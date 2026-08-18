El tiempo en Rosario: miércoles con neblina y por la tarde, quizás, un poco de sol

La máxima rondaría los 17º y la mínima no superaría los 5º. El jueves subiría la temperatura pero otra vez estaría nublado

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Sebastián Suárez Meccia / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este miércoles 19 de agosto en Rosario una temperatura máxima de 17º, una mínima de apenas 5º, neblinas matinales y cielo parcialmente nublado en la tarde, lo que abre la puerta a la posibilidad de que el sol se deje ver en algún momento después de muchos días nublados.

La madrugada del miércoles llega con neblinas, vientos leves del sur cambiando a moderados del sudeste, con una marca de 7º que por la mañana llegaría a 5º. Para la tarde se espera cielo nublado con un registro de 17º bajando a 11º en la noche.

El jueves estaría nublado, con la máxima subiendo hasta los 19º y la mínima en 6º.

El viernes la máxima bajaría a 15º y la mínima treparía hasta los 9º, con cielo parcialmente nublado.

Para el sábado se espera nuevamente cielo parcialmente nublado, con temperaturas entre 14º y 4º.

El domingo habría 14º de máxima, 5º de mínima y cielo parcialmente nublado.

El lunes otra vez estaría parcialmente nublado aunque con más frío: 12º de máxima y 5º de mínima.