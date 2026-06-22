Mundial 2026: Egipto recibió un golpe de entrada, pero lo remontó y quedó en la cima El conjunto liderado por Mohamed Salah arrancó perdiendo ante Nueva Zelanda, pero en el complemento lo dio vuelta y se quedó con la victoria por 3 a 1 22 de junio 2026 · 08:15hs

Mundial 2026. Mohamed Salah marcó uno de los tantos de la victoria del conjunto de Egipto.

La selección de Egipto superó a Nueva Zelanda por 3 a 1, en un encuentro en el que tuvo un segundo tiempo mucho mejor al primero, por la segunda fecha del grupo G del Mundial 2026. Los egipcianos se vieron sorprendidos con el golpe inicial del rival, aunque con el paso de los minutos lograron recuperarse y conseguir la victoria que los puso al borde de la clasificación.

El elenco oceánico había comenzado en ventaja desde los 14 minutos con el tanto de cabeza del defensor Finn Surman, mientras que la remontada llegó en la segunda parte, con tantos de los delanteros Mostafa Ziko, Mohamed Salah y Mahmoud Trezeguet.

Egipto pegó el salto Con este deseado triunfo, el seleccionado que lidera el exjugador de Liverpool Mohamed Salah se ubicó en la cima del grupo G, con cuatro puntos, mientras que Nueva Zelanda -con Tim Payne como nombre conocido por las redes sociales- se quedó en el último con sólo una unidad, aunque mantiene posibilidades de clasificar a la próxima instancia.

>>Leer más: Rival de Argentina: Jordania cuenta con una estrella al que apodan el "Messi jordano" En la última fecha, de la fase de grupos, Egipto se medirá con Irán, el sábado 27, a la 00 (horario argentino), mientras que el elenco que dirige el inglés Darren Bazeley enfrentará a Bélgica en simultáneo.