El tiempo en Rosario: miércoles con neblina y por la tarde, quizás, un poco de sol

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Banderas en el Monumento: Schmuck tildó de "estupidez" el proyecto para limitarlas
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Hito en la aviación: bioetanol local impulsa vuelos para aspersión
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Denunció que su pareja salió de un ropero y lo apuñaló cuando miraba Instagram