deporte como herramienta de encuentro”, señaló el subsecretario de Deporte, Diego Sebben. Y agregó: “El deporte genera vínculos y los clubes son protagonistas fundamentales”.

Fortaleciendo la agenda del deporte

La Municipalidad acompañó la realización del encuentro a través de la Secretaría de Deporte y Turismo, en una agenda que busca fortalecer el vínculo con asociaciones y clubes y consolidar a Rosario como sede de eventos deportivos nacionales.

“Este año es sumamente especial. Nuestra Asociación Rosarina de Básquetbol está cumpliendo 100 años de vida. Un siglo uniendo barrios, formando personas y picando la pelota. Llegar a este centenario con una asociación fuerte, unida y en constante crecimiento no es casualidad. Es el resultado del laburo de mucha gente. Y si hablamos de crecimiento, tengo que nombrar a un gran amigo, mi predecesor en este cargo, un apasionado que dejó el alma por el básquet de nuestra ciudad y que hoy lidera el básquet de toda la provincia desde la Federación Santafesina: Marcelo Turcato”, expresó el presidente de la Asociación Rosarina de Básquetbol, Miguel Tudino.

La propuesta también permitió mostrar una vez más el potencial de la ciudad para recibir encuentros que tienen al deporte formativo como protagonista. En este caso, con miles de niñas y niños disfrutando del básquet, pero también de Rosario, sus espacios públicos y la posibilidad de compartir una experiencia junto a pares de diferentes provincias.

Porque detrás de los resultados y de la competencia, el objetivo central del minibásquet volvió a ser el mismo: que cada chica y cada chico disfrute, haga nuevas amistades, conozca otros lugares y se lleve un recuerdo especial de su paso por Rosario.

Y en una ciudad con una fuerte identidad deportiva, el mensaje volvió a ser claro: los clubes, las familias y las y los chicos son el corazón del deporte rosarino.

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